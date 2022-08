„Nichts tun ist auch keine Lösung“: Alina Lindemann von der Ukrainehilfe Oberland über das Helfen im Kriegsgebiet

Von: Theresa Kuchler

Ein Kinderheim im Kriegsgebiet wird von den Ehrenamtlichen der Ukrainehilfe Oberland mit Lebensmitteln und Hilfsgütern unterstützt. © Alina Lindemann

Vor einem halben Jahr ist die russische Armee in die Ukraine einmarschiert. Seither liefert die Ukrainehilfe Oberland Hilfsgüter und holt Menschen aus dem zerbombten Land. Über das Helfen im Kriegsgebiet.

Landkreis – Sie fahren mitten ins Kriegsgebiet: Die Ehrenamtlichen der Ukrainehilfe Oberland steuern seit Monaten immer wieder Flüchtlingsunterkünfte, Kinderheime und Soldatenkrankenhäuser in der Ukraine an, um Hilfsgüter zu liefern und Einheimische aus dem zerbombten Land zu holen. Allerdings werden Hilfsgüter allmählich zur Mangelware. Alina Lindemann war kürzlich bei einer Ukraine-Fahrt dabei. Die 21-Jährige aus Marnbach weiß, wie sehr es den Menschen dort an allem fehlt – und appelliert an die Spendenbereitschaft der Bürger.

Die Ukrainehilfe Oberland hat schon vor Wochen Alarm geschlagen, weil die Spenden immer weniger wurden. Wie sieht die Situation jetzt aus?

Leider ist es immer noch zu wenig. Es soll nicht blöd klingen, aber die Hilfsbereitschaft der Bevölkerung nimmt einfach ab.

Woran, glauben Sie, liegt das?

Die Menschen werden kriegsmüde. Es ist nichts Neues mehr, dass nur wenige Kilometer von uns entfernt, an Europas Außengrenze, täglich Menschen sterben, weil dort Krieg herrscht. Und jeder hat vielleicht schon seinen Teil beigetragen, mal etwas gespendet. Aber jetzt kommt langsam gar nichts mehr. Damit wird es für uns natürlich immer schwieriger zu helfen. Vor allem, weil die Lage vor Ort nicht besser wird – im Gegenteil.

Sie sind eine Woche lang quer durch die Ukraine gefahren. Was haben Sie vor Ort konkret gemacht?

Wir hatten zuvor etwa zwei Tonnen Lebensmittel aufgebracht, die wir dann an Bedürftige und die Soldatenstützpunkte verteilt haben. Und wir haben wahnsinnig viel mit den verbleibenden Einheimischen gesprochen und gefragt, wie man ihnen helfen kann. Es ist klar, dass wir nicht in der Lage sind, den Krieg zu beenden. Aber nichts tun ist auch keine Lösung.

Was ist Ihnen besonders im Kopf geblieben?

Zuerst mal natürlich der Raketeneinschlag hinter uns in Charkiw. In dem Moment ist uns erst richtig bewusst geworden, was Krieg eigentlich heißt. Später auf unserem Rückweg haben wir in Butscha dann einen Soldaten kennengelernt, der uns vieles gezeigt und erzählt hat: Igor. Er ist mein persönlicher Kriegsheld.

Warum?

Als die Russen Butscha belagert haben, ist auch Igor nicht mehr rausgekommmen. Aber er hat es immer wieder geschafft, sich an den Russen vorbeizuschleichen. In seinem umgebauten Geländewagen hat er sich durch einen Fluss nach Kiew durchgeschlagen. So hat er versucht, die Menschen mit dem Lebenswichtigsten zu versorgen, um sie dann aus Butscha rauszuschaffen.

Hatten Sie bei der Abreise das Gefühl, dass Sie einen Beitrag leisten konnten?

Tatsächlich schon, ja. Aber nur wenige Stunden, nachdem wir aus Charkiw verschwunden waren, hat Russland dort die Großoffensive gestartet. Seitdem ist massiver Angriff und Beschuss. Dementsprechend können wir gerade nicht viel machen. Nicht einmal die Menschen vor Ort können irgendetwas tun. Sie sitzen im Bunker und hoffen zu überleben.

Wie geht es jetzt weiter?

Wir schauen jetzt vor allem, weiter Spenden zu generieren, um überhaupt etwas bewegen zu können. Außerdem wollen wir eine vertrauensvolle Logistik vor Ort aufbauen – was wahnsinnig schwierig ist. Auf der einen Seite ist ja fast jeder im Krieg eingezogen. Und auf der anderen Seite ist die Ukraine ein Land mit großen Korruptionsproblemen. Man muss aufpassen, mit wem man arbeitet. Unser Ziel ist es, speziell in die Umgebung Charkiw zu liefern. Eben da, wo es jetzt noch fehlt.

Stehen Sie auch mit den Bürgermeistern im Austausch, die für den Landkreis die Arbeitsgruppe zur Ukrainehilfe gestartet haben?

Ja. Mit ihnen arbeiten wir schon länger zusammen. Jetzt wollen wir unsere humanitäre Hilfe zusammenlegen und effizienter gestalten. Denn wenn deren Konvoi Richtung Kiew startet, müssen sich ja von uns nicht gleichzeitig Leute dorthin auf den Weg machen.

Von jeder Fahrt nehmen Sie auch Ukrainer mit nach Deutschland.

Genau. Leerfahrten gibt es nicht.

Kümmern Sie sich persönlich darum, dass die Menschen hier untergebracht werden?

Ja, ich wickele alles übers Landratsamt Weilheim ab, mit denen stehe ich in engem Kontakt. Wenn ich anfrage: „Am Sonntagabend komme ich mit einer gewissen Zahl an Leuten, wohin mit ihnen?“, bekomme ich immer schnell Hilfe. Es ist wirklich Wahnsinn, was das Weilheimer Landratsamt seit Mitte März auf die Beine stellt.

Alina Lindemann fuhr eine Woche lang mit der Ukrainehilfe Oberland durch das zerstörte Land, um zu helfen. © Alina Lindemann

Spenden nimmt die Ukrainehilfe Oberland auf dem Konto des INNER WHEEL CLUB Garmisch-Partenkirchen, IBAN DE44 7035 0000 0011, 2061 82 an.

