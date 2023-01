Neue Armut stellt die Schongauer Tafel vor Herausforderung

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Teilen

Immer donnerstags werden bei der Tafel in Schongau für die Essensausgabe alle Hände gebraucht. Immer mehr Menschen müssen von den 40 Helfern versorgt werden. Geschuldet ist der Kundenzuwachs einer neuen Armut. © Herold

Im Interview spricht Schongaus Tafel-Leiter Stefan Schütz über einen enormen Kundenzuwachs und die Probleme, die der mit sich bringt.

Schongau – Explodierende Energiepreise, Sensations-Inflation: Das schlägt mit voller Wucht bei denjenigen durch, denen das Wasser ohnehin schon bis zum Hals steht. Bei der Tafel in Schongau macht sich das deutlich bemerkbar. Stefan Schütz leitet die Regionalen Angebote Weilheim-Schongau im Fachbereich Menschen in Besonderen Lebenslagen. Im Interview erzählt er davon, dass das Tafel-Konzept aus der Not heraus quasi umgekrempelt werden musste – den Menschen zu Liebe, die sonst nichts auf dem Teller hätten.

Stefan Schütz ist bei Herzogsägmühle für die Organisation der Schongauer Tafel zuständig. © Bas

Herr Schütz, Sie leiten den Bereich der Herzogsägmühle, der auch die Tafel in Schongau organisiert. Es ist viel passiert. Wie sehen Sie das zurückliegende Jahr?

Es war enorm geprägt durch Inflation, gestiegene Heizkosten, weiter ansteigende Mietkosten, Mangel an Wohnraum sowie Flucht. Es ist erwiesen, dass Menschen die armutsgefährdet sind oder in Armut leben deutlich mehr unter den gestiegenen Lebenshaltungskosten leiden als die Durchschnittsbevölkerung. Und inzwischen weit darüber hinaus.

Was heißt das konkret für die Tafel in Schongau?

Bundesweit hat es enormen Kundenzuwachs gegeben. Das kann man auch bei der Schongauer Tafel beobachten. Wir verzeichnen einen enormen Zuwachs. Wöchentlich haben wir in diesem Jahr knapp 400 Bedürftige in der Region versorgt. Das ist, grob gerechnet, mindestens ein Drittel mehr als bisher.

Wie wuppen Sie das?

Fast 40 Ehrenamtliche Helfer brauchen wir, damit das funktioniert. Die sind teilweise von Beginn an dabei. Also seit 17 Jahren. Diese Helfer garantieren den wöchentlichen reibungslosen Ablauf. Tatsächlich wäre ein Tafelbetrieb ohne dieses Ehrenamt niemals möglich.

War Corona in Sachen Tafel-Mitarbeiter ein Problem?

Mit viel Kreativität haben wir es geschafft, den Tafelbetrieb aufrecht zu erhalten. Und das war enorm wichtig. Schließlich schaffen die Tafeln eine Brücke zwischen Überfluss und Mangel: qualitativ einwandfreie Lebensmittel, die sonst entsorgt werden würden, werden an Bedürftige verteilt. Weil wir solch einen enormen Kundenzuwachs hatten, mussten Lebensmittel dazugekauft werden.

Das entspricht ja eigentlich nicht der Ideologie der Tafel, die eigentlich besagt, dass nichts zugekauft werden darf...

Wir mussten zum ersten Mal von diesem Grundsatz abkehren und mussten Lebensmittel zukaufen. Irgendwie mussten wir die Menschen ja versorgen. Natürlich muss sich hier politisch was tun. Das Verhindern von Armut ist eigentlich nicht die Aufgabe der Tafeln, sondern des Sozialstaats.

Weil Sie von Menschenschlangen sprechen: Gab es die in Schongau auch bei immerhin 400 Bedürftigen, die versorgt werden?

Wir versorgen insgesamt 400 Menschen. Das heißt aber nicht, dass wir 400 Ausweise vergeben haben. Um das Ganze bei der Ausgabe zu entspannen, haben wir Zeitfenster eingerichtet. Schlangen wollten wir unbedingt vermeiden.

Klingt so, als seien Sie bei der Schongauer Tafel regelrecht überrannt worden...

Wir hatten wie alle mir bekannten Tafeln eine Warteliste. Klar haben wir auch versucht, Bedürftige ohne Ausweis trotzdem nach allen Möglichkeiten mit Lebensmitteln zu versorgen. Und auch das wird immer schwieriger. Die wöchentlichen Lebensmitteleingänge, die wir haben, schwanken. Das ist übrigens vor allem seit der gestiegenen Inflation spürbar. Wir bekommen deutlich weniger Lebensmittel gespendet.

Klingt ja nach einem richtig stressigen Jahr 2022 für die Tafel in Schongau...

Es steckt eine enorme Logistik hinter der ganzen Sache. Wir versuchen natürlich nicht nur bei der Ausgabe, sondern auch bei der Auswahl der Lebensmittel alles zu timen. Wenn in einer Woche mal weniger Obst und Gemüse ausgegeben wird, dann versuchen wir das durch die Ausgabe länger haltbarer Lebensmittel auszugleichen. Wir wollen vermeiden, dass jemand zum Beispiel von Peiting herfährt und dann ist gar nichts mehr da. Jede Woche müssen wir von Neuem überlegen: Was können wir ausgeben, damit auch in der nächsten Woche noch genug für alle da ist. Deshalb sind wir auch immer sehr dankbar, wenn Leute uns länger haltbare Lebensmittel wie Reis oder Nudeln spenden.

Ihr Ausblick ins Jahr 2023?

Es wird wohl nicht besser. Ich sehe enorme Herausforderungen auf die Tafel zukommen. Wenn die Inflation bleibt und die Energiekostenabrechnungen im ersten Quartal des Jahres kommen, dürfte das für viele ein Schock sein.

Info: Neben Lebensmittelspenden nimmt die Tafel auch Geldspenden entgegen. Spendenkonto: Stichwort „Tafel“, Bank für Sozialwirtschaft, IBAN: DE 42 7002 0500 0004 8192 00, SWIFT-BIC: BFSWDE33MUE.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.

Alle News und Geschichten aus Schongau sind auf unserer Facebook-Seite zu finden.

Die Heimatzeitungen im Landkreis Weilheim-Schongau sind unter „merkur_wm_sog“ auf Instagram vertreten.