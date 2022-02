Als Olympiastars in Schongau trainierten: Wolfgang Filser erinnert sich an Olympische Spiele 1972

Sein Originalplakat der Olympischen Spiele 1972 hält Wolfgang Filser in Ehren. © Gallmetzer

Schon bevor die Olympischen Spiele 1972 eröffnet wurden, beginnen Wolfgang Filsers Erinnerungen an das Großereignis. Mit einem besonderen Training in Schongau.

Altenstadt/Schongau – Leichtathletik war und ist die Leidenschaft von Wolfgang Filser. Viele Sportler konnten von seinem Wissen in den vergangenen 50 Jahren profitieren. Bereits in den 70er-Jahren trainierte er in Schongau den Leichtathletiknachwuchs und war außerdem selbst als Zehnkämpfer aktiv.

Seine zahlreichen Erfolge verschafften ihm die Ehre, als Teilnehmer zu Testwettkämpfen, die 1970/71 stattfanden, nach München reisen zu dürfen. „Es waren auch viele spätere Olympiateilnehmer dabei“, erinnert sich Filser an dieses außergewöhnliche Erlebnis im Dantestadion zurück. „Einmal habe ich 30 Starts hintereinander machen müssen“, erzählt der 77-Jährige und grinst. Denn bei der Veranstaltung ging es unter anderem darum, die späteren Wettkampfrichter auszuwählen und auszubilden. Dazu gehörte auch das Üben der Starts.

Die spätere Olympiagoldgewinnerin Ulrike Meyfarth trainierte in Schongau

Vom Olympiafieber gepackt erfuhr der Schongauer dann kurz vor den Spielen von einem geheimen Trainingslager in seinem Heimatort. Renate Gärtner, Ellen Mundinger und die spätere Olympiagoldgewinnerin Ulrike Meyfarth nutzten die Anlage in der örtlichen Sporthalle, die zu dieser Zeit in der Region die modernste Ausstattung für Leichtathleten bot. „Es war wichtig, dass sie komplett ungestört trainieren konnten“, erklärt Wolfgang Filser.

Daher fand das Training unbemerkt von der Öffentlichkeit statt. Doch Filser witterte seine Chance: Da er als Trainer gute Beziehungen zum Hausmeister hatte, wurde ihm eine Tür geöffnet und er durfte zweimal von einer Treppe aus das Training der Spitzensportlerinnen mit ihrem Bundestrainer beobachten. „Das war einfach unglaublich, die besten Hochspringerinnen Deutschlands zu sehen“, strahlt er noch heute, wenn er daran zurück denkt. „Ich hatte einen Block dabei und notierte mir ganz genau die Trainingsmethoden“, wollte er von den prominenten Gästen lernen. Diese neuen Erkenntnisse setzte er danach selbst als Trainer um.

In München als Zuschauer dabei

Kurz darauf war es dann soweit: Die Olympischen Spiele wurden eröffnet. „Am 6. und 7. September war ich in München als Zuschauer dabei“, sagt Wolfgang Filser und blickt auf den Tisch vor ihm, auf dem die leicht vergilbten Karten liegen, die vor 50 Jahren den Einlass ins Olympiastadion sicherten. Natürlich ging es zu den Leichtathletikwettkämpfen.

Als Meyfahrth Gold holte, war er zwar nicht vor Ort, dennoch ist er bis heute von der Leistung der damals 16-Jährigen beeindruckt: „Es war einfach eine Sensation.“ Auch das schreckliche Attentat hat er in den Medien verfolgt. Dass die Spiele weitergeführt wurden, war für ihn die einzig richtige Entscheidung.

Gerne war Filser, der inzwischen in Altenstadt lebt, auch nach den Olympischen Spielen auf dem Olympiagelände. Bei seinen eigenen Fort- und Weiterbildungen oder auch mit seinen zahlreichen Schützlingen, die er in seiner Laufbahn als Trainer unterstützt hat. Bis heute ist er aktiv und möchte „jeden zu seiner ganz persönlichen Olympiade begleiten“. Ob das eine Kreismeisterschaft oder ein bundesweiter Wettbewerb sei, sei dabei völlig nebensächlich. „Es macht mir einfach eine riesen Freude, Erfahrungen weiterzugeben an junge Leute.“

Und wenn der Weg dabei gelegentlich auf das Münchner Olympiagelände führt, ist diese Freude freilich besonders groß: „Es ist dort immer ein bisschen Kribbeln dabei.“

