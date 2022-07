Orgelweihe in Schongau mit großer Spendenaktion - Es fehlen noch 23.000 Euro

Von: Elke Robert

So sah die Orgel der evangelischen Kirche in Schongau noch am Mittwochmittag aus. Bis zum Einweihungs-Gottesdienst am Sonntag um 10 Uhr soll aber alles fertig sein. © Hans-Helmut Herold

Am Sonntag ist es soweit: Die sanierte Orgel der evangelischen Kirche wird eingeweiht. Welche Choräle als erste erklingen, darüber dürfen die Bürger abstimmen. Gleichzeitig soll die Aktion Spendengelder einbringen, denn es fehlen 23 000 Euro. Auch eine Hiobsbotschaft gab es in letzter Sekunde.

Schongau – Etwas mehr als zwei Jahre mussten die Besucher der Dreifaltigkeitskirche Schongau auf ihre große Kirchenorgel verzichten. Im Zuge der Kirchensanierung war auch das in die Jahre gekommene und von Schimmel befallene Instrument abgebaut worden.

Der Peitinger Orgelbaumeister Michael Jocher und sein Kollege Dirk Banzhaf arbeiteten bis zuletzt an Reinigung, Wiederaufbau, Ersatz von Teilen, Erweiterung wie auch Verbesserung des Klangs, denn die Gelegenheit einer Auffrischung wollte man sich nicht entgehen lassen.

Schon die Rückkehr des Orgelgehäuses vor ein paar Wochen war spektakulär

War schon die Rückkehr des großen Gehäuses vor einigen Wochen eine aufwendige Sache, kamen nun noch Stück für Stück die einzelnen Orgelpfeifen hinzu, 600 an der Zahl. Quasi in letzter Sekunde, bei der Intonation der Orgel, mussten die Orgelbauer dann aber eine Hiobsbotschaft überbringen: „Es hieß, sie können nicht weiterarbeiten, die Akustik in der Kirche sei zu schlecht“, erzählt Pfarrer Jost Herrmann von dem Schock über den „Klangbrei“.

Die Rettung brachte eine Landsberger Firma, die dem Problem Raumakustik per Messung auf den Grund ging. Da baulich nicht großartig etwas verändert worden sei in der Kirche, tippe man auf den neuen Farbanstrich als Auslöser. Als Lösung wurden nun Absorber-Leinwände auf der Empore angebracht, die man von unten aus dem Kirchenraum kaum wahrnehmen könne. „Das war relativ aufregend“, so Herrmann.

Geplant ist ein Klangerlebnis und Fundraising-Aktionen

Erstmals in den Genuss des neuen Klangs kommen die Besucher der Kirche in der Blumenstraße am Sonntag, 17. Juli, und zwar bereits im Gottesdienst um 10 Uhr. Geplant ist nicht nur ein Klangerlebnis, „verbunden hiermit sind drei kleine Fundraising-Aktionen, die Spaß machen sollen“, verrät der Pfarrer.

Denn die Orgelsanierung ist trotz vorangehender Spendenaktionen wie der Orgelpfeifenpatenschaften und die Mitfinanzierung durch die Stadt Schongau, umliegender Gemeinden sowie staatlicher Zuschüsse, bei Weitem noch nicht bezahlt. Es gilt, eine noch ziemlich große Finanzierungslücke von rund 23 000 Euro zu schließen, insgesamt liegen die Kosten bei rund 50 000 Euro.

Wer also noch den ein oder anderen Euro hierfür spenden möchte, kann sich direkt über die Homepage der Kirche einbringen (www.schongau-evangelisch.de). Noch bis zum morgigen Freitag kann man einen freien Vorschlag und ein Angebot dafür abgeben, welcher Choral als erstes erklingen soll. Diese Liedvorschläge müssten pünktlich eingehen, denn Organist Till Twardy brauche etwas Vorlauf, um sich darauf vorzubereiten, so Herrmann.

Bürger können abstimmen, welche Choräle erklingen sollen

Außerdem können die Bürger darüber abstimmen, welcher weiterer Choral als zweites aus einer Liste mit 25 Stücken am Sonntag erklingen soll – quasi als Lieblingslied der Gemeinde. Von „Morgenglanz der Ewigkeit“ bis zu „Ich möchte, dass einer mit mir geht“ reichen die Vorschläge, die Liste ist im Schaukasten der evangelischen Kirchengemeinde einsehbar oder kann online abgerufen werden.

Für fünf Euro kann man seinen Liedvorschlag abgeben, oder natürlich auch für mehrere Lieder abstimmen und damit den Spendeneinsatz für das Instrument erhöhen. Den Namen des Chorals und das Geld steckt man am besten in einen Umschlag und beides in den Briefkasten des Pfarramts – oder gibt ihn persönlich dort ab.

Weitere Choräle sollen dann während des Gottesdienstes aus der Lostrommel gezogen und gesungen werden. Wünsche hierfür – ebenfalls aus der Liste – können mit einem kleinen Geldbetrag für die Orgel bis direkt vor Beginn der Messe abgegeben werden.

Zu einem besonderen Event sind ab 17 Uhr alle Orgelpaten eingeladen, die für die 60 Pfeifen gespendet hatten, die es insgesamt am Instrument zu ersetzen galt. Nicht nur, dass die Namen der Paten auf den neuen Orgelpfeifen eingraviert wurden, Organist Twardy will sie einzeln anstimmen.

Ab 18 Uhr Empfang für geladene Gäste

„Ich habe etwa für meine Familie einen C-Dur-Akkord ersteigert“, verrät Herrmann. Ab 18 Uhr gibt es einen Empfang für geladene Gäste, bei dem auch Orgelbaumeister Jocher Näheres zur Sanierung erklärt. Um 19 Uhr beginnt dann ein festliches Orgelkonzert.

Alle der rund 600 Orgelpfeifen müssen von Hand eingebaut werden. © Hans-Helmut Herold

Kirchenmusikdirektor Walter Erdt und Dekanatskantorin Gundula Kretschmar aus Weilheim spielen die neue Orgel mit vier Händen und vier Füßen. Damit man die Musik nicht nur hören, sondern das Spiel der Organisten auf der Empore auch beobachten kann, wird das Konzert auf eine Leinwand im Kirchenraum übertragen.

Eine Anmeldung ist direkt über die Homepage möglich. Der Eintritt für dieses Konzert ist frei, um Spenden wird gebeten.

Spenden für die Orgel: Der erste Gottesdienst mit der neuen Orgel am Sonntag, 17. Juli, beginnt um 10 Uhr, das abendliche Konzert um 19 Uhr. Die Kirchengemeinde muss den Restbetrag für die Orgelsanierung, der nicht über Spenden zusammenkommt, letztlich über einen Kredit finanzieren. Spenden kann man auch direkt über IBAN DE40 7035 1030 0000 00 1172.

Eine feierliche Einweihung gab es schon nach der Sanierung der Dreifaltigkeitskirche

