Päckchen für die Weihnachtstrucks

Schwabbruck – Auch in diesem Jahr werden Marcel Reintsch und Hubert Pfettrisch mit ihrem Weihnachtstruck notleidenden Menschen in Bosnien ein Freude machen. Am zweiten Weihnachtsfeiertag starten die beiden Schwabbrucker im Konvoi mit anderen Lkw nach Bosnien. Die Spenden für Kinder, Familien, alte Menschen und Behinderte werden seit vergangenen Samstag, 24. November, im Altlandkreis in Schwabsoien, Peiting und Schongau gesammelt.

Nach Angaben der Johanniter, die die Weihnachtstrucker in Bayern ins Leben gerufen haben, geht die Aktion heuer schon ins 25. Jahr. Aufgrund der großen Unterstützung vieler Menschen konnte die Sammlung mittlerweile fast auf das gesamte Bundesgebiet ausgeweitet werden. „Wir sind immer wieder überwältigt, wie viel Gutes durch die Hilfsbereitschaft der Spender getan werden kann“, sagt Projektleiterin Julia Schiele. In diesem Jahr fahren die Weihnachtstrucker erstmals in fünf Länder: Neben Albanien, Bosnien sowie Nord- und Zentral-Rumänien sind das die Ukraine und heuer zum ersten Mal auch Bulgarien.

„Auch wenn es für uns mitunter schwer vorstellbar ist, gibt es nach wie vor sehr viele Gegenden in Europa, in denen es den Menschen am Allernotwendigsten fehlt, wo sie unter einfachsten Bedingungen leben und in den Wintermonaten bisweilen sogar Hunger leiden müssen“, berichtet Julia Schiele. Das können Marcel Reintsch und Hubert Pfettrisch nur bestätigen. Die beiden Schwabbrucker lenken ihren Truck seit Jahren nach Bosnien: „Wenn du siehst, wie überwältigend die Freude der Beschenkten ist, wirst du für alle Mühen und Strapazen entschädigt“, erzählt Reintsch von dem Hilfskonvoi.

Damit die Helfer am Zoll keine Probleme bekommen und die Menschen in den verschiedenen Ländern möglichst gleichwertige Päckchen erhalten, ist es nach Angaben der Johanniter wichtig, sich beim Packen genau an eine Packliste zu halten. In das Päckchen hinein sollen auf jeden Fall: ein kleines Geschenk für Kinder (Malbuch oder -block, Malstifte), zwei Kilogramm Zucker, drei Kilogramm Mehl, ein Kilogramm Reis, ein Kilogramm Nudeln, zwei Liter Speiseöl in Plastikflaschen, drei Packungen Multivitamin-Brausetabletten, drei Packungen Kekse, fünf Tafeln Schokolade, 500 Gramm Kakaogetränkepulver, zwei Duschgel, eine Handcreme, zwei Zahnbürsten und zwei Tuben Zahnpasta. Wer möchte, kann eine Karte mit einem persönlichen Weihnachtsgruß beilegen. Die Artikel sollten in einen möglichst stabilen Karton von geeigneter Größe gepackt werden. Annahmeschluss: 15. Dezember. jvr

Abgabestellen:

V-Markt Schongau, Wiesenweg 15, Annahmezeiten: Mo.-Fr., 8 bis 20 Uhr; V-Markt Peiting, Ammergauer Straße 60, Annahmezeiten: Mo.-Fr. 8 bis 20 Uhr und bei Christian Stögbauer Zeiller Straße 3c, in Schwabsoien, Annahmezeiten: Die Pakete können jederzeit abgegeben oder -gestellt werden.