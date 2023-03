Die Pfaffenwinkel Classic gibt es heuer das zweite Jahr in Folge

Von: Elena Siegl

Mit Oldtimern durchs Oberland geht es bei der zehnten Pfaffenwinkel Classic. © hirschvogel

Wegen der Corona-Einschränkungen war die Oldtimer-Rallye Pfaffenwinkel Classic in den vergangenen Jahren aus dem Rhythmus gekommen. In diesem Jahr findet sie nun zum zehnten Mal statt.

Schongau/Peiting – Mindestens 30 Jahre alt und mit einem sogenannten H-Kennzeichen ausgestattet müssen die Fahrzeuge sein, die bei der Pfaffenwinkel Classic an den Start gehen. Am ersten Juli-Wochenende findet die beliebte Veranstaltung zum zehnten Mal statt, kündigt Hannes Hirschvogel vom Organisationsteam an.

Eigentlich geht die Rallye alle zwei Jahre über die Bühne – dass es heuer wieder soweit ist, obwohl auch schon 2022 eine gefahren wurde, hängt mit den Corona-Jahren zusammen, so Hirschvogel. Man sei aus dem Rhythmus gekommen. Die turnusmäßig geplante Rallye 2021 musste ausfallen, man hatte sie 2022 nachgeholt. Deswegen gibt es die Pfaffenwinkel Classic jetzt in zwei Folgejahren.

Künftig wieder in jedem ungeraden Jahr

Künftig wolle man aber zu dem bewährten Ablauf zurückkehren: In jedem „ungeraden Jahr“ eine Rallye. Sie zu organisieren, sei eben doch ein recht großer Aufwand, erklärt Hirschvogel. Aus acht Personen besteht das Organisationsteam, ausgerichtet wird die Pfaffenwinkel Classic vom Lions-Club Schongau-Pfaffenwinkel.

Man sei gerade dabei, die Strecken festzulegen, erzählt Hirschvogel. Geplant ist, dass der Startschuss am Samstag, 1. Juli, in Peiting fällt. Auf der Gsteig in Lechbruck wird eine Kaffeepause gemacht – und die abgestellten Fahrzeuge können derweil von Besuchern angeschaut werden. Ab 16.30 Uhr werden die ersten Fahrzeuge zurück in Peiting erwartet. Abends werden alle Fahrer und Beifahrer zu einem Gala-Dinner im Schongauer Jakob-Pfeiffer-Haus eingeladen, so Hirschvogel.

Siegerehrung am Abend im Ballenhaus

Am Sonntag, 2. Juli, starten die Oldtimer um 9 Uhr an der Schongauer MöbelCentrale zur Rundfahrt. Davor werden die Fahrer mit Frühstück versorgt. Mittags geht’s zur Kreut-Alm. Ziel ist schließlich der Marienplatz in Schongau. Im Ballenhaus werden ab 18 Uhr die Sieger geehrt.

„Rund 50 Fahrzeuge sind schon angemeldet“, sagt Hirschvogel. Er hofft, dass sich noch weitere Fahrer finden. In fünf verschiedenen Gruppen, eingeteilt nach PS, gehen die Oldtimer an den Start. Eine extra Klasse gibt es außerdem für die sogenannten Veteranen – Vorkriegsfahrzeuge, erklärt Hirschvogel. Für sie gibt es auch eine eigene Wertung.

600 Baumsprösslinge als CO2-Kompensation

Wichtig ist Hirschvogel zu betonen, dass alle Gewinne, die durch die Pfaffenwinkel Classic generiert werden, einem sozialen Zweck zugute kommen. Der CO2-Ausstoß der Rallye werde durch die Neupflanzung von 600 Baumsprösslingen kompensiert.

Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.pfaffenwinkel-classic.de. Dort kann man sich auch anmelden.

