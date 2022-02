Wo steht Schongau in Sachen Energiewende, und wo ist noch mehr Potenzial?

In Sachen Photovoltaik und Windkraft sieht Energiemanager Andreas Scharli für Schongau noch Luft nach oben.

Das Ziel 2035 ist schon lange gesteckt

Im Interview: Energiemanager Andreas Scharli sieht in Schongau viele Chancen in Sachen Energiewende.

Die Energiepreise schießen in die Höhe, die Belastung werden auch die Kommunen zu spüren bekommen. Dabei hat man sich die Energiewende bis 2035 doch schon lange als Ziel gesteckt. Welche Möglichkeiten bieten sich für Schongauer? Ist die Stadt energietechnisch schon gut aufgestellt für die Zukunft? Wir sprachen mit Andreas Scharli, Energiemanager bei der Energiewende Oberland, über Chancen und Visionen.

Das Fernwärmenetz von Schongau könnte noch erweitert werden, auch das Heizkraftwerk Altenstadt hätte theoretisch Potenzial, den Schongauer Westen zu versorgen. Wie sehen Sie das?

Ich erwarte mir vom angekündigten neuen Förderprogramm „Effiziente Wärmenetze“ (BEW) erhebliche Förderungen – laut Entwurf 40 Prozent der Investitionskosten. Wenn man das Schongauer Wärmenetz anschaut, das ist riesig und kostet immer viel Geld. So könnte man das Netz erweitern und sich zum Teil von fossilen Energieträgern verabschieden. Hierfür wäre es gut, wenn sich die Stadtwerke mit weiteren potenziellen Fernwärmeanbietern austauschen würden, nicht nur mit UPM. Anbieter könnte auch das Altholzkraftwerk aus Altenstadt sein oder die Molkerei Hochland oder die Firma Hoerbiger. Aber die Stadtwerke sind ja kein Kommunalunternehmen, sondern immer Teil des Rathauses.

Sehen Sie das als Nachteil?

Die Stadtwerke Weilheim oder Bad Tölz können, weil sie Kommunalunternehmen sind, viel freier wirtschaften, ohne dass es jedesmal an den städtischen Haushalt herangeht. Ich komme da in Schongau bei Herrn Bürgermeister Sluyterman nicht weiter, er sagt immer, es läuft gut. Aber es könnte sicher besser laufen, wenn sie eigenständig wären mit einem eigenen Werksleiter. Dann könnte mehr gehen. Es wäre wünschenswert, das Thema Fernwärme mit mehreren Anbietern auszubauen.

Aber im Stadtteil Schongau-West gibt es doch fixe Verträge mit Erdgas Schwaben, wie immer betont wird.

Da gibt es Konzessionsverträge. Das heißt aus meiner Sicht nur, dass dort kein anderer Gasleitungen verlegen darf. Ich habe Herrn Sluyterman schon geraten, das prüfen zu lassen. Es ist natürlich schön für den Erdgasanbieter, dass man ein Monopol hat, das würde ich auch nicht freiwillig hergeben. Aber kein Vertrag gilt ewig, dann muss man da halt mal ran.

Und das Heizkraftwerk wäre als Fernwärmeversorger eine gute Möglichkeit für den Westen? Genau das wirft man Siegfried Schuster ja vor, dass er seine Abwärme nicht nutzt.

Das ist ein uraltes Thema, es wurde schon bei der Ansiedlung der Metzgerei Boneberger diskutiert, da ist man sich aber preislich wohl nicht einig geworden. Bei der Futtertrocknung ist das aufgrund der erforderlichen hohen Temperaturen technisch zu schwierig. Und Schuster ist ein Geschäftsmann, er wird schon auch hart verhandeln und kam bei der Kaserne Altenstadt auch nicht zum Zuge. Langfristig würde er aber bestimmt die Abwärme zur Verfügung stellen.

Und von der Entfernung her wäre es machbar?

Gerade mit dem neu aufgelegten BEW-Programm muss man etwas machen in diese Richtung. Es ist natürlich Altenstadter Flur, und man muss klären: Wer nimmt die Abwärme ab, wer verteilt sie, wer finanziert es. Das könnten ja auch wieder die Stadtwerke Schongau sein. Man muss ins Gespräch kommen. Die Schongauer befürchten zu Recht, dass Schuster Ersatzbrennstoffe einsetzt. Vielleicht kann man das auch vertraglich nutzen und festhalten: Wärmeabnahme ja, Ersatzbrennstoffe nein. Dann hätte man einen großen Mehrwert für Schongau. Die Interessenslagen sind, glaube ich, gar nicht so weit voneinander entfernt. Jeder will Klimaschutz, dann muss man sich auch mal zusammensetzen und reden.

Geredet wird schon über Klimaschutz, auch darüber, wie man Schongau für die Zukunft fit machen kann. Die Frage ist, was wirklich passiert. Werden Sie auch zu Rate gezogen?

Ja, schon, aber nur stichpunktartig auf konkrete Anlässe hin, und dann kommt wieder nichts. Wir haben die Beschlüsse von allen Kommunen im Landkreis, dass wir bis 2035 unabhängig werden wollen von fossilen Energieträgern. Und es gibt den Stadtratsbeschluss, dass man einen Energienutzungsplan aufstellt.

