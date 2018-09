Ein Strauß wunderbarer Liederblüten

Die Zeit des Wartens ist bald vorbei: Am 10. November gibt es eine Neuauflage der Schongau Classics. Die Stadtkapelle Schongau und sechs Gesangssolisten bringen beliebte und bekannte Musical-Highlights in der Lechsporthalle auf die Bühne.

Schongau – Hört man „König der Löwen“, „Tanz der Vampire“, „West Side Story“ oder „Tarzan“, hat man sofort Melodien im Ohr, die man nicht so schnell los wird. So soll es auch bei diesem musikalischen Abend der Extraklasse werden. Doch einfach nur ein Stück nach dem anderen spielen? Das genügt Stadtkapellmeister Marcus Graf und seinen Profi-Sängern natürlich nicht. Vielmehr versuchen sie, aus den einzelnen Lieder-Blüten einen wunderbaren Strauß zu binden.

Dazu erfinden sie eigene Charaktere und eine eigene Geschichte, die sich als roter Faden durch den Abend zieht. „Das Konzert wird damit nicht nur ein Ausflug in die Welt des Musicals, bei dem ein Highlight das nächste jagt, sondern ein spannender, emotionaler und unterhaltsamer Abend“, hofft Sopranistin Anna-Magdalena Perwein. Diese Herangehensweise ist damit eine stimmliche wie schauspielerische Herausforderung für sie und ihre Kollegen Maria Hegele (Mezzosopran) und Michael Etzel (Tenor) vom Mozarteum. Und auch für die Sänger der Stadtkapelle, Ramona Knopp, Alexandra Schedel und Herbert Haseitl, die ebenfalls mit von der Partie sind. Durch den Abend führt Jürgen Erhard, Beginn des Konzerts ist um 19.30 Uhr, Einlass ab 18.30 Uhr.

Der Kartenvorverkauf

startet am Montag bei Uhren Zwack in der Schongauer Altstadt. Eine Karte kostet dort 23 Euro, an der Abendkasse 25 Euro (Kinder bis 15 Jahre zahlen 15 Euro.

Christine Wölfle