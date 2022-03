Neue Stadtführungen - auch Oliver Pötzsch wieder dabei

Von: Elke Robert

Bereiten sich schon auf die neue Saison vor: Stadtführerinnen Gisela Sporer, Kornelia Funke und Ulla Heitmeier im Klosterhof (von links). Wieder mit dabei: Oliver Pötzsch Englische Version © Tourist Information Schongau

„Skandal, Skandal um Schongau“ und „Rendezvous an beschaulichen Plätzen“ heißen die zwei neuen Erlebnisführungen im Programm der Tourist Information. Auch die Erfolgsgeschichte rund um „Henker – Heiler – Hexen“ wird weitergeführt. Nicht zuletzt wirbt ein neuer Audioguide für Schongau.

Schongau – Für die neue Saison haben sich Schongaus Stadtführerinnen viel vorgenommen. „Skandal, Skandal um Schongau“ – eine Erlebnisführung mit diesem Titel bereitet derzeit Ulla Heitmeier vor. Im Juli und im August will sie Gäste zu acht verschiedenen Schauplätzen in der Altstadt von Schongau locken, die mit geradezu unglaublichen Ereignissen verbunden sein sollen.

„Gruselige Geschichten werden da wieder zum Leben erweckt“, verrät Ursula Diesch, Leiterin der Tourist Information Schongau. Spannend seien vor allem Schauplätze im nördlichen Bereich der Altstadt, berichtet Heitmeier. Die Orte seien mit menschlichen Schicksalen verbunden, Ereignisse, die sich im Spätmittelalter, der frühen Neuzeit oder auch in der Nachkriegszeit ereigneten.

Führungen auch für Schongauer und Ortskundige interessant

Bei der Ausarbeitung der Themenführung sei ihr der ehemalige Kreisheimatpfleger Helmut Schmidbauer zur Seite gestanden mit Informationen aus den Archiven. „Die Führung ist auch für Ortskundige und Schongauer interessant“, so die ehemalige Leiterin der Staufer Grundschule.

Die zweite neue Erlebnisführung „Rendezvous an beschaulichen Plätzen“ im Juni und im September soll eher gesundheitsbewusste Gäste ansprechen. Start ist beim frisch sanierten Kneipp-Areal an der Lechuferstraße. Nach der Erfrischung unter fachkundiger Anleitung geht es mit Stadtführerin Renate Zöpf entlang des Lechs und zu interessanten Geschichten in den Klosterhof und zum Abschluss zu Ursula Engelwurz am Kasselturm.

Kräuterfrau ist wieder dabei

Die Kräuterfrau ist auch in diesem Jahr wieder Teil der bereits bekannten Stadtführung „Henker - Heiler - Hexen“, die aufgrund der großen Nachfrage erneut ins Programm aufgenommen worden sei, so Ursula Diesch. Ebenfalls wieder buchbar sind Führungen wie „Die Henkerstochter und der Fluch der Pest“ in Anlehnung an den jüngsten historischen Roman von Bestsellerautor Oliver Pötzsch und die „Schongauer Biergeschichten“. In der „Entdeckertour durch Schongau“ und der „Stadtmauertour“ stecken Spannung, Geschichte und Geschichten. Kinder können sich wieder auf die beiden Spezialführungen „Mit dem Spießbürger auf die Stadtmauer“ und „Entdecke Schongau mit dem Hexenkind Hagasusa“ freuen. „Wir haben gemerkt, dass es den Kindern so viel Spaß macht, daher möchten Kornelia Funke und ich heuer die Kinderführungen noch ausbauen“, verrät Ursula Heitmeier. Vorstellen kann sich das Team beispielsweise, Führungen auch im Rahmen von Kindergeburtstagen anzubieten.

Nicht fehlen durfte im neuen Programm der Stadt- und Erlebnisführungen auch Oliver Pötzsch, dessen literarische Spaziergänge schon bisher Gäste von weit her nach Schongau brachten. Erleben kann man Pötzsch im Juni und im Oktober – digital ist sein Stadtrundgang jederzeit abrufbar über die kostenfreie Pfaffenwinkel-Touren-App. Der Audioguide umfasst zehn Stationen. In Kürze soll die englische Version dazukommen. Übersetzt wurde der Text von Phillip Addison und Brian Read, beide Mitglieder der „Twin Town Society“ aus Abingdon, der englischen Partnerstadt von Schongau. „Sie waren schon einige Male in Schongau und kennen sich gut aus“, so Diesch.

Audioguide zu Schauplätzen der Henkerstochter wird gerade übersetzt

Die beiden hätten sich spontan dazu bereit erklärt und zur Vorbereitung mit Interesse und Vergnügen die englische Version der Henkerstochter gelesen. Der Audioguide könnte viele weitere Gäste nach Schongau locken, hofft man bei der Stadt, beworben wird er auch auf der neuen Ausflugswebseite www.geHEIMATORTE.de des Verbandes Tourismus Oberbayern. „Der Audioguide mit der Henkerstochter ist also ein echter Geheimtipp“, so Diesch.

Fünf Stadtführerinnen und zwei Stadtführer sind heuer im Einsatz. „Wenn jemand das Team noch verstärken möchte, ist er jederzeit willkommen“, so die Leiterin der Tourist Information. 2021 konnten 1652 Gäste begleitet werden. Im Schnitt waren die Jahre vor der Pandemie mehr als 4000 Teilnehmer bei den Stadtführungen dabei.

Info: Alle Termine der Stadt- und Erlebnisführungen gibt es im Internet unter www.schongau.de. Nähere Informationen und Anmeldung unter 08861/214-181 oder via E-Mail unter der Adresse touristinfo@schongau. Der Audioguide mit Henkerstochter-Autor Oliver Pötzsch lässt sich ebenfalls über die Seite der Stadt herunterladen (unter dem Reiter Schongau erleben, Schongau entdecken).

