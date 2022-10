Droht ein Personalmangel auf den Friedhöfen im Raum Weilheim-Schongau?

Kündigungen von vertraglich gebundenen Bestattungsunternehmen fordern die Kreativität der Kommunen und Pfarrgemeinden. © Lippert

Der Beruf des Bestatters gehört wohl zu den ältesten und traditionsreichsten Arbeitsfeldern der Menschheit und scheint auf den ersten Blick äußerst zukunftssicher zu sein. Die Nachricht einer Gemeinde, wahrscheinlich bald ohne „Totengräber“ auskommen zu müssen, lässt jedoch aufhorchen.

Landkreis – Wer ist eigentlich für Aufgaben wie das Öffnen und Schließen von Gräbern verantwortlich? Viele sind sich da einig: Das mache das örtliche Bestattungsunternehmen. Nun schlägt eine Meldung aus Lenggries hohe Wellen. Der für die dortigen Friedhöfe zuständige Bestatter hat seinen langjährigen Vertrag gekündigt.

Von diesem seien mit der Zeit immer mehr Aufgaben verlangt worden, die, wie er meint, nicht in den Zuständigkeitsbereich seiner Branche fallen würden. Der Vertrag sei demnach nicht mehr zeitgemäß gewesen. Sein Ausstieg wiegt in Lenggries schwer. Gemeinde und Pfarrei drohen nun schwere Zeiten, sollten sie nicht bald eine Alternative finden.

Bauhof muss einspringen

Ist ein solches Szenario auch im Landkreis denkbar, oder herrscht im Pfaffenwinkel mehr Einigkeit zwischen Bestattern und Kommunen?

„Bei uns macht das seit 2017 der Bauhof“, erklärte Helmut Lutz von der Friedhofsverwaltung in Hohenpeißenberg. Bis 2016 sei allerdings ein Bestattungsunternehmen zuständig gewesen, das jedoch zum Jahreswechsel gekündigt hatte. Seitdem kümmert sich der Bauhof, nun mit speziellen Maschinen bestückt, um das Öffnen und Schließen der Gräber. Bei den Sargträgern handle es sich nun vermehrt um „Rentner, die das ehrenamtlich übernehmen“. Doch auch das wird langsam zur Seltenheit: „Wir haben mittlerweile zwei Drittel Urnenbestattungen“, berichtete Lutz. „Früher war das andersherum.“

In Weilheim läuft es fantastisch

In Peiting kennt man solche Probleme hingegen nicht. Früher sei einmal ein Bestattungsunternehmen bei den Arbeiten federführend gewesen, erinnerten sich die Verantwortlichen vom örtlichen Standesamt. „Heute ist aber der Bauhof dafür zuständig“. Und das, so die Meinung der Beamten, bislang ohne Probleme.

Auch auf dem Weilheimer Friedhof laufe aktuell alles „fantastisch“, berichtete Alfred Haupt von der Friedhofsverwaltung. Eine Zusammenarbeit mit einem ansässigen Bestattungsunternehmen gäbe es jedoch nicht. „Das übernehmen in Weilheim die Stadtwerke“, erklärte Haupt. „In grauen Vorzeiten“, sagte er, sei einst ein Unternehmen verantwortlich gewesen, nun jedoch nicht mehr.

In Steingaden ist Bestatter tätig

Ein solches Unternehmen ist beispielsweise momentan in Schongau beauftragt. „Das wird sich aber voraussichtlich nächstes Jahr ändern“, wie der Leiter von Standesamt und Friedhofsverwaltung, Daniel Felsmann, erzählte. Bei der Zusammenarbeit habe es bislang keine Probleme gegeben. Immerhin wüssten die Leute, was auf sie zukommt, merkte Felsmann an. Gerade auch in den umliegenden Gemeinden gehe die Tendenz mittlerweile in die Richtung, die Aufgaben auf dem örtlichen Friedhof wieder selbst übernehmen zu wollen, erklärte er.

„Bei uns ist der Bestatter für das Öffnen und Schließen der Gräber verantwortlich“, sagte Maria Dietrich von der Steingadener Gemeinde. Das laufe absolut reibungslos. „Wenn es sein muss, bekommt er aber Unterstützung vom Bauhof“, erklärte sie. Was das Tragen der Särge betrifft, sei die Gemeinde „da außen vor“. Das würden, wie Maria Dietrich erklärt, zumeist Nachbarn und Vereine übernehmen.

Immer mehr Feuerbestattungen

In Bernbeuren sei das gleiche Unternehmen zuständig, weiß Claudia Geiger von der Friedhofsverwaltung. „Bei uns macht auch der ,Niggl’ die Gräber auf und zu“. „Seit 2018 ist er bei uns“, sagte sie. Die Zusammenarbeit laufe gut, der Vertrag würde jährlich verlängert werden. Tradition sei es auch in Bernbeuren, dass beispielsweise die Nachbarn als Sargträger einspringen. Notfalls organisiere diese aber der Bestatter. Die Tendenz zu immer mehr Feuerbestattungen sei auch im westlichen Landkreis zu beobachten. „Mittlerweile sind wir bei 70 Prozent“, erklärte Claudia Geiger.

Zustände, wie sie zur Zeit in Lenggries für Kopfzerbrechen sorgen, scheint es im Landkreis bisher also nicht zu geben.

FLORIAN ZERHOCH

