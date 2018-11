Nicht aufgepasst: In Auto gekracht

Ein unaufmerksamer Schongauer verursachte am Mittwoch einen Auffahrunfall

An der Marktoberdorfer Straße in Schongau

von Elke Robert schließen

Eine Leichtverletzte, ein Schwerverletzter und 25 000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Mittwoch Mittag an der Marktoberdorfer Straße in Schongau ereignet hat.