Der aber noch nicht vorgestellt worden ist.

Das wäre ein strategisches Instrument, wo man ganz unabhängig von der politischen Situation und den Playern sagen könnte, wie viel Gas man in Schongau-West verbraucht oder ob man mit den vorhandenen Solaranlagen den Strombedarf der Stadt decken kann. Solche strategischen Überlegungen würden guttun, dass man nicht jedes Mal wieder von vorn anfängt.

Ende vergangenen Jahres wurde ein mögliches Pilotprojekt für Schongau vorgestellt, eine Agri-Photovoltaik-Anlage, die in Zusammenarbeit mit einem Landwirt und einem Unternehmen umgesetzt werden könnte. Ist das ein Modell für die Zukunft?

Ja, die bifaziale PV-Anlage ist als Synergieeffekt für den Landwirt ganz gut, er hat zwar nicht so viel Ertrag wie bei südlich ausgerichteten Modulen, aber kann seine Flächen weiter nutzen, das ist schon sehr gut.

Welche Vorschläge haben Sie noch für Schongau, um zukunftsfähig zu werden? Ist das Ziel, bis 2035 unabhängig von fossilen Energieträgern zu werden, wirklich erreichbar?

Wir haben das für Tölz, Geretsried und Weilheim schon durchexerziert, das wird im städtischen Bereich schon schwierig. Aber in dem Moment, wo ich es gar nicht angehe, wird es nicht gemacht. Wir sehen, dass Potenziale vorhanden sind. Wasserkraft am Lech ist zwar ausgeschöpft, Hans Schütz würde auch auf die Barrikaden gehen, aber die Windkraft auf Peitinger Flur ist schon Thema. Man war nicht nur seitens der Unesco dagegen, Proteste aus Richtung Schongau-West waren auch kontraproduktiv.

Welche Chancen sehen Sie also für Schongau?

Auf der Stromseite gibt es ein riesiges Potenzial im Dachbereich. Gerade das Mieterstrommodell bei Mehrfamilienhäusern könnte man angehen. Das war bisher gesetzlich schwierig, wäre aber ein ganz großer Schlüssel für Schongau. Wenn man das mit einem E-Ladestrom-Modell hausintern installieren könnte, würde man viel gewinnen. Die Süddächer von Mehrfamilienhäusern sind alle frei. Bisher ist das wegen der Umlagen in der Abrechnung so kompliziert, dass jede Hausverwaltung und jeder Eigentümer sagt, das machen wir nicht. Wenn der Gesetzgeber dieses Problem erleichtern würde, wäre viel gewonnen.

Und wie sieht das mit den Dächern in der historischen Altstadt aus, wo das wegen des Ensembleschutzes bisher nicht gewünscht ist? Und auch die städtischen Dächer sind noch nicht alle bestückt.

Beim Denkmalschutz verstehe ich das noch, aber insgesamt schlummern noch riesige Dachflächen, und nur wenige gehen es an. Und es gibt noch neue Technologien. Man kann beispielsweise aus Klärschlamm Wasserstoff erzeugen – momentan ist das noch nicht wirtschaftlich, könnte aber ein weiterer Baustein zur Energiewende werden.

Das wiederum wäre ein Projekt für die Firma Emter aus Altenstadt. Das Verhältnis war jüngst auch nicht so gut...

Da ist viel Geschirr zerdeppert worden. Man könnte sicher Vereinbarungen treffen, aber dazu muss man reden.

Wie macht sich also Schongau fit für die Zukunft?

Zunächst würde ich mal nicht jammern über die Fernwärme. Wenn da eine Preisgleitklausel dahinter steht, ist das eine ganz normale Geschichte. Die Kunden im Vergleich zu Öl- und Gaskunden fahren gut damit. Am naheliegendsten ist die Photovoltaik, es wird nicht zu 100 Prozent reichen, aber es ist ganz leicht, den Strom vom Dach ins Auto zu kriegen – oder ins Radl, man muss ja nicht immer Auto fahren. Und auch der Bahnhofsumbau ist ein Thema.

Inwiefern?

Wenn man bedenkt, dass einer der Triebwagen 80 Liter pro hundert Kilometer braucht, schmerzt es offenbar noch nicht richtig. Die Münchner beispielsweise machen da schon mehr Druck und sagen, wir wollen keine Dieselzüge mehr in der Stadt haben. Die Frage Elektrifizierung oder Wasserstoff ist eine Infrastrukturgeschichte, und in Schongau wurde der Bahnhof gerade umgebaut, aber der Diesel fährt immer noch. Das ist natürlich auch nicht in unserem Einflussbereich. Aber da gehört auch Druck aufgebaut.

Schongau kämpft aber gerade eher darum, dass man nicht ganz abgehängt wird bei der Bahn.

Das stimmt. Aber Berlin sagt, der ÖPNV regional wird ausgebaut. Von diesem Kuchen sollte Schongau schon auch etwas abbekommen.