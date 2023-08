Traurige Gewissheit nach Vermisstensuche: 34-jähriger Schongauer tot im Lech gefunden

Lebloser Körper trieb im Wasser

Der Mann, der seit vergangener Woche in Schongau vermisst wurde, ist tot. Zwei Polizisten fanden die Leiche des 34-Jährigen am Freitagmittag im Lech.

Schongau - Nun herrscht traurige Gewissheit: Der Mann, der seit vergangener Woche in Schongau vermisst wurde, ist tot. Zwei Beamte der Schongauer Poliziei fanden die Leiche des 34-Jährigen am Freitagmittag (18. August) im Lech, als sie den Bereich erneut mit dem Kajak absuchten.

Der leblose Körper trieb unterhalb der Kläranlage, nahe der Schongauer Kanuabteilung, im Wasser. Zur Bergung war die Feuerwehr Schongau angerückt. Die Polizei teilt mit, dass der Mann wohl schon einige Tage tot im Lech gelegen ist.

Traurige Gewissheit: Vermisster Schongauer tot in Lech gefunden

Bereits am 8. August hatte die Schongauer Polizei in einem Großeinsatz mit Hubschrauber, Feuerwehr, Wasserwacht und Rettungshundestaffel nach dem Mann gesucht, der ohne Schuhe und nur mit Boxershorts und T-Shirt bekleidet war. Zuletzt hatte ihn eine Frau am 7. August am Radweg an der Peitinger Straße zwischen Mühlkanalbrücke und der Einmündung zur Dießener Straße gesehen. Seither lief die Vermisstenfahndung.

