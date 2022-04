Neue Christusfigur für die Schongauer Stadtpfarrkirche - Ein Besuch in der Werkstatt des Holzbildhauers

Bei der Arbeit: Holzbildhauermeister Florian Härtle arbeitet an den letzten Feinheiten der Christusfigur, die bald die Außenseite der Schongauer Stadtpfarrkirche zieren soll. © Sabine Näher

Die neue Christusfigur für die Schongauer Stadtpfarrkirche entsteht derzeit in Oberammergau. Wir haben ihren Schöpfer, den Holzbildhauermeister Florian Härtle, in seiner Werkstatt besucht

Schongau/Oberammergau – Schon sein Vater war Holzbildhauer. Sein Großvater ebenfalls. Dennoch entschied sich der Oberammergauer Florian Härtle ohne jeden familiären Druck und ganz aus freien Stücken, diesen Beruf ebenfalls zu ergreifen. So absolvierte er die Schnitzschule an seinem Heimatort von 1976 bis 1979 und legte schließlich 1983 in München die Meisterprüfung ab. Seither betreibt er seine eigene Werkstatt und stellt im Auftrag all’ die Holzwaren her, die „nicht fertig am Markt erhältlich sind“. Das Spektrum reicht vom Messergriff über den Abtsstab, von der Miniaturkrippe bis zu Fassböden für einen Winzer.

Die Auftragslage hat sich seiner Wahrnehmung nach in den letzten Jahren allerdings verschlechtert: „Vor allem Privatleute haben immer weniger Interesse an diesen Holzarbeiten. Und gerade die jungen Leute legen gar keinen Wert mehr auf die Schnitzkunst.“ Härtle spricht gar von einem „Werteverfall“ und ist froh, dass er so breit aufgestellt ist und auch als Restaurator arbeiten kann.

Entwurf für Christus findet Gefallen

Ein Auftrag wie der für die Schongauer Stadtpfarrkirche wäre aber auch in besseren Tagen schon eine Besonderheit gewesen. „Herr Hunger von der Kirchenverwaltung hat bei mir angefragt, ob ich Interesse hätte, die alte Christusfigur, die derzeit restauriert wird und dann ins Kircheninnere kommen soll, durch eine neue für das Kreuz draußen zu ersetzen“, erzählt Härtle. Die einzige Vorgabe: Sie sollte stilistisch zur vorhandenen Figur der Maria passen.

Selbstverständlich hatte der Holzbildhauer Interesse. Also fuhr er nach Schongau, schaute sich die Maria an, vermaß sie, machte sich Skizzen und legte zwei alternative Angebote vor. Die Unterschiede zwischen diesen waren nicht sehr groß: Im Wesentlichen ging es um eine etwas andere Körperhaltung und verschiedenen Faltenwurf.

Im Rennen waren außer ihm wohl noch mehrere Bewerber. Warum er letztlich den Zuschlag erhielt, weiß der Oberammergauer ebenso wenig wie den Grund, weshalb man sich aus Schongau überhaupt gezielt an ihn gewandt hatte. „Ich schätze, das lief über Mund-zu-Mund-Propaganda“, vermutet er.

Holbildhauer macht sich an die Arbeit

Die aus den beiden Entwürfen ausgewählte Skizze diente ihm anschließend als Arbeitsvorlage – im Maßstab 1:1. Anfang Januar ging Härtle an die Arbeit. Gewünscht war Eichenholz, das musste zunächst besorgt werden. „Lindenholz hätte ich selber noch vorrätig gehabt, aber da die Maria ebenfalls aus Eichenholz gearbeitet ist, sollte es eben das sein“, erklärt Härtle. Natürlich hat er über die Jahrzehnte gute Kontakte zu Holzhändlern aufgebaut, sodass der passende Holzblock bald gefunden war.

In den ersten vier Wochen arbeitete er fast ununterbrochen an der Christusfigur. Doch dann legte er immer wieder Pausen ein, in denen er andere Aufträge erledigte, um sich der Figur dann mit etwas Abstand und neuem Blick erneut zuzuwenden.

Zunächst entstand der Korpus, die Arme hat Härtle später hinzugefügt. Obwohl er mit seinen Arbeiten, insbesondere einer so großen, circa 1,80 Meter hohen Figur, geraume Zeit verbringt und sich intensiv mit ihnen beschäftigt, fällt es Härtle am Ende nicht schwer, sein Werk abzuliefern. „Für mich ist das Wichtigste, dass die Kundschaft zufrieden ist“, erklärt er. So wird er auch seinen Christus demnächst ziehen lassen. „Ich freue mich dann, wenn er in Schongau an der Kirche hängt.“ Und besuchen will er ihn dort auf jeden Fall einmal.

Viel Zeit, um Abschiedsschmerz zu hegen, wird Härtle in den nächsten Wochen und Monaten aber sowieso nicht haben: Als waschechter Oberammergauer ist er natürlich auch bei der Passion dabei. Er spielt Klarinette im Passionsorchester, dessen Stamm sich aus den Musikern des Streich- und Kirchenorchesters zusammen setzt, dem der Holzbildhauer seit 1977 angehört. „In einem solch großen Orchester spielen zu können, ist für mich immer wieder eine willkommene Abwechslung zur Arbeit in der Werkstatt“, bekennt er. Die Bedeutung der weltberühmten Passionsspiele ist für ihn also primär eine musikalische. Auf den ganzen Trubel und Rummel, den die Spiele mit sich bringen, könnte Härtle dagegen gerne verzichten.

Zur Tradition der Holzbildhauerei im Ammertal Schon seit dem 16. Jahrhundert wird die Schnitzkunst in Oberammergau nachweislich betrieben. Kennzeichnend für die Ammergauer Künstler ist ihre Verwurzelung in der Region und die Ausrichtung an den Bedürfnissen der ländlichen Bevölkerung. So schufen sie Schnitzwerke für die Herrgottswinkel in den Bauernstuben und Kruzifixe für die Kirchen, aber auch Spielzeug für die Kinder, Möbel und andere häusliche Gebrauchsgegenstände. Ein besonderer Stellenwert kam und kommt dabei den Weihnachtskrippen zu, die als Ausdruck echter Volkskunst gelten können. Heutzutage ist Oberammergau als Passionsspielort wie als Holzschnitzerdorf weltweit bekannt. Derzeit üben noch rund 60 aktive Holzbildhauer das traditionelle Handwerk aus. Sie haben sich im St. Lukas-Verein zusammen geschlossen. Um sich von maschinell gefertigten Waren abzugrenzen, kennzeichnen sie ihre handgeschnitzten Einzelstücke an der Unterseite mit einem Stempel. Zudem erkennt man ihre Geschäfte an einer blau-weißen Raute, dem Markenzeichen der „Ammergauer Alpen Kunst Handwerker“. Im Pilatushaus bietet die „lebende Werkstatt“ einen besonderen Einblick in die Volkskunst der Region: Künstler lassen sich dort bei der Arbeit über die Schulter schauen und beantworten Fragen der Besucher. Einen Überblick über die 500-jährige Geschichte gibt, bestens illustriert von zahlreichen Exponaten, das Oberammergauer Museum. Zudem beherbergt es eine ganzjährige Krippenausstellung.

Sabine Näher