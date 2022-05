Schongau: Zusätzliche Kindergarten-Gruppe entschärft Platzproblem

Von: Elena Siegl

Teilen

Im Anbau des Kindergartens Regenbogen sollen ab Herbst zwei Gruppen untergebracht werden. © HANS-HELMUT HEROLD

Die Vorbereitungen für das neue Kindergartenjahr in Schongau laufen und bei der Stadt ist man positiv gestimmt, dass alle Kinder untergebracht werden. Auch dank eines Anbaus.

Schongau – Die Erweiterung des Kindergartens Regenbogen in Schongau kommt gerade recht. Ab dem Kindergartenjahr 2022/23 sollen dort erstmals zwei Gruppen untergebracht werden. „Und die werden auch gebraucht“, sagt Esther Laue von der Hauptverwaltung der Stadt Schongau.

160 Anmeldungen für das im Herbst startende Kindergartenjahr sind bislang bei der Stadt eingegangen. Alle Kinder werden einen Platz bekommen, ist Laue zuversichtlich. „Es schaut gut aus.“ Aktuell sei man noch mit der Verteilung beschäftigt, die Eltern sollen ab Mittwoch darüber benachrichtigt werden, in welchem Kindergarten ihr Kind unterkommt.

Kindergartenplätze in Schongau: Eine Notgruppe bleibt bestehen

Nur fünf Kinder stehen derzeit auf der Warteliste. In diesen Fällen müsse man abwarten, in welchen Einrichtungen es Wechsel gibt und Plätze nachbesetzt werden können, erklärt Laue. Auch die tatsächlichen Zusagen der Eltern müssten noch abgewartet werden.

Zwei Notgruppen gibt es seit 2019 in Schongau: eine im Kindergarten Luftballon. Diese wird auch im kommenden Kindergartenjahr beibehalten. Die Notgruppe des Kindergarten Regenbogens wird hingegen zu einer regulären und zieht in den dortigen Anbau, wo außerdem eine neue, zusätzliche Gruppe eingerichtet wird, so Laue. Dass der Bedarf von Jahr zu Jahr wächst, sei festzustellen.

Ungewissheit, wie viele geflüchtete Kinder einen Kitaplatz benötigen

Ein Thema, dass die Hauptverwaltung auch beschäftigt, sind geflüchtete Kinder aus der Ukraine, die eventuell in Schongau in den Kindergarten gehen werden. Man sei dazu bereits an den Asylhelferkreis herangetreten. Bislang gebe es aber kaum Anmeldungen, sagt Esther Laue. Das könne auch daran liegen, dass viele geflüchtete Familien selbst noch nicht wissen, wie es für sie weitergeht und ob sie in Schongau bleiben werden, vermutet Laue. „Wir hängen ein bisschen in der Schwebe.“

Ein ukrainisches Kind, das im September in die Schule kommt, hat man bereits in einem Kindergarten in Schongau aufgenommen, erzählt Laue. Deutlich mehr sind es in Grund- und Mittelschule.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.

Kindergartenplätze in Schongau: Erstmals Online-Anmeldung

Über den sogenannten „Kitaplatz-Pilot“ war es Eltern heuer erstmals möglich, ihre Kinder online für den Kindergarten in Schongau anzumelden. In den vergangenen Jahren hatte man noch auf PDF-Formulare zurückgegriffen, die heuer auch noch parallel angeboten wurden. Gerade auch für Geflüchtete, die ein Formular vielleicht einfacher ausfüllen können als eine Online-Anmeldung, so Laue.

Insgesamt habe der „Kitaplatz-Pilot“ gut funktioniert und sei auch sehr gut angenommen worden. Nur vereinzelt wurde noch auf das Formular zurückgegriffen, sagt Laue. Diejenigen bekommen die Zusage per Post, alle anderen online – so, wie sie auch die Anmeldung vorgenommen haben.

Die Auswertung der Anmeldung jedenfalls, gestalte sich mit dem „Kitaplatz-Pilot“ sehr viel einfacher, so Laue. Unter anderem, weil keine Doppelanmeldungen mehr möglich sind. Früher seien Kinder nämlich gleichzeitig in verschiedenen Einrichtungen angemeldet worden. Dann musste erst abgeklärt werden, welcher Kindergarten es nun aufnimmt.

Für das Kindergartenjahr 2023 soll das Design des „Kitaplatz-Piloten“ noch einmal überarbeitet, einfacher und verständlicher gestaltet werden, sagt Laue. Zum Beispiel sollen die Bereiche „Hort“ und „Kita“ voneinander getrennt werden.

Kindergartenplätze in Schongau: Fachkräftemangel bemerkbar

Personell sehe es in Sachen Kindergarten derzeit recht gut aus. „Es ist immer ein auf und ab. Und man merkt den Fachkräftemangel schon“, räumt Laue ein. Allerdings habe man in letzter Zeit mehrere Einstellungsgespräche geführt und man gehe davon aus, weitere Mitarbeiter begrüßen zu können. Schwieriger gestalte es sich laut Laue, wenn „von heute auf morgen“ jemand ausfällt, zum Beispiel wegen einer Schwangerschaft, und sofort nachbesetzt werden soll.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.