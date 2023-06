Nach Streit mit Pfarrer Norbert Marxer: Diakon Hans Steinhilber kündigt und verlässt Schongau nach 23 Jahren

Teilen

Diakon Hans Steinhilber legte seine Tätigkeit in Schongau zum 31. Mai nieder. © Andreas Jäger

„Unterschiedliche pastorale Ansätze“ zwischen Stadtpfarrer Norbert Marxer und Diakon Hans Steinhilber sowie daraus resultierende Differenzen haben dazu geführt, dass Steinhilber seinen Dienst in Schongau beendet hat. Zur Maiandacht des Diakons, die zugleich auch seine Verabschiedung war, war Marxer auf Wunsch Steinhilbers nicht eingeladen.

Schongau – Seit 2000 wirkte Diakon Hans Steinhilber in Schongau, am vergangenen Wochenende musste die Pfarrgemeinde nun nach 23 Jahren Abschied von Steinhilber nehmen: Der Diakon verließ Schongau zum 31. Mai und beendete damit seinen Dienst als Seelsorger im Schongauer Krankenhaus, den Altenheimen sowie in der Pfarreiengemeinschaft Schongau. Eine offizielle Verabschiedung Steinhilbers sollte es nicht geben, im Anschluss an eine Maiandacht in der Heiliggeist-Kirche durften sich die Gläubigen vom Diakon verabschieden.

„Unterschiedliche pastorale Ansätze“ Grund für den Weggang - Abschied nach 23 Jahren

Der Grund für Steinhilbers Weggang seien „unterschiedliche pastorale Ansätze“ zwischen dem Diakon und Stadtpfarrer Norbert Marxer, die insbesondere in den vergangenen acht Monaten immer mehr zu Tage gekommen seien. Die Differenzen hätten Steinhilber auch auf die Gesundheit geschlagen, erklärte der Diakon während der Maiandacht. Im Jahr 2021 habe er bereits einen Herzinfarkt erleiden müssen, so Steinhilber.

Keine gute Grundlage für weitere Zusammenarbeit: Diakon Steinhilber: „Meine Art der Seelsorge war anders“

„Für eine weitere Zusammenarbeit wird bei allen Beteiligten keine gute Grundlage mehr gesehen“, hieß es in einem Brief des Bistums Augsburg in Abstimmung mit Steinhilber und Marxer. „Meine Art der Seelsorge war anders“, machte Diakon Steinhilber während der Maiandacht immer wieder deutlich.

Von jedem Kirchenbesucher verabschiedete sich Steinhilber im Anschluss an die Maiandacht persönlich. © Andreas Jäger

Stimmen aus der Pfarrgemeinde fügten im Gespräch mit der Heimatzeitung hinzu, dass sich Steinhilber während seiner Wirkungszeit in Schongau nicht ausreichend wertgeschätzt gefühlt habe. Der Höhepunkt des fortwährenden Konflikts sei schließlich im vergangenen Oktober erreicht worden, als Steinhilber die Anordnung bekommen habe, sein Büro in der Pfarrverwaltung von Verklärung Christi zu räumen. Seit diesem Ereignis sei der Diakon krank geschrieben gewesen. Es sei „ein Trauerspiel“, dass Marxer und Steinhilber keinen gemeinsamen Konsens finden konnten, betonte ein Mitglied der Pfarrgemeinde gegenüber der Heimatzeitung.

Auf Wunsch Diakon Steinhilbers nahm Pfarrer Marxer an der Verabschiedung nicht teil

Auf Wunsch Steinhilbers nahm Pfarrer Marxer jetzt an der Verabschiedung nicht teil. Allen anderen Wegbegleitern während seiner Zeit in Schongau sprach der Diakon seinen Dank aus. Wo Steinhilber seine Arbeit als Diakon fortführen werde, sei derzeit noch ungewiss. „Aktuell laufen die Gespräche zwischen Diakon Steinhilber und der Personalabteilung bezüglich einer neuen Einsatzstelle“, hieß es im Brief des Bistums Augsburg.

Am Ende der Maiandacht gab es für den sichtlich berührten Diakon viel Applaus und stehende Ovationen der zahlreich erschienenen Kirchenbesucher. Von jedem verabschiedete sich Steinhilber abschließend per Handschlag.

Stadtpfarrer Marxer nicht für Stellungnahme zu erreichen

Pfarrer Norbert Marxer war bis Redaktionsschluss nicht für eine persönliche Stellungnahme zu erreichen.

Andreas Jäger