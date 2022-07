Neue Senioren-Anlage mitten in Schongau eingeweiht: Wo sich die Bewohner „sauwohl“ fühlen

Von: Boris Forstner

Jetzt ist das Gelände abgerundet: Im Vordergrund sowie rechts im Bild die neu gebauten Häuser für seniorengerechtes Wohnen, links und im Hintergrund die bereits 2009 fertiggestellten Gebäude. Insgesamt gibt es jetzt 43 Wohnungen. © Hans-Helmut Herold

Bei einem kleinen Festakt ist ein für Schongau großes Bauprojekt am Freitag feierlich eingeweiht worden: Die neue Senioren-Wohnanlage der Holzhey-Stiftung rundet das Ensemble in der Lechvorstadt jetzt ab. Die Bewohner sind durchweg begeistert.

Schongau – Wie in einer Ferienanlage schauen die drei Erdgeschoss-Wohnungen im Innenhof aus, deren kleiner Garten mit einer noch jungen Hecke und viel Grün umrahmt sind. Auf der einen Seite sitzen vier Bewohner an ihrem Gartentisch und prosten sich mit Bier zu, auf der anderen lässt sich ein Senior von dem Trubel an diesem Tag nicht beirren und schläft seelenruhig auf einer Liege. Und in der dritten sitzt eine ältere Dame lächelnd auf ihrem Gartenstuhl und meint nur: „Wir haben hier ein schönes Plätzchen.“

Das lässt sich nicht bestreiten. „So eine tolle Anlage finden Sie in ganz Südbayern nicht“, sagt der ehemalige Kreisheimatpfleger Helmut Schmidbauer, der mit seiner Frau auch eine der insgesamt 22 neuen Wohnungen bezogen hat. Allesamt barrierefrei, mit Aufzügen, Tiefgarage, einem kleinen Laden mit Café, Begegnungsraum und sogar einem Übernachtungszimmer für Gäste, das man mieten kann – die Bewohner haben tatsächlich alles, was es braucht, und zwar in modernster Bauweise zu bezahlbaren Preisen. Denn wer unter anderem einmal in der Papierfabrik gearbeitet hat, wird durch die Stiftung bei der Miete bezuschusst, dafür hat der ehemalige Haindl-Geschäftsführer und Bauherr Fritz Holzhey gesorgt.

Bereits 2008 und 2009 wurde ein ähnliches Projekt verwirklicht

Bereits in den Jahren 2008 und 2009 hatte Holzhey direkt nebenan eine Senioren-Wohnanlage gebaut – zur Straße hin in einem ehemaligen Gerberhaus aus dem Jahr 1724 (für das Projekt hat Holzhey den bayerischen Denkmalpflegepreis erhalten), nach hinten mit einem modernen Bau mit insgesamt 21 Wohnungen. Dabei wäre es vermutlich geblieben, hätte nicht ein verheerender Brand im August 2013 die Scheune des angrenzenden landwirtschaftlichen Betriebs zerstört. „Die Frage war: Wiederaufbau oder Aussiedlung? Die Entscheidung fiel auf Aussiedlung, der Weg war frei für neue Pläne“, sagte Fritz Holzhey in seiner Rede.

In einem wahren Chaos der Gefühle befand sich auch Markus Wühr – der Landwirt hatte den Bauernhof betrieben und war als frischgebackener Opa mit seiner ganzen Familie samt Vater da, der den Betrieb 1963 übernommen hatte. „Ich habe noch vor Augen, wie es früher war: Wo wir stehen, war das Tiefsilo, und wo Frau Holzhey steht, war der Futtertrog vom Laufstall“, sagte Wühr und deutete einige Meter weiter auf die Terrasse des „P8“ genannten Aufenthaltsraum, auf dem das Stadtorchester unter der Leitung von Kristina Kuzminskaite für die musikalische Begleitung sorgte, unter anderem mit Uschi Holzhey an der Geige.

Diakon Hans Steinhilber bei der Segnung, rechts Pfarrerin Julia Steller und links die Söhne und Enkel von Fritz Holzhey. © Hans-Helmut Herold

Ihr Mann hatte für das NeuBauprojekt weitgehend das bewährte Team vom Bau von vor 13 Jahren ausgewählt, vom Architekten über den Statiker bis hin zu den meisten Firmen, die nahezu ausnahmslos aus der Region stammen. „Es ist sehr erfreulich, so viele leistungsfähige Betriebe hier in nächster Umgebung zu haben. Ich kann nur Dank und Anerkennung für die ausgezeichnete Leistung und die gute Zusammenarbeit aussprechen“, lobte Holzhey.

Bewohner bedankten sich beim Bauherrn

Auch die Bewohner, die zahlreich erschienen waren, sprach Holzhey an: „Ich würde mich freuen, wenn Sie sich inzwischen richtig wohlfühlen“, sagte er – das würden wohl alle unterschreiben, und Hans Karg meldete sich auch zu Wort: „Im Namen aller Bewohner danke ich Ihnen für dieses schöne Domizil.“ Zumal sie nach dem Einzug vor rund einem halben Jahr nicht mehr auf einer Baustelle wohnen – die Außenanlagen sind fertig, und der Rasen strahlt in sattem Grün. „Wenn in ein paar Wochen auch noch der Papiermacherweg fertig sein wird, kehrt wieder Ruhe ein“, sagte Holzhey. Bürgermeister Falk Sluyterman sicherte zu, dass in zwei Wochen das Straßenausbau-Team anrückt.

Bauherr und Schongauer Ehrenbürger Fritz Holzhey vor dem von Künstlerin Ilse Bill gestalteten „Kissenschweinderl“, wie Holzhey die Figur nannte. © Hans-Helmut Herold

Bei der Weihe der neuen Gebäude erinnerten Diakon Hans Steinhilber und Pfarrerin Julia Steller an Abraham, der vor 3000 Jahren im reifen Alter von 75 Jahren auf Bitten Gottes auch noch die Heimat verlassen sollte. So ähnlich fühlten sich auch die Bewohner, die ihr gewohntes Heim verlassen haben.

Zum Abschluss gab es noch eine Enthüllung. Denn Holzhey hatte wie beim ersten Bauprojekt, als Marinus Wirtl mit der Figur eines Gerbers und einem Fell über dem Zaun an die Vergangenheit erinnerte, wieder einen Künstler beauftragt – und blieb beim Bekannten, nämlich bei Wirtls Frau Ilse Bill. „Sie hat etwas geschaffen, was gut passt“, sagte Holzhey – und enthüllte ein sich fröhlich wälzendes Schwein auf einem Kissen, „Es soll bedeuten, dass Sie sich hier sauwohl fühlen“, und diese Inschrift steht auch auf dem Sockel. Passender könnte der Spruch nicht gewählt sein.

