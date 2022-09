Neue Energiespar-Vorschriften: Das sagt der Handel im Landkreis Weilheim-Schongau

Kurz vor 22 Uhr erstrahlen die Schaufenster von „Eva Maurer Mode“ noch, danach herrscht Dunkelheit. © Hans-Helmut Herold

Energiesparen, staatlich verordnet: Das gilt für den Handel seit Monatsbeginn. Wie reagieren die örtlichen Geschäftsleute darauf und welche Auswirkungen auf Kunden und Umsatz befürchten sie?

Landkreis – „Türen zu, Werbeanlagen aus, Geschäft offen“: Unter diesem Motto stehen die seit 1. September für den Handel geltenden Energiespar-Verordnungen des Bundeskabinetts. Demnach soll in beheizten Geschäftsräumen des Einzelhandels das dauerhafte Offenhalten von Ladentüren untersagt sein, sofern es sich dabei nicht um Fluchtwege handelt. Vielerorts wird nun befürchtet, geschlossene Ladentüren würden potenzielle Kunden womöglich abschrecken.

„Es macht grundsätzlich schon einen Unterschied, ob die Ladentüren geöffnet oder geschlossen sind. Offene Türen wirken einfach einladender“, gibt Eva Maurer, Inhaberin des gleichnamigen Modegeschäftes in der Schongauer Altstadt, zu bedenken. Gerade für kleinere Geschäfte stellten geschlossene Türen teilweise eine gewisse Hemmschwelle für die Kunden dar. Um diesem Problem entgegenzusteuern, setzt Tatjana Patermann, Leiterin der „Trachtenstube Inge“ in Penzberg sowie Mitglied des Vereins „Pro Innenstadt“, auf Auslagen vor dem Geschäft: „So sehen die Kunden trotz geschlossener Ladentür, dass wir dennoch geöffnet haben.“

Das Beste aus der aktuellen Situation machen

Insgesamt blickten die Geschäftsleute in der Region aufgrund der aktuellen Verordnungen eher unsicher in die Zukunft, sagt Josef Wiedemann, Inhaber eines Musikhauses und Ortsvorsitzender des Handelsverbandes für Weilheim. Der Handel hätte in den vergangenen Jahren schon genug mitgemacht, weshalb viele Geschäftsleute die neuen Verordnungen als weiteres Diktat der Politik wahrnähmen. Dennoch versuche der Handel weiterhin, das beste aus der aktuellen Situation zu machen. Ohnehin sei auch in der Vergangenheit bei kalten Temperaturen oder starkem Niederschlag verantwortungsbewusst gehandelt und die Ladentür geschlossen gehalten worden.

Eva Maurer stört an den Energiespar-Vorschriften vor allem eines: „Ich habe bei den aktuellen Verordnungen den Eindruck, das Corona-Virus gäbe es plötzlich nicht mehr.“ Während es im vergangenen Winter noch vorgeschrieben war, regelmäßig zu lüften, lautet die Devise heuer: Türen zu! „Aus gesundheitlichen Gründen möchte ich weiterhin regelmäßig kurz stoßlüften“, sagt die Schongauer Einzelhändlerin.

Neben dem Verbot der offenen Ladentüren sieht die Verordnung auch vor, dass Werbeanlagen nur noch zwischen 16 und 22 Uhr beleuchtet sein dürfen. Die einzige Ausnahme bildet Schaufensterbeleuchtung: Sie gilt nicht als „beleuchtete Werbeanlage“ und darf somit weiter betrieben werden. Aus kostentechnischen Gründen haben allerdings sowohl Eva Maurer als auch Tatjana Patermann entschieden, ihre Schaufenster ab 22 Uhr dennoch dunkel werden zu lassen. „Zu dieser Zeit sind im Winter ohnehin nicht mehr viele Leute unterwegs“, erklärt Patermann. Laut Wiedemann würden das auch andere Händler im Landkreis so handhaben.

Keine großen Umsatzeinbußen befürchtet

Ein weiterer Punkt der Verordnung gibt eine moderate Absenkung der Lufttemperatur in Arbeitsräumen vor. „Dabei ist es wichtig, dass die Temperatur noch immer angenehm für die Kunden ist, aber die Verkaufsräume müssen grundsätzlich nicht überbeheizt sein“, so Maurer. Tatjana Patermann hält eine leichte Temperaturabsenkung ebenso für akzeptabel, auch wenn das in Bekleidungsgeschäften etwas schwieriger als in anderen Branchen sei, da die Kunden in den Umkleiden keinesfalls frieren sollten.

Im Großen und Ganzen befürchten sowohl Wiedemann als auch Maurer und Patermann durch die geltenden Maßnahmen weder einen Kundenschwund noch große Umsatzeinbußen. Zu jenen könnte es laut Maurer höchstens aufgrund der Tatsache kommen, dass die Kunden durch die steigenden Kosten und Preise in nahezu allen Lebensbereichen selbst sparen müssten.

Im hohen Anstieg der Energiekosten sieht auch Josef Wiedemann das aktuell größte Problem des regionalen Handels. Dieser sei für viele eine wirkliche Zumutung und träfe sie schwer. Denn auch das sparsamste Verhalten gleiche die hohen Kosten nicht aus.

Schlussendlich bleibt wegen den Verordnungen eine grundsätzliche Frage: Sollte der Staat dem Handel Energiesparen gesetzlich vorschreiben oder vielmehr auf das Prinzip Eigenverantwortung setzen? Letzteres bevorzugt Wiedemann, der bekräftigt: „Die Vernunft und Bereitschaft zum Energiesparen war bei den regionalen Geschäftsleuten immer da. Die meisten waren auch schon zu früheren Zeiten verantwortungsbewusst und nie verschwenderisch.“ Das sieht Patermann ganz ähnlich: Sie ist der Meinung, der Staat sollte die Händler selbstständig über ihre Sparmaßnahmen entscheiden lassen. Auch Maurer teilt diese Ansicht, denn „die meisten Händler wie auch Bürger sparen in diesen Zeiten ohnehin freiwillig“.

Von Andreas Jäger

