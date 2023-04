Ehemaliges Obi-Gebäude: Gerüchte um Zukunft überschlagen sich – Kaufland findet Schongau „interessant“

Von: Barbara Schlotterer-Fuchs

Über 30 Jahre war in diesem Gebäude ein Obi-Baumarkt. Was hier nach der Schließung hineinkommt: Darüber spekulieren in Schongau viele. © Herold

Seit der Obi-Baumarkt Ende des vergangenen Jahres seine Schotten dicht gemacht hat, ranken sich zahlreiche Gerüchte darum, wer in das Gebäude in Schongau-West einziehen könnte. Wir haben die interessantesten vermeintlichen Aspiranten zusammengetragen.

Schongau – Das erste Gerücht, das seit Wochen in der Lechstadt herumgeistert, ist, dass die Kaufland-Kette eine Filiale im Obi-Gebäude in Schongau-West eröffnen möchte. Wir fragen nach bei Christian Weissinger, der noch immer Pächter des Obi-Gebäudes ist – vor der Schließung hatte er gegenüber den Schongauer Nachrichten erwähnt, er würde in dem Gebäude gerne weiter etwas „für Schongau“ entwickeln. „Ich kann dazu nichts sagen, ich bin nur Mieter“, sagt Weissinger auf Anfrage der Schongauer Nachrichten. Zu weiteren Plänen für das leer stehende Obi-Gebäude möchte er nichts sagen.

Auch Bürgermeister Falk Sluyterman hätte „aktuell keine Kenntnisse“, erklärt er uns auf Anfrage. Bereits im Oktober hätte er ein Treffen mit dem Mieter und dem Eigentümer des Gebäudes gehabt, der nicht in Schongau wohnt. Mit dem Eigentümer sei man verschiedene Möglichkeiten durchgegangen. Mehr Input gibt es derzeit nicht aus dem Rathaus.

Es bräuchte eine Nutzungsänderung

Sicher ist: Sollte ein anderer Markt, eine andere Firma in die Räumlichkeiten des ehemaligen Obi-Baumarktes in Schongau-West einziehen, bedarf es einer Nutzungsänderung, die vom Schongauer Stadtrat beschlossen werden muss. „Als Stadt haben wir natürlich großes Interesse, dass dort wieder Leben einkehrt“, betont Sluyterman. „Wo wir unterstützen können, machen wir das.“

Wir fragen bei der Kaufland-Kette nach. „Grundsätzlich sind wir immer an attraktiven Standorten interessiert und bestrebt, unser Filialnetz in der Region weiter auszubauen. Schongau ist grundsätzlich ein interessanter Standort. Wir bitten Sie jedoch um Verständnis, dass wir keine Aussagen zu einzelnen Standorten machen“, erklärt eine Sprecherin vage.

Das Internet ist voll davon

Laut Schongauer Gerüchteküche will Christian Weissinger im Obi-Gebäude einen Dehner-Gartenmarkt eröffnen. Angeblich hätte Weissinger schon immer damit geliebäugelt.

Tatsächlich platzt das Internet vor lauter Gerüchten fast aus den Nähten. Die Liste, wer in den Obi-Markt einziehen soll, ist spannend. Ein Asylbewerberheim soll dort einziehen, will einer wissen. Heiß gehandelt wird das Gebäude in Schongau-West auch für ein „Action“-Kaufhaus, wie es jüngst auch in Peißenberg eröffnet worden ist. Auch von einem Hagebau ist die Rede.

Vielleicht ein Kino?

„Abreißen und Cineplex bauen!“ fordert einer ein Kino. Einige Stimmen fordern ebenfalls den Abriss. Allerdings zugunsten von Wohnungsbau. „Es wird sehr viel geredet. Abwarten!“, schreibt ein anderer bei Facebook. Bleibt den Schongauern wohl auch nichts anderes übrig.

