Einweihungsfeier am Abenteuerspielplatz an der Säulingstraße in Schongau

Schongau – Die Kinder haben ihn schon längst in Beschlag genommen, auch seitens der Stadt ist der Abenteuerspielplatz an der Säulingstraße in Schongau im Juli vergangenen Jahres bereits offiziell freigegeben worden. Aus Zeitgründen war es dann aber nie zu der angekündigten offiziellen Einweihungsfeier gekommen mit den beiden Jugendreferenten Monika Maucher (UWV) und, seit kurzem neu im Amt, Thomas Schleich (CSU).

Dies soll nun nachgeholt werden, wie Maucher in der jüngsten Stadtratssitzung bekanntgab. Eingeladen wird für diesen Freitag, 26. April, ab 14 Uhr. Auch für eine kleine Stärkung mit Getränken und Süßem ist gesorgt, versprach die Jugendreferentin.

Der Abenteuerspielplatz im Forchet ist recht beliebt. Er ist mit rund 11 000 Quadratmetern Fläche der größte der insgesamt 13 öffentlichen Spielplätze im Stadtgebiet. Angelegt in den 80er Jahren, war der Spielplatz aber in die Jahre gekommen – der TÜV schob dann im Jahr 2015 den Riegel vor, Spielgeräte mussten aus Sicherheitsgründen sogar abgebaut werden. 57 000 Euro hatte die Stadt im vergangenen Jahr in die Hand genommen und einen attraktiven Kletterwald sowie eine Welfenburg mit Rutsche errichten lassen. Auch Schüler der Mittelschule waren an dem Projekt mit beteiligt.

Und auf diesem Areal ist auch noch nicht Schluss: Wie Thomas Ola vom Städtischen Bauamt berichtet, ist für das kommende Haushaltsjahr bereits ein Investitionsbetrag eingestellt. Denn der Spielplatzbereich in der Senke, der bisher noch nicht angepackt wurde, soll ebenfalls erneuert werden. Ideen gebe es bereits, aber noch keine konkrete Planung. In jedem Fall soll auch etwas für kleinere Kinder dabeisein, so Ola.

Etwas konkreter wird es dafür in Kürze für die Spielplätze in der Weidenstraße und am Kurt-Gnettner-Ring: Der Spielplatz an der Weidenstraße ist derzeit gesperrt, und auch der Platz am Gnettner-Areal soll attraktiver werden. Details sollen demnächst Thema in einer Bauauschusssitzung erörtert werden.