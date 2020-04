Mit Online-Gutscheinen durch die Krise

Ein Gutschein-Portal im Internet soll den Schongauer Geschäftsleuten helfen, besser durch die Corona-Krise zu kommen. Die Gutscheine können ab sofort gebucht werden. Geschäfte und Dienstleister in der gesamten Lechstadt sind aufgerufen, sich an dem zunächst kostenlosen Service zu beteiligen.

Schongau – Den Vorschlag, das Portal im Internet ins Leben zu rufen, hatte die „Schongau belebt“-Vorsitzende Beatrice Amberg gemacht, berichtet Bürgermeister Falk Sluyterman. „Und ich fand die Idee sehr gut“, sagt der Rathauschef, der sich umgehend mit den Fraktionsvorsitzenden des Stadtrats in Verbindung setzte, die einen städtischen Zuschuss in Höhe von 1000 Euro bewilligten. Weitere 2000 Euro für den Aufbau des Portals kommen vom Schongauer Ortsverband des Bund der Selbstständigen sowie der Werbegemeinschaft Altstadt Schongau.

Bis vergangenen Mittwoch hatten sich bereits 20 Geschäfte im Portal registriert. Gastronomiebetriebe sind darunter, Modegeschäfte, Bäckereien, eine Apotheke und viele andere mehr. Um Gutscheine bei ihnen zu erwerben, reichen ein paar Mausklicks. Dazu muss sich der Kunde zunächst auf der Internetseite „gutscheine-schongau.de“ registrieren. Je Geschäft kann derzeit ein Gutschein in den virtuellen Warenkorb gelegt werden, bezahlt wird per PayPal. Das funktioniert laut Anbieter auch ohne eigenes PayPal-Konto. Ist der Kauf abgeschlossen, erhält der Käufer einen Gutschein-Code per E-Mail, der sofort gültig ist. Mit dem ausgedruckten Code kann der Gutschein dann im Geschäft eingelöst werden.

Gutscheinwert wird nicht wieder ausbezahlt

Ausbezahlt wird das Geld auf Wunsch aber nicht mehr. Und was mit den Gutscheinen eines beteiligten Geschäfts geschieht, sollte dieses in der Krise schließen müssen, ist unklar. Er gehe davon aus, dass man das im Kreise der anderen Gewerbetreibenden kompensieren könne, meint Harald Dinter, Vorsitzender des Bund der Selbstständigen in Schongau. Garantieren kann er das aber nicht und verweist vorsorglich auf das Insolvenzrecht.

Über die Einführung des Gutschein-Portals und die Aufmachung ist Dinter sehr glücklich. Ihm zu Folge war so etwas für Schongau schon früher angedacht, es fehlten nur der Anstoß „und die finanziellen Möglichkeiten“, berichtet er. Beatrice Amberg betont derweil, dass die Gutschein-Plattform im Internet „der gesamten Schongauer Geschäftswelt zur Verfügung steht“. Bis Ende Mai 2021 ist die Registrierung der Geschäfte kostenlos, lediglich die Transaktionsgebühr des Zahlungsanbieters PayPal müssen sie tragen. Ab Juni werde man sich mit den Geschäften verständigen, ob sie den kostenlosen Account kostenpflichtig für eine kleine Jahresgebühr weiter betreiben möchten. Diese soll laut Amberg maximal 25 Euro betragen.

