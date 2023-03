Nach Aus für Geburtenstation in Schongau: Bürger machen bei Mahnwache ihrem Ärger Luft

Von: Christoph Peters

Teilen

Zahlreich waren die Menschen am Freitag auf dem Schongauer Marienplatz erschienen, um für den Erhalt der Geburtshilfe am Krankenhaus zu demonstrieren. © Hans-Helmut Herold

Die Nachricht von der bevorstehenden Schließung der Geburtenstation im Schongauer Krankenhaus hat große Bestürzung ausgelöst. Am heutigen Freitag demonstrierten Hunderte Bürger bei einer Mahnwache am Marienplatz für den Erhalt der Einrichtung. Aufgerufen dazu hatte das Aktionsbündnis „Pro Krankenhaus Schongau“.

Schongau – Der Himmel weinte am Freitagvormittag, aus dunklen Wolken ergoss sich immer wieder ein Regenschauer auf die Menge, die sich am Schongauer Marienplatz versammelt hatte. Das Wetter, es passte ins Bild, denn tatsächlich war vielen der Anwesenden regelrecht zum Heulen zumute. Aus Trauer darüber, dass die Geburtenstation im Schongauer Krankenhaus Ende April schließen wird, wie es die Krankenhaus GmbH vor einer Woche bekannt gegeben hatte. Aber vor allem aus Wut über die ihrer Ansicht nach fatale Entscheidung der Verantwortlichen.

Auf Landrätin Andrea Jochner-Weiß (CSU), den Aufsichtsrat und Geschäftsführer Thomas Lippmann ist an diesem Vormittag niemand gut zu sprechen. Sie sei enttäuscht von der Politik, sagt etwa Bettina Freimut. Besonders verärgert sei sie über die Landrätin, die „große Versprechen macht und dann ganz andere Pläne hat“. Wie hier mit dem Personal umgegangen werde, sei unverständlich, findet die 47-Jährige. Ein Enkel habe in Schongau das Licht der Welt erblickt, ihre drei Kinder seien hier geboren. „Die Geburtenstation hat so einen tollen Ruf, die machen hier Top Arbeit.“ Dass damit nun einfach Schluss sein soll, für die Schongauerin ist das nicht nachvollziehbar.

Hebammen fordern personelle Konsequenzen

Wie ihr geht es vielen, die zur Mahnwache gekommen sind. Die Hebammen zünden symbolisch Grablichter an. Den Schock über das Aus ihrer Geburtenstation habe man auch nach einer Woche noch nicht verdaut, sagen sie. „Uns bricht die Haupteinnahmequelle weg.“ Das Problem sei hausgemacht, „es wurde systematisch heruntergewirtschaftet“. Das Team fordert personelle Konsequenzen.

Damit stehen die Hebammen nicht allein. „Lippmann muss weg“, ist auf einem der zahlreichen Plakate zu lesen. Siegfried Auer hält es empor. 42 Jahre ist er vor seinem Ruhestand im Schongauer Krankenhaus beschäftigt gewesen. „Wo sind die Leuchttürme, die Lippmann versprochen hat?“, fragt er. „Nichts ist gekommen, stattdessen wurde Geld verbrannt ohne Ende.“ Er könne sich auch nicht erklären, wie der Aufsichtsrat das alles habe absegnen können.

Mit Plakaten wie diesem machten die Teilnehmer ihrem Ärger über die Entscheidung Luft. © Hans-Helmut Herold

Auch viele Mütter mit ihren Kindern sind erschienen. Eine junge Mama schiebt ihren Bub im Kinderwagen. Die 29-Jährige ist schwanger, im Mai wollte sie ihr Kind in Schongau zur Welt bringen. Durch die Berichterstattung habe sie erfahren, dass daraus jetzt nichts wird und sie sich eine andere Klinik suchen muss. Sie sei „total geschockt“ gewesen, sagt die Ingenriederin. Ähnlich geht es Anna Mußbach. „Wir wohnen in Forst und wollen ein zweites Kind“, sagt die junge Mutter. Ohne eine Geburtenstation in Schongau müsse sie nach Starnberg oder Landsberg. „Ich habe Schiss, dass ich es nicht rechtzeitig dahin schaffe, wenn es pressiert.“ Ihre Schwiegermutter Manuela Mußbach, die neben ihr steht, kann die Sorgen verstehen. Die Schließung der Geburtenstation schlage dem Fass den Boden aus, ärgert sie sich.

Gerücht um Schließung des Krankenhauses sorgt für Aufregung

Nur den Kopf schütteln über das Vorgehen kann auch Fritz Lutzenberger. „Es muss möglich sein, solch eine Einrichtung zu erhalten“, fordert der frühere Chef der Schongauer Sparkasse. Ins gleiche Horn stieß auch Stephan Rupprecht. Der einstige Vorstand der Raiffeisenbank Pfaffenwinkel kritisierte die Verantwortlichen scharf. Der Standort sei schlecht geredet worden, „das war von langer Hand geplant.“

Das sieht man auch beim Aktionsbündnis so. Mit der Mahnwache wolle man ein „Zeichen des Protestes“ setzen, sagt Sprecher Stefan Konrad, der sich zufrieden mit der Resonanz zeigt. Dass trotz des schlechten Wetters so viele gekommen seien, spreche eine deutliche Sprache. Weitere Aktionen sind schon geplant.

Derweil sorgt am Freitagvormittag während der Mahnwache das Gerücht für Aufregung, wonach eine Schließung des gesamten Krankenhauses in Schongau zum 1. Juli vorbereitet werde. Das Dementi folgt auf Anfrage der Heimatzeitung prompt: „Weder beim Landratsamt noch in der Krankenhaus GmbH gibt es Planungen bzw. Vorbereitungen, die die Schließung und Abwicklung des Schongauer Krankenhauses zum 1. Juli 2023 vorbereiten“, teilt die Pressestelle des Landratsamts mit. Fest steht dagegen mittlerweile, wann der Kreistag über die Zukunft der Kliniken berät: Am 18. April kommt das Gremium zur Sondersitzung zusammen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.