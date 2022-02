Peitings Schloßberghalle wurde zur Musik-Hochburg

Teilen

Alles auf einen Blick: Zahlreiche Besucher freuten sich über das tolle Angebot der Musikschule Pfaffenwinkel in der Schloßberghalle in Peiting an den beiden Tagen. © Wölfle

Über zehn Stände mit allen Instrumenten, die man sich nur vorstellen kann, dazu freundliche Lehrer und viele interessierte und zufriedene Gäste: Die Tage der offenen Tür der Musikschule Pfaffenwinkel in der Schloßberghalle in Peiting waren ein voller Erfolg.

Peiting – „Mama, ich will unbedingt Tuba lernen!“, kräht der kleine Felix schon, als er mit seinen Eltern die Schloßberghalle betritt. Da konnte er die Tuba noch gar nicht sehen, denn das tiefe Blech war am anderen Ende des Saals aufgebaut. Vielleicht hat sich dieser Wunsch auch im Lauf seines Aufenthalts geändert, denn an den beiden Tagen der offenen Tür der Musikschule Pfaffenwinkel gab es so viel zu sehen, so viel zu hören und so viel auszuprobieren.

Lehrer geben Auskunft und motivieren

Über die komplette Halle verteilt waren Stände aufgebaut, unterteilt in die verschiedenen Gattungen und den dazugehörigen Instrumenten: Von der Minimusik mit Cajón und Xylophon über die komplette Saitenbandbreite bis hin zu allen erdenklichen Blas- und Schlaginstrumenten.

Viele Instrumente durften auch ausprobiert werden, wie hier beispielsweise Violinen bei Angela Gilgenreiner. © Wölfle

Doch natürlich erzählen die musikalischen Werkzeuge selbst nichts über sich, da braucht es schon die Profis, sprich die Lehrer der Musikschule. Mit ganz viel Geduld, Geschick und Begeisterung erklärten sie ihre Instrumente, ihren Fachbereich und hatten auch so manch interessante allgemeine Information für ihre möglichen Schüler im Gepäck.

Beispielsweise wussten viele der Besucher nicht, dass man jederzeit Schnupperstunden in der Musikschule vereinbaren kann, und dass es Leihinstrumente gibt. „Das schreckt nämlich schon ab, wenn man davon ausgeht, dass man für sein Kind gleich ein teures Instrument kaufen muss“, weiß Querflöten-Lehrerin Patricia Graf.

Überall war Musik

Doch nicht nur für das Beantworten aller Fragen waren die Mitarbeiter der Musikschule vor Ort. Sie zeigten vor allem auch recht anschaulich, wohin einen das Erlernen eines Instruments bringen kann. Zu jedem Zeitpunkt der Veranstaltung wurde irgendwo in der Schloßgberghalle musiziert oder gesungen. Solo, in Ensembles, Gruppen oder Kapellen. Ein wunderbar abwechslungsreicher Hörgenuss.

An über zehn Ständen waren die Instrumente der verschiedenen Gattungen aufgereiht. © Wölfle

„Ich bin ganz begeistert, wie die zwei Tage gelaufen sind“, strahlte Musikschulleiter Marcus Graf über beide Ohren, „die Lehrer waren alle voll motiviert, und die Besucher haben unser Angebot hervorragend angenommen, trotz aller Begleitumstände. Ich habe bis jetzt nur Lob gehört.“ Damit scheint der Plan aufgegangen zu sein, die Musikschule Pfaffenwinkel, der die Gemeinde Peiting jüngst beigetreten ist, den dortigen Musikfreunden vorzustellen und näherzubringen.

Und ein besonderes Schmankerl haben die Verantwortlichen auch noch im Gepäck: Alle Peitinger, die sich bis Ende April in der Musikschule anmelden, zahlen die ersten drei Monate nur die Hälfte des Beitrags. „Dieses Wochenende haben sich schon einige neue Schüler angemeldet, und natürlich hoffen wir, dass es noch mehr werden“, blickte Graf optimistisch in die Zukunft.

Christine Wölfle

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem der Region rund um Schongau finden Sie hier.