Offenes Singen für alle im Trachtenheim in Schongau

Teilen

Hereinspaziert zum offenen Singen für alle im Trachtenheim, sagt Musiklehrerin Eva Neuner. Sie freut sich auf alle, die von sich sagen „Singa, des is mei Freid“. © Wölfle

Im Interview spricht Musiklehrerin Eva Neuner von der Musikschule Pfaffenwinkel über die Veranstaltung am 13. Februar ab 14 Uhr im Trachtenheim auf dem Helgoland in Schongau.

Schongau – Sie lebt und liebt die Volksmusik, möchte diese Leidenschaft weitergeben und entwickelt dazu viele tolle Ideen: Eva Neuners neustes Projekt ist ein offenes Singen am Sonntag, 13. Februar, ab 14 Uhr im Trachtenheim auf dem Helgoland. Wir sprachen mit der sympathischen Lehrerin der Musikschule Pfaffenwinkel über dieses neue Angebot und ihre Pläne für die Zukunft.

Frau Neuner, das offene Singen im Trachtenheim steht unter dem Motto „Singa, des is mei Freid“. Heißt das, dass die Freude die einzige Voraussetzung ist, die man mitbringen sollte?

„Singa, des is mei Freid“ ist der Liedanfang eines Gstanzlliedes aus der Sammlung von Wastl Fanderl. Der ganze Text lautet: „Singa, des is mei Freid, singa doan mehra Leit. Wer si ned singa traut, der hat koa Schneid.“ A bisserl a Schneid gehört auch dazu, aber natürlich in erster Linie die Freude. Mehr braucht‘s zum Singen nicht.

Wie läuft der Nachmittag dann ab?

Gemäß den Hygieneregeln werden wir mit Abstand sitzen. Es gibt keine feste Sitzordnung nach Stimmen, jeder singt die Stimmlage, in der er und sie sich wohlfühlt. Wir werden sowohl mit Notenblättern, aber auch auswendig singen. Die Lieder sind ein- oder mehrstimmig und werden vorgesungen und geübt. Wichtig ist, die Lesebrille nicht vergessen. Dazwischen ist immer mal wieder Zeit zum Ratschen und Kaffee trinken.

Ist dafür eine Anmeldung erforderlich?

Bei der derzeitigen Lage ist es besser, wenn man sich anmeldet unter der Telefonnummer 08861/8173. So wird man von der Musikschule informiert, falls die Veranstaltung nicht stattfinden kann. Es ist aber auch jeder Singwillige willkommen, der unangemeldet kommt.

Sie bringen in Sachen Volksmusik viel auf den Weg: Es gab einen Workshop, jetzt das offene Singen. Was planen Sie noch?

Pläne gibt es schon ganz viele, die sind alle im Kopf. Hauptsächlich geht es um Projekte, in denen es um gelebte Volksmusik und Volkskultur geht. Ganz wichtig ist dabei die Jugendarbeit. Das könnte ich mir auch in den Schulen gut vorstellen, beispielsweise im Rahmen einer Volksmusik-AG oder eines bayerischen Tanzkurses.

Gibt es noch mehr Ideen für die Zukunft?

Viel zu viele, mir ist einfach wichtig, dass die Volksmusik mit all’ ihren Facetten wieder eine Daseinsberechtigung hat, und nicht als altmodisch und verstaubt oder sogar peinlich gesehen wird. Volkskultur wird in allen Nationen gelebt und besteht ja nicht nur aus Musik, sondern auch aus Tanz, Literatur und Kunst. Es wäre schön, wenn wir hier eine Verbindung schaffen könnten. Gerne auch mit Menschen anderer Nationalitäten, die in Schongau ansässig sind.

Was ist Ihre Vision: Wo steht die Volksmusik in Schongau und Umgebung in zwei Jahren?

Es sind hier so viele hervorragende Musikanten zuhause, wir müssen sie nur zusammen und auf die Bühne bringen. Ich könnte mir für die Zukunft reale und virtuelle Plattformen vorstellen, auf denen sich die Musikanten treffen und austauschen können, beispielsweise Musikantenstammtische oder Volkstanzveranstaltungen. Schön wäre es, wenn auch bei städtischen Veranstaltungen die Volksmusik mit eingebunden würde. Wichtig hierbei ist mir auch die Zusammenarbeit mit den Trachtenvereinen und den Musikkapellen. Dann hat die Volksmusik in unserer Gegend eine noch goldenere Zukunft vor sich.

Das Gespräch führte Christine Wölfle