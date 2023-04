Aus der Ukraine Geflüchtete in Schongau: „Ostern ist das wichtigste Fest“

Von: Katrin Kleinschmidt

Teilen

Halten zusammen: (v.l.) Opa Anatolii, Enkelin Anna, Oma Vira, Enkel Kostja und Mama Olga Tereshchuk freuen sich auf Ostern, das in der Ukraine als höchster christlicher Feiertag gilt. © Herold

Vor dem Krieg ist die Familie Tereshchuk aus der Ukraine geflohen. In Schongau hat sie sich ein neues Leben aufgebaut. Ostern hat für die drei Generationen eine besondere Bedeutung, ist geprägt von Traditionen und Symbolen. Ein Besuch bei der Familie, der zeigt: Ukrainer und Deutsche feiern Ostern ganz ähnlich.

Schongau – Anna grinst. „Das ist eben mein Ornament“, sagt die Neunjährige, als ihr Mama Olga Tereshchuk ein mit bunten Streifen bemaltes Ei hinhält und fragt, was es damit auf sich hat. Beide lachen. Gut, typisch ukrainische Kunst ist auf der Schale wohl nicht zu sehen. Doch die Mama legt das Ei trotzdem liebevoll zurück in die Mitte des Korbs.

Dann erzählt sie weiter. Über die Art, wie Ukrainer Ostern vorbereiten. Wie sie es feiern. Olga Tereshchuks Augen leuchten. Für den Termin mit der Heimatzeitung haben sie und ihre Familie ihre Feiertags-Kleidung herausgeholt, ein paar Sachen vorbereitet, um ihre Traditionen vorzustellen. Die Vorfreude auf die Feiertage ist groß. „Ostern ist das wichtigste Fest in der Ukraine“, sagt Oma Vira Tereshchuk, die ein weißes Kleid mit schönen Stickereien trägt.

Vieles ähnelt der Art, wie Deutsche Ostern feiern

Im März 2022 floh die Familie – dazu gehören auch Opa Anatolii und Enkel Kostja (14) – aus ihrer Heimat Uman vor dem Krieg. Kurz lebten sie bei Bekannten in Penzberg, dann in Hohenfurch. Mittlerweile haben die Fünf eine Wohnung in Schongau. Schwierige Monate liegen hinter ihnen. Und ein ausgefallenes Osterfest. An die Feier der christliche Tradition war vergangenes Jahr nicht zu denken. Zu groß waren die Sorgen wegen des Kriegs, zu erdrückend die Frage, wie es weitergehen soll. „Es war schwierig“, sagt Olga Tereshchuk. Ostern „existierte damals für uns nicht“.

Heuer ist das anders. Mit Hilfe vieler Menschen aus dem Landkreis hat die Familie in ihr neues Leben gefunden. In das sie neben Kleidungsstücken eben auch Traditionen mitgenommen hat. Davon gibt es rund um Ostern einige, wie die Fünf erzählen – viele ähneln der Art, wie auch in Deutschland die Ostertage begangen werden.

Musizieren gehört für die Familie an den Osterfeiertagen dazu. Vira Tereshchuk (r.) hat eigene Stücke komponiert. © Herold

So fasten auch Ukrainer vor dem Fest. „48 Tage lang“, sagt Vira Tereshchuk. Direkt vor Ostern steht die „weiße Woche“ an. „Die Menschen räumen auf und bereiten sich vor.“ Ikonenbilder werden mit handbestickten Tüchern geschmückt. Darauf sind Ornamente zu sehen. Die Symbole spielen in der Ukraine eine große Rolle, finden sich auch auf der Tracht wieder. Jede Region hat eigene Ornamente, in Uman sind sie schwarz und rot.

