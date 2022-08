Wenn das Geld für die Pflege nicht ausreicht: „Beratung vor Ort“ unterstützt Ratsuchende in Schongau

Von: Stephanie Uehlein

Teilen

Ansprechpartnerin für die Landkreisbürger: Agnes Gilch bietet in Schongau eine „Beratung vor Ort“ zu den Sozialleistungen des Bezirks an. © Bezirk Oberbayern

Wenn es um Pflegebedürftigkeit geht, stehen viele Betroffene vor offenen Fragen – gerade in Sachen Finanzierung. Hilfe erhalten sie bei Agnes Gilch und ihren Kollegen der „Beