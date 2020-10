Nicht der erhoffte Kundenansturm in Schongau

Sie wollten ein Stück Normalität und Attraktivität in Schongaus gute Stube zurückbringen und haben sich dafür ordentlich ins Zeug gelegt: Die Geschäftsleute der Schongauer Werbegemeinschaft. Doch das Glück sollte ihnen nicht hold sein. Schlechtes Wetter und die Corona-Ampel plötzlich auf Gelb – das brachte nicht den erhofften Kundenstrom beim vergangenen „Aktionswochenende“.

Schongau – Es hätte eine durchaus attraktive „Hexennacht-Light“ werden können am vergangenen Freitagabend: Nach der Eröffnung der Bücherzelle sollte ein Tanz-Flashmob über den Marienplatz toben, danach Live-Musik die Gäste aus Nah und Fern anlocken. Doch wahrlich gruseliges Wetter ließ diese zwei Aktionen buchstäblich ins Wasser fallen.

Dementsprechend war die lange Einkaufsnacht nicht wirklich ein Erfolg. Der Marienplatz war größtenteils leergeschwemmt. Einzig die Geschäfte, die zusätzlich eigene Aktionen auf die Beine gestellt hatten, konnten sich auf ihre Stammkunden verlassen. Und der Foodtruck und der Crêpes-Stand machten in den Abendstunden noch ein ganz ordentliches Geschäft. „Das hat uns ziemlich überrascht“, gab Thomas vom Ruhrpott-Kitchen zu. Doch lange wollte keiner auf dem Platz verweilen.

+ Wenige, aber oho: Zur Abstimmung standen beim traditionellen Kürbiskopf-Wettbewerb gerade einmal elf Schnitz-Kunstwerke. © Wölfle

Das sah am Samstag dann glücklicherweise ein bisschen besser aus: Kein Regen, dafür aber lustige Clowns und die wunderbare Musik von Hans Enzensperger, Thomas Härtl und Fred Wilhelm zogen immer wieder einige Menschen auf den Marienplatz. „Ich bin wegen der Musik gekommen, und danach werde ich noch bummeln“, verriet eine Besucherin. Denn: „Wenn in der Corona-Zeit schon mal etwas in Schongau los ist, muss man auch kommen.“

Das hatten sich am Samstag dann doch auch einige andere Besucher gedacht, denn die Geschäftsleute zeigten sich mit dem zweiten Tag fast alle zufrieden und versöhnt.

Auch der Kürbiskopf-Wettbewerb war dieses Mal eine Light-Version: Gerade einmal elf Schnitzkunstwerke waren es heuer, die vergangenen Male waren es konstant über 40. Vielleicht war das dem Konzept geschuldet, dass die Kürbisse dieses Mal nicht gesammelt am Marienplatz, sondern einzeln vor teilnehmenden Geschäften positioniert werden mussten. Oder dem Wetter. Oder der Corona-Ampel. Man weiß es nicht.

„Es ist halt schon ein bisschen traurig, wenn man davor so viel Arbeit reingesteckt hat“, bedauerte Mit-Initiatorin Maria Mader. Doch entmutigen lassen wollen sich die Geschäftsleute nicht: „Wir machen auf jeden Fall weiter, und wenn es die Situation irgendwann zulässt, stellen wir wieder etwas Gescheites auf die Beine“, lautete unisono das Credo. Und auch die Essens-Stände wären dann wieder mit im Boot: „Wenn sie uns wollen, sind wir da“, sagten die Betreiber.

Christine Wölfle