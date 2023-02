Nach 20 Jahren: Konzert-Veranstaltung „Tinnitus“ feiert Revival im Schongauer JuZe

Das T-Shirt von Raphael Götz (2.v.li.) gab den Ausschlag, dass die Jugendzentrum-Leiter Basti Kosler und Christina Annibalini zusammen mit „Streumix“-Gitarrist Markus Götz (li.) eine legendäre Veranstaltung wiederbeleben. © Christine Wölfle

Ins Schongauer Jugendzentrum kehrt eine altbekannte Veranstaltung zurück: Nach 20 Jahren gibt es wieder ein „Tinnitus“-Konzert. Auftreten wird eine „Ur-Punk-Formation“.

Schongau – Baby-Boomer und Generation X aufgepasst: Nach 20 Jahren musikalischen Leerlaufs steht am 11. März endlich wieder ein legendäres Konzert im Schongauer Jugendzentrum an. Unter anderem mit einer Schongauer Kult-Punk-Band.

Den Anstoß dazu gab, das muss man zugeben, ein Vertreter der „Generation Z“. Raphael Götz, 16 Jahre alt, steht auf Rap und Punk-Musik. Und das zeigt er auch in seiner Kleidung. Als er eines Tages mit einem „Streumix“-Shirt ins Jugendzentrum kam, wo er hin und wieder Thekendienst schiebt, musterte Leiter Basti Kosler ihn ganz genau und kam nicht umhin ihn zu fragen: „Kennst du die Band überhaupt? Du bist doch viel zu jung?“ Womit Kosler nicht gerechnet hatte, war die Antwort: „Das ist die Band meines Papas.“

Plakate erinnern noch an die Szene

Ungläubige Momente mit großen Augen später war die Idee auch schon geboren: „Da können wir was draus machen!“ Immerhin wird das Konzert-Thema immer wieder an die Leiter des JuZes, Kosler und Christina Annibalini, herangetragen – auch wenn sie selbst viel zu kurz im Amt sind, um die legendären „Tinnitus“-Veranstaltungen mitbekommen zu haben.

„Die Tinnitus-Subkultur-Szene um Schongauer Ur-Punk-Formationen wie ,Phimose’, ,Streumix’ oder ,Mumuzumundi’ erledigte sich um 2003. Beziehungsweise wurde erledigt, denn die 95-Dezibel-Richtlinie im Landkreis ist damals in Kraft getreten“, heißt es in einem Artikel der Schongauer Nachrichten von Oktober 2011. Zwar hängen noch viele Plakate an den Wänden des Jugendtreffs, doch die geben ja keine weiteren Eindrücke von damals preis.

Letztes Konzert schon 20 Jahre her

Jetzt haben die „Neuen“ im Jugendzentrum die Gelegenheit beim Schopf gepackt und zusammen mit Raphaels Vater Markus Götz, besser bekannt als „Muckl“, das Event erneut aus der Taufe gehoben.

Da eine Band aber noch kein Konzert macht, zumindest nicht im JuZe, haben sich „Streumix“ noch in der Region wohlbekannte Mitstreiter ins Boot geholt: „Still pissed“ (Musiker aus Schongau und Peiting) und „Lumber Johnny“ (Kinsau, Schongau, Apfeldorf).

„Meine Band-Kollegen waren ergriffen, so haben sie es wirklich genannt, als ich ihnen die Idee unterbreitet habe“, verrät „Streumix“-Gitarrist Markus Götz. Denn es ist, wie gesagt, schon 20 Jahre her, dass die jetzige Sofa-Empore im JuZe zuletzt eine Bühne war. Die Schongauer Kult-Band hat in ihrer 30-jährigen Geschichte ziemlich viele Konzerte dort gespielt –davon zeugen die alten Poster, die noch an den Wänden des JuZes hängen.

Auftritt am 11. März

Doch es soll keine reine Nostalgie-Veranstaltung werden, wie Muckl betont. „Wir sind ja nicht unsere eigene Cover-Band“, meint er lachend im Hinblick auf zu erwartende Musikwünsche, auch wenn sie es immer „mega“ finden, wenn das Publikum mitsingt. Das wird es garantiert.

Und nicht nur die „Baby Boomer“ und die Vertreter der „Generation X“, sondern auch alle anderen, die schon so lange auf ordentlichen Punk und den gepflegten „Karl-Heinz-Paul-Core“ im JuZe gewartet haben, sollen sich auf einen ausgelassenen Abend freuen: Ob mit angegrauten Schläfen, oder erstem Bartwuchs – der Termin, den sich alle merken sollten, ist Samstag, 11. März. Einlass ist um 20 Uhr, Beginn um 20.30 Uhr. Der Eintritt kostet fünf Euro, „damit es sich auch jeder leisten kann.“

