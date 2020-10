Neue Mühlkanal-Brücke unter der Lupe

Ein Déjà-vu hatten die Autofahrer heute in Schongau, als sie nach langer Zeit mal wieder vor eine roten Ampel am Mühlkanal standen. Der Grund: Das Bauwerk wird geprüft.

Schongau – Dieses Mal wurden die Behelfsampeln an der Brücke aufgestellt, damit ein Experte mit der technischen Prüfung des Neubaus beginnen konnte. Dazu musste wieder eine Spur gesperrt werden, der Experte gelangte über eine spezielle Vorrichtung unter die Brücke, um nach Rissen zu suchen. Nach Angaben von Projektleiter Christoph Prause aus dem Staatlichen Bauamt in Weilheim hält der Prüfingenieur nach möglichen Schäden Ausschau, die dokumentiert werden. Prause zufolge ist die sogenannte H1-Prüfung ein völlig normaler Vorgang. Er rechnet nicht damit, dass der Ingenieur auf gravierende Mängel stößt.

Das hoffen freilich auch alle leidgeprüften Anwohner und Verkehrsteilnehmer, die länger mit Lärm und Behinderungen leben mussten als geplant. Denn auf der Baustelle lief in der Vergangenheit bekanntlich längst nicht alles nach Wunsch. Zuerst war eine Zufahrt zu eng geplant, im Kanal wurde außerdem immer wieder Munition gefunden. Und zu allem Überfluss ging auch noch ein frisch betonierter Pfeiler zu Bruch.

Zuletzt lief zum Glück alles reibungslos. Schon seit Ende Juni rollte der Verkehr durchgängig in beiden Fahrtrichtungen über das neue Bauwerk. Einschränkungen gab es nur während des Rückbaus der Behelfsbrücke und jetzt bei der bautechnischen Prüfung, die am morgigen Donnerstag abgeschlossen sein soll.

Die sogenannte VOB-Abnahme der Mühlkanalbrücke erfolgt nach Angaben des Projektleiters bis Ende des Jahres. Dann geht die Brücke in den Besitz des Staatlichen Bauamts über. Nach fünf Jahren, in denen die beauftragte Baufirma noch in der Gewährleistung ist, trägt die Weilheimer Behörde dann die alleinige Verantwortung für das neue Bauwerk.