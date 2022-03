Als Betriebsrat „nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen“

INTERVIEW Früherer ver.di-Bezirksgeschäftsführer hat Ratgeber für Betriebsräte geschrieben

Weilheim-Schongau – Bundesweit werden noch bis Ende Mai Betriebsräte gewählt. Der frühere ver.di-Bezirksgeschäftsführer Allgäu-Bayerisches Oberland, Christian Betz (70), der auch für den Landkreis Weilheim-Schongau zuständig war, hat einen Ratgeber für neue Betriebsräte geschrieben. Wir haben mit ihm über sein Werk „(Neu) im Betriebsrat – und jetzt?“ sowie über Aufgaben und Probleme eines Betriebsrats gesprochen.

Über welche Eigenschaften sollte ein Betriebsrat verfügen?

Es ist wichtig, dass er Rückgrat hat, mutig ist und auch diplomatisch vorgehen kann.

Hat sich die Situation für Betriebsräte in den vergangenen Jahrzehnten eher verbessert oder verschlechtert?

Die Situation in den kleineren und mittleren Betrieben ist eher schwieriger geworden. Bei den großen Firmen ist die Akzeptanz durch die Unternehmer deutlich gestiegen. Das macht die Arbeit eines Betriebsrates deutlich leichter.

Wo liegen die größten Konfliktpotenziale zwischen Betriebsrat und Arbeitgeber?

In den Bereichen „Arbeitszeit“, „Überstunden“ und in der Deckung von Lücken bei kurzfristigen Arbeitsausfällen. Das ist oft abhängig von der Größe des Betriebs. Bei Überstunden ist es zum Beispiel so, dass die nur mit Zustimmung des Betriebsrates geleistet werden dürfen. Sagt der „Nein“, dann gibt es auch keine Überstunden. Der Arbeitgeber kann zwar dann noch die Einigungsstelle anrufen. Aber bis zu einer Entscheidung vergehen mindestens vier Wochen, dann braucht es die Überstunden meist nicht mehr.

Es gibt doch schon unzählige Ratgeber für neue Betriebsräte, warum haben Sie noch einen weiteren geschrieben?

Ich wollte einen Ratgeber ohne juristischen Schnickschnack schreiben, der gut lesbar ist. Das Betriebsverfassungsgesetz kann ein Laie kaum verstehen.

Könnten Sie die Idee Ihres Buches an einem Beispiel erläutern?

Natürlich: Der Arbeitgeber will einen Mitarbeiter intern versetzen. Dann hat der Betriebsrat drei Möglichkeiten, sich zu äußern: Er kann zustimmen, Bedenken äußern oder die Versetzung ablehnen. Bei einem Nein kann die Versetzung nicht vollzogen werden, auch wenn etwas anderes im Arbeitsvertrag des Mitarbeiters steht. Das Recht des Betriebsrates wiegt höher als die arbeitsvertragliche Vereinbarung.

Sie schreiben auch von „taktischen Möglichkeiten des Betriebsrates“, welche sind das zum Beispiel?

Man sollte nicht gleich mit Kanonen auf Spatzen schießen, wenn es mal Ärger gibt. Da sollte man schrittweise vorgehen: Zuerst sollte der Betriebsrat ein Gespräch mit dem Arbeitgeber führen. Nützt dies nichts, sollte er ein höfliches Schreiben mit der Bitte um Änderungen verfassen. Es folgt dann ein juristisches Schreiben mit Androhung von Maßnahmen. Hält man diese Reihenfolge ein, hat der Betriebsrat auch bessere Argumente vor dem Arbeitsgericht und nicht selten den Arbeitsrichter auf seiner Seite.

Warum gibt es eigentlich in den Firmen im Landkreis vergleichsweise wenig Betriebsräte?

Ganz einfach: Weil die Arbeitgeber das nicht wollen. Gibt es einen Betriebsrat, ist das Direktionsrecht des Arbeitgebers beendet. Er kann nicht mehr allein entscheiden. Zum anderen sind wohl rund 80 Prozent der Betriebe hierzulande nicht mehr im Tarifverband. Außerdem ist die Solidarität zwischen den Arbeitnehmern in den Betrieben leider nicht mehr so ausgeprägt wie früher.

