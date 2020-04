Gastronomie im Schongauer Land: Kampf ums nackte Überleben

Jedem dritten Gastronomiebetrieb droht laut dem Hotel-und Gaststättenverband das Aus. Die Hoteliers und Gastronomen im Schongauer Land hoffen auf baldige Öffnung, um das Schlimmste abzuwenden.

Landkreis – „Es könnte besser laufen“, meint Silas Schmorell Mitinhaber des Hotels „Blaue Traube“ in Schongau ironisch. 99 Prozent Ausfall muss sein Betrieb gerade wegstecken. In der „Blauen Traube“ nutzt man die Zeit, um die Zimmer zu renovieren. Aber jeder Tag ohne Gäste schmerzt. „Jetzt würden wir das Geld für den Winter verdienen, das können wir nicht mehr aufholen“, so Schmorell.

Die von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) vorgeschlagene Mehrwertsteuersenkung bringe in seinem Haus nicht viel, da Hotels sowieso schon einem Mehrwertsteuersatz von sieben Prozent unterliegen. Die paar Prozent Steuernachlass auf das Frühstück fallen da kaum ins Gewicht, so Schmorell.

Georg Lutzenberger aus Schongau fordert rasche Lockerungen

Georg Lutzenberger vom Hotel „Alte Post“ in Schongau fordert ebenfalls eine rasche Lockerung der Beschränkungen. „Die Mitarbeiter sind alle in Kurzarbeit und ich habe alle Fördermittel beantragt. Besser wäre es, wieder aufzumachen“, sagt er. Die gesamte Wirtschaft wegen Corona komplett herunterzufahren, hält er persönlich für komplett unverhältnismäßig und nutzt die Zeit für Petitionen und Facebook-Posts in dieser Sache. „Ich bin schon eher fürs Kämpfen“, sagt er. Immerhin hat er das Glück, dass das Hotel in Familienbesitz ist und er keine Pacht zahlen muss.

Das ist auch so in der „Zechenschenke“ in Peiting. „Wir haben mit Take-away wenigstens ein bissel Einkommen. Das langt aber nicht. Da müsste man sich ganz anders aufstellen“, sagt Peter Egger jun. Das Laufgeschäft fehlt einfach: „Die Soforthilfe war wichtig. Es müssen aber weitere Hilfen folgen.“ Zu planen, mache jetzt gerade keinen Sinn, da sich die Lage ständig ändert und noch kein Termin zur Wiedereröffnung in Sicht ist und die Mitarbeiter in Kurzarbeit sind.

Zechenschenke in Peiting nutzt Zeit zum Renovieren

In der „Zechenschenke“ nutzt die Familie Egger die Zeit zum Renovieren und Räumen. „Ich weiß, dass ich nichts weiß“, ist Peter Eggers Motto dieser Tage. Neben der Hoffnung, dass bald alles wieder zur Normalität zurückfindet. Richtig Sorgen machen müssen sich seiner Meinung nach im Augenblick Betriebe, die in Pacht sind.

So wie Patricia Pummer von Café „S’Zuckerl“ in Peiting. „Bis jetzt habe ich auf den 20. April gehofft. Jetzt soll es ja noch bis Pfingsten so weitergehen“, meint sie. Den Teilzeitkräften musste sie bereits kündigen, der Bruder wurde in Kurzarbeit geschickt und die Soforthilfe, auf die sie seit dem 31. März wartet, reicht gerade einmal für die Pacht.

„Es wird immer enger“, so Patricia Pummer, die seit zwei Wochen auch nicht mehr ruhig schlafen kann, weil sich die Gedanken ständig um die Zukunft drehen. Und ob es sich überhaupt noch lohnt, groß Kredite aufzunehmen. Zumal auch diverse nötigen Neuanschaffungen schon auf die lange Bank geschoben wurden.

Ein kleiner Lichtblick war das letzte Wochenende. „Da habe ich drei ganze Kuchen verkauft. Das war das beste Geschäft seit vier Wochen“, so Patricia Pummer, die versucht, sich mit To-go-Angeboten wenigstens ein bisschen über Wasser zu halten.

Gastronomie hat großen Rückhalt in Peiting

Das macht auch Monika Pummer vom Gasthof „Dragoner“ in Peiting. „Der Rückhalt im Dorf ist groß“, sagt sie zum Verkauf von Essen und Getränken. Das wiegt aber das normale Geschäft nicht auf. Der „Dragoner“ ist mit Bar Xaver, Hotel und Gaststätte gleich dreifach betroffen. „Für die Mitarbeiter ist das eine Katastrophe“, weiß Monika Pummer, die einigen Teilzeitkräften kündigen musste.

Und auch das Kurzarbeitergeld für die anderen hat sie bislang noch nicht vom Amt bekommen. Die Soforthilfe deckte in ihrem Fall gerade mal die Löhne und laufenden Kosten. Und die staatlich verordnete Ungewissheit, wie und wann es weitergeht, sei auch nicht förderlich. „Mit einem ‚vielleicht’ bekomme ich bei der Bank keinen Kredit“, so Monika Pummer.

Die Absage der Passionsspiele hat das Hotel hart getroffen, für die Bar hofft sie, das geplante Gin- und Whiskey-Fesival im Oktober durchführen zu können. „Sonst bricht mir das für die Bar das Genick“, so Monika Pummer. Für die Gastronomen gelte es jetzt einfach, das Beste draus zu machen. Ändern an der derzeitigen Lage könne man nichts.

