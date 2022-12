Zwischen Allianzen, Assassinen und Alraune: Oliver Pötzsch stellt neuen Henkerstochter-Roman und Kochbuch vor

Von: Andreas Jäger

Autor Oliver Pötzsch gab einige Zeilen seines neuesten Werks zum Besten. © Andreas Jäger

Der Erfolgsautor und Schöpfer der Henkerstochter-Saga, Oliver Pötzsch, besuchte Schongau und gab einige Zeilen aus seinem neuesten Roman zum Besten.

Schongau – Seit dem 24. November ist er auf dem Markt und direkt auf Platz 13 der Spiegel-Bestsellerliste eingestiegen: Der neueste und mittlerweile neunte Roman der Henkerstochter-Saga von Erfolgsautor Oliver Pötzsch. Jener besuchte jetzt auf Einladung der Bücherei-Leiterin Kornelia Funke einmal wieder die Heimat seiner Vorfahren und gab im Zuge einer Lesung im Ballenhaus einige Zeilen aus „Die Henkerstochter und die Schwarze Madonna“ zum Besten. Für die musikalische Unterhaltung sorgten Veronika Rüfer und Valentin Schmidt.

Im Buch begeben sich die Leser zurück in das Jahr 1681, in dem der Schongauer Scharfrichter Jakob Kuisl sich trotz seines fortgeschrittenen Alters zusammen mit seiner Familie auf eine Pilgerreise nach Altötting begibt. Doch nicht nur die Kuisls befinden sich zu dieser Zeit in der bayerischen Wallfahrtsgemeinde, auch zwei hochrangige Herrscher sind vor Ort: Kaiser Leopold I. von Österreich und der Bayerische Kurfürst Max Emanuel. In der besonderen Atmosphäre zwischen Gnadenkapelle und Schwarzer Madonna möchten sie eine „Heilige Allianz“ schmieden und sich somit im Kampf gegen die Türken verbinden.

Auf diesen „G2-Gipfel im Kuhkaff“, wie Pötzsch das Treffen scherzhaft nennt, sei er durch einen Artikel in der „Bayerischen Staatszeitung“ gestoßen. Darin habe der Autor Parallelen zwischen Kurfürst Max und dem ehemaligen bayerischen Ministerpräsidenten Horst Seehofer gezogen, was Pötzsch durchaus belustigte. Aufgrund des starken Machtdrangs Max Emanuels „könnte man ihn aber eher mit dem aktuellen Ministerpräsidenten vergleichen“, meinte der Autor mit einem Augenzwinkern.

Assassinen spielen Rolle im neuen „Henkerstochter“-Buch

Im Schongauer Ballenhaus versammelten sich zahlreiche Fans der Henkerstochter-Saga. © Andreas Jäger

Im weiteren Verlauf des Abends ging Pötzsch näher auf die sogenannten Assassinen ein, denen im neuen Roman ebenfalls eine Rolle zukommt. Bei jenen Assassinen handelte es sich nicht nur um eine Glaubensgemeinschaft im nördlichen Persien, sondern auch um gnadenlose Auftragsmörder. Diese haben es im Roman nun sogar bis nach Altötting geschafft, sodass sich die Kuisls also in äußerst gefährlicher Gesellschaft befinden.

Neben den Assassinen wird Jakob Kuisl im neuen Buch auch seine eigene Vergangenheit gefährlich. Pötzsch kündigte ein Geheimnis an, das Kuisl schon länger mit sich herumtrage und von dem er nun eingeholt werde. Mehr wurde freilich noch nicht verraten, auch wenn der eine oder andere Henkerstochter-Fan vielleicht bereits eine Vermutung haben könnte.

Henkerstochter-Kochbuch wird vorgestellt

Kurz bevor es für die rund 60 Zuschauer in die Pause ging, hatte Oliver Pötzsch noch einen ganz besonderen Appetithappen dabei: Das Henkerstochter-Kochbuch. Jenes ist entstanden, da das Kochen neben der Musik eine der großen Leidenschaften der Familie Kuisl war und nach wie vor ist. Denn auch Nachfahre Pötzsch ist begeisterter Hobby-Koch. Eine kleine Kostprobe, was die Leser im Kochbuch so erwartet, gab es zudem: Henkersplätzchen nach Originalrezept der Anni Kuisl.

Der Schwerpunkt der zweiten Hälfte des Abends war das Thema Arzneien. Auch darin ist Protagonist Jakob Kuisl ein ausgewiesener Experte. Im Allgemeinen haben die Menschen in früheren Zeiten bei medizinischen Fragen gerne einen Scharfrichter aufgesucht. Um einige Heilkräuter und Gifte, die in Pötzschs Büchern immer wieder vorkommen, zu präsentieren, holte sich der Autor Uschi Engelwurz auf die Bühne. Jene kennt sich als Kräuterexpertin bestens in der Welt von Bärlapp, Pilsenkraut und Eisenhut aus.

Zehnter Teil der historischen Saga scheint sehr wahrscheinlich

Mit Letzterem ist übrigens überhaupt nicht zu spaßen, so handelt es sich bei ihm doch um die giftigste Pflanze Europas. Genauer beschrieben wurde neben der Alraune, einem historischen Schmerzmittel und Narkotikum, auch die besondere Wirkung der Tollkirsche. Diese sei nichts Geringeres als das Schönheitsmittel vergangener Zeiten gewesen, denn sie sorgt für eine Vergrößerung der Pupillen, was scheinbar recht attraktiv aussehen soll.

„Leider sieht man dadurch auch sehr verschwommen, sodass eigentlich fast nicht mehr erkannt werden kann, mit wem man gerade flirtet“, erklärte Engelwurz. Wer schön sein wollte, schien also auch schon im 17. Jahrhundert leiden zu müssen.

Am Ende der Veranstaltung verabschiedete sich Pötzsch mit hoffnungsvollen Nachrichten für alle Henkerstochter-Fans, denn ein zehnter Teil der historischen Saga scheint sehr wahrscheinlich. Wie lange es mit den Kuisls grundsätzlich weitergehen wird, konnte er aber gleichwohl noch nicht sagen, denn: „Jakob Kuisl führt das Schwert mittlerweile nicht mehr ganz so leicht.“

