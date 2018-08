Verkehr am Bahnübergang in Schongau rollt jetzt anders - Unfallgefahr

Am Bahnübergang in der Lechvorstadt in Schongau muss man ab sofort mit Gegenverkehr rechnen.

Neue Verkehrsregelung wegen Gleisbauarbeiten

Schongau - An die neue Verkehrsführung am Bahnübergang in Schongau müssen sich die Autofahrer erst noch gewöhnen. Beinahe wäre es schon zu den ersten Unfällen gekommen.