Oktoberfest 2022: Diese fünf Vereine aus der Region nehmen am Festzug teil

Trommlerzug und Trachtenkapelle Apfeldorf marschieren am Sonntag erstmals beim Wiesn-Festzug mit. Auch beim Lechgaufest in Schongau 2019 gaben sie ein sauberes Bild ab.

Wiesnstart

Am Sonntag ziehen beim Trachten- und Schützenzug 60 Vereine durch München, darunter auch fünf aus dem Landkreis und der Region. Ein Verein feiert Premiere.

Landkreis – O’zapft is! Nach zwei Jahren Corona-Abstinenz wird ab diesem Wochenende in München wieder das Oktoberfest gefeiert. Traditionell findet am ersten Wiesnsonntag der dazugehörige Trachten- und Schützenzug statt. Dabei ziehen 60 Vereine feierlich durch die Münchner Innenstadt, von der Maximilianstraße bis zur Theresienwiese. Mit von der Partie sind heuer auch fünf Vereine aus der Region, genauer gesagt aus Böbing, Bernried, Raisting und Apfeldorf.

Zudem dürfte ein Miniatur-Bauwerk auf dem Wagen des „Pferdelands Bayern“ einigen sehr bekannt vorkommen: Es handelt sich nämlich um ein Modell der Echelsbacher Brücke. Jenes stand in den vergangenen Monaten im Rottenbucher Rathaus und fiel am Tag des Fohlenmarkts einem Vertreter der Bayrischen Pferdezüchter ins Auge. Dieser entschied kurzerhand, den Wiesn-Wagen des „Pferdelands“ mit dem Miniaturbauwerk zu schmücken. So ist Rottenbuch auch beim Umzug dabei, und das sogar ohne Bewerbung.

Oktoberfestumzug 2022: Bescheinigung zur Teilnahme erhalten Vereine zwischen März und Mai

Ganz so zufällig wie in diesem Fall ging es bei den Vereinen aus dem Landkreis jedoch nicht. „Um am Festzug teilzunehmen, muss man sich bis Mitte Januar schriftlich beim Festring München bewerben“, erklärt Johann Benedikt, Vorstand des Trachtenvereins „Schnalzbergler“ Böbing, der mit 50 Personen beim Festzug vertreten ist. Bei der Bewerbung sei neben einer kurzen Zusammenfassung der Vereinsgeschichte und allgemeinen Informationen über die Gruppe auch ein Bild der Tracht anzugeben.

Wenn das Auswahlverfahren überstanden ist, bekommen die Vereine zumeist zwischen März und Mai die offizielle Bescheinigung zur Teilnahme. „Die Freude darüber ist sehr groß, alle fiebern auf diesen Tag hin. Zumal wir uns schon 2020 beworben haben, aber Corona uns einen Strich durch die Rechnung gemacht hat“, so Martin Weber vom Musikverein Raisting, der in diesem Jahr nach über 20 Jahren das zweite Mal in der Vereinsgeschichte zusammen mit dem Trommlerzug Raisting-Sölb dabei ist.

Böbinger Blaskapelle war schon mehr als 20 Mal beim Festzug dabei

Insgesamt sind 55 Personen mit von der Partie. Das gleiche Corona-Schicksal ereilte auch den Heimat-und Trachtenverein Bernried, der in diesem Jahr zum vierten Mal teilnimmt. Eine Premiere gibt es dennoch: Für Vorstand Manuel Westhagen ist es heuer der erste Wiesn-Festzug. In Böbing ist es nach 2005, 2007 und 2017 ebenfalls die vierte Teilnahme.

Auch die Böbinger Blaskapelle ist dieses Jahr wieder mit dabei, seit 1984 haben sie bereits mehr als 20 Mal am Festzug teilgenommen. Die vielen schönen Erfahrungen aus den vergangenen Jahren haben die Böbinger dazu bewegt, auch heuer wieder dem Umzug beizuwohnen: „Es ist einfach ein wunderbarer Festzug, quer durch München. Das ist eine ganz besondere Atmosphäre, anders als wir sie sonst auf Trachtenumzügen kennen, auch aufgrund der vielen Zuschauer“, freut sich Benedikt. „Die Stimmung ist vergleichbar mit einem ausverkauften Fußballstadion“, beschreibt es Helmut Hückl, Vorstand der Böbinger Blaskapelle.

„Natürlich ist ein zweistündiger Marsch anstrengend“

Für ihn und seine 39 Musikkollegen beginnt der Wiesntag gegen 6.30 Uhr morgens, dann geht es mit dem Bus nach München. Zwischen 8.30 und 9.30 Uhr finden sich alle Festzugsteilnehmer am Aufstellungsplatz ein, bevor um 10 Uhr das große Spektakel beginnt.

Neben der Euphorie über die Teilnahme kann der Umzug zuweilen aber auch recht anstrengend sein. „Der eine oder andere Kollege, der früher schon dabei war, hat ein wenig über die lange Wegstrecke von rund sieben Kilometern geklagt. Dennoch überwiegt am Ende natürlich die Freude“, weiß Weber zu berichten.

Das sieht Helmut Hückl ganz ähnlich: „Natürlich ist ein zweistündiger Marsch anstrengend, aber glücklicherweise gibt es auf der Strecke keine großen Steigungen oder Gefälle. Und letzten Endes wird man in gewisser Weise auch von der Begeisterung der Zuschauer getragen.“ Doch für einige ältere Mitglieder sei es laut Westhagen trotzdem einfach zu viel, weshalb jene dem Umzug leider nicht teilhaben könnten.

Trachtenkapelle und Trommlerzug aus Apfeldorf nehmen zum ersten Mal am Umzug teil

Erstmals in der Vereinsgeschichte nehmen der Trommlerzug und die Trachtenkapelle Apfeldorf beim Trachten- und Schützenfestzug teil. „Nachdem es heuer kein Lechgaufest gab, haben wir uns für den Wiesn-Umzug beworben“, sagte Musiker-Vorstand Helmut Ehle. Prompt kam die Zusage vom Festring München, mit der Zugnummer 57a werden die Apfeldorfer unter 9000 Teilnehmern durch München marschieren. Die gut 20 schneidigen Trommler, gefolgt von 30 Musikern der Trachtenkapelle Apfeldorf geben ein sauberes Bild und erst recht einen hervorragenden musikalischen Eindruck ab, wenn sie gemeinsam aufmarschieren. Deshalb erhielten sie wohl auf Anhieb die Zusage.

Leider haben im Bus keine Begleitpersonen mehr Platz, sodass die „Fans“ gebeten werden, sich mit Privatautos zu organisieren. Weil die Apfeldorfer bei insgesamt 60 Zugnummern ziemlich weit hinten stehen, werden sie wohl erst gegen 11.30 Uhr vom Max II.-Denkmal losmarschieren dürfen.

Wenn der Festzug gegen Mittag zu Ende ist, beginnt für die Teilnehmer der gemütliche Teil des Tages: Zur Stärkung gibt es erst einmal etwas zu essen, freilich darf für die optimale Wiesn-Stimmung dabei auch die Mass Bier nicht fehlen. Und wer möchte, kann sich anschließend noch ins Getümmel stürzen und die Wiesngaudi in vollen Zügen genießen. Von Andreas Jäger und Rosi Geiger