Am Gründonnerstag ist es für Ukrainer wichtig, sich gründlich zu waschen, um Sünden und Krankheiten loszuwerden. Zudem werden erste Gerichte für die Feiertage vorbereitet. Am Karfreitag wird innegehalten. „Das ist ganz streng“, sagt Vira Tereshchuk. „Da darf man nicht arbeiten, nicht kochen, nichts vorbereiten.“

Wird der Teig geknetet, sollte es im Haus leise sein

Damit geht es erst am Samstag weiter. Dann werden Gerichte wie Paskha, eine Quarkspeise, zubereitet. Und ein Osterbrot mit Rosinen. Wird der Teig geknetet, sollte es im Haus leise sein. „Das ist dann eine besondere Atmosphäre“, sagt Olga Tereshchuk. „Es wird nicht laut gesprochen, nicht an Türen geklopft.“ Im Teig ist Hefe, damit er schön aufgeht – der Vorgang symbolisiere das Glück und das Wohl der Familie. Reiche Menschen richten bis zu 48 Gerichte für Ostern her – für jeden Fastentag eines. Die Tereshchuks begnügen sich mit weniger Auswahl auf dem Tisch.

Ukrainische Schmankerl und bemalte Eier für die Osterfeiertage. © Herold

Die Speisen kommen in einen Korb, um sie beim Gottesdienst in der Nacht auf Sonntag segnen zu lassen. Auch Salz nehmen viele Familien mit. Oder eine Flasche mit Wasser. Damit können Kinder, die beim Gottesdienst nicht dabei waren, eingerieben werden. „Damit sie gesund bleiben und glücklich“, sagt Olga Tereshchuk.

Auch das Bemalen von Eiern gehört für Ukrainer dazu. Auf verschiedene Arten. Da gibt es die Krashanki, die in natürlich hergestellte Farben – zum Beispiel aus Zwiebelschalen oder Gräsern – getaucht werden. Und dann sind da die Pysanky, auf die Ornamente gemalt werden – mit einem speziellen Stift, in den geschmolzenes Wachs gefüllt wird. „Jeder Strich hat da eine Bedeutung“, sagt Olga Tereshchuk, als sie gerade das gestreifte, eher untypisch bemalte Ei ihrer Tochter Anna entdeckt. Sie schmunzelt.

„Eierkampf“ am Frühstückstisch

Die Neunjährige freut sich auf den Ostersonntag. An diesem begrüßen sich die Familienmitglieder morgens mit „Christus ist auferstanden“ und der Antwort „Wahrhaftig, er ist auferstanden“. Danach steht der auch in Deutschland beliebte „Eierkampf“ am Frühstückstisch an. Es werden Eier gegeneinander geklopft. „Ziel ist es, das Ei des anderen zu zerbrechen“, sagt Anna. Auch das Eierrollen kennen die Ukrainer – dabei geht es darum, welches Exemplar am weitesten unbeschadet kullert.

Zudem wird die Familie an den Ostertagen gemeinsam musizieren. Musik spielt bei den Tereshchuks eine große Rolle. Oma Vira unterrichtete in der Ukraine an einer Schule, ist Komponistin. Sie brachte vor Jahren ein Buch mit eigenen Stücken heraus. Textpassagen eines darin enthaltenen Osterlieds übersetzte Olga Tereshchuk, selbst Musiklehrerin und mittlerweile in Schongau Leiterin des Chors „Vivace“, auf Deutsch.

Kurzerhand zweimal feiern

Und so verbinden die Tereshchuks deutsche Einflüsse mit ihren Heimatbräuchen. Das fängt schon bei der Wahl der Termine an. Denn während im Landkreis Ostern an diesem Wochenende begangen wird, folgen Ukrainer normalerweise dem julianischen Kalender, nach dem der Ostersonntag heuer auf den 16. April fällt. Die Familie feiert deshalb kurzerhand zwei Mal. Nach dem schlimmen Jahr 2022 existiert Ostern wieder für die Familie. Jenes farbenfrohe Fest, das so viel Hoffnung spendet.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter. Und in unserem Weilheim-Penzberg-Newsletter.

Die Heimatzeitungen im Landkreis Weilheim-Schongau sind unter „merkur_wm_sog“ auf Instagram vertreten.