Nur zufriedene Gesichter bei Schongauer Hexennacht

Volle Altstadt am Freitagabend

Hunderte kleine und große Hexen, Vampire, Teufelchen und begeisterte Besucher strömten zur diesjährigen Schongauer Hexennacht und verwandelten die Altstadt am Freitagabend bis in die späten Abendstunden in einen wuselnden Blocksberg. Ein toller Erfolg für alle Beteiligten und ein Riesenspaß für die Gäste.