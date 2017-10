Hin und Her beim Schongauer Wintermarkt

Die Terminierung des Schongauer Wintermarkts wird immer mehr zur unendlichen Geschichte. Jetzt wurde die Satzung nach nur einem Jahr erneut geändert – dieses Mal aber mit einem Hintertürchen.

Schongau – Völlig veraltet war die 1974 erstellte Markt-Satzung, die vergangenes Jahr modernisiert wurde. Dabei nahm die Stadt auch den Wintermarkt, den es bereits seit sieben Jahren gibt, der aber bisher nicht explizit aufgeführt wurde, in die Satzung mit auf. Seitdem war festgelegt, dass wie bisher der Frühjahrsmarkt am zweiten Sonntag nach Ostern, der Dreifaltigkeitsmarkt am ersten Sonntag nach Pfingsten, der Herbstmarkt am vierten Sonntag im Oktober und eben der Wintermarkt am dritten Sonntag im November stattfindet.

Der feste Termin des Wintermarkts war manchem schon damals komisch vorgekommen. Denn Franz Köpf, Chef der Werbegemeinschaft Altstadt, die damals die Einführung des vierten Marktes maßgeblich vorangetrieben hatte, schwärmte eigentlich immer vom ersten Advent als perfekten Zeitpunkt für den Wintermarkt. Und der fällt in manchen Jahren tatsächlich auf den vierten November-Sonntag – im Dezember sind verkaufsoffene Sonntage grundsätzlich nicht erlaubt. „Wir hatten am ersten Advent aber immer Probleme, Fieranten für den Jahrmarkt zu bekommen“, sagt Köpf. Und so ein Markt oder eine andere Veranstaltung sind als Voraussetzung für die Sonntagsöffnung der Geschäfte Pflicht.

Deshalb sagte Köpf bei der Verabschiedung der Satzung im Vorjahr, alles sei wunderbar und mit der Stadt abgesprochen. Hintergrund war der Street-Food-Markt, der dort als Wintermarkt stattfand und nur am dritten November-Sonntag möglich war. Der Termin passte also.

Doch das war etwas kurz gedacht. Denn dieses Jahr ist am dritten Sonntag im November der Volkstrauertag. Deshalb sollte der Street-Food-Markt entgegen der eben festgelegten Satzung wieder am vierten Sonntag im November stattfinden. „Uns wäre am liebsten gewesen, man schreibt in die Satzung rein, dass der Wintermarkt immer am Sonntag vor dem ersten Advent stattfindet. Aber das wollte die Stadt nicht“, so Köpf.

Im Stadtrat gab es durchaus kritische Stimmen dazu, den Wintermarkt auf Ende November zu verlegen. „Da sind überall in der Umgebung schon große Weihnachtsmärkte, zum Beispiel in Herzogsägmühle und Apfeldorf“, sagte Gregor Schuppe (ALS). „Ich weiß nicht, ob sich die Werbegemeinschaft damit einen Gefallen tut.“ Kornelia Funke (CSU) dagegen kennt viele, die von Markt zu Markt tingeln. „Die können dann auch in der Altstadt vorbeischauen.“

Für Köpf ist die Regelung vor allem optimal, solange es den Street-Food-Markt gibt. Ansonsten könnte der vierte November-Sonntag als Termin wegen des Fieranten-Mangels ein Problem werden, wenn er wieder auf den 1. Advent fällt. „Wir haben mal geschaut: In den nächsten drei Jahren würde es passen“, sagt Köpf, der schmunzelnd hinzufügt: „Wenn nicht, ändern wir die Satzung eben wieder.“ Doch da hat die städtische Hauptamtsleiterin Bettina Schade mit einem Passus in der Satzung vorgebaut: „Nach Abwägung sämtlicher Umstände des Einzelfalls“ könne von den festgelegten Markttagen ausnahmsweise auch abgewichen werden.