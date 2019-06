Pfaffenwinkel-Realschule Schongau baut  Südafrika-Hilfe aus

Die Schüler der Pfaffenwinkel-Realschule stehen im Briefkontakt mit den 32 Mädchen und Buben in Südafrika, jede Klasse hat eine Patenschaft übernommen.

Schulleiter hat vor Ort „Schockierendes“ gesehen

von Jörg von Rohland schließen

Die Schongauerin Damaris Reißmann und ihr Mann Gerd sind am 11. Juli in der Pfaffenwinkel-Realschule zu Gast, um über ihr Hilfsprojekt in Südafrika zu informieren, das prächtig läuft. Schulleiter Armin Eder war kürzlich persönlich vor Ort und machte sich ein Bild. Er sah auch „Schockierendes“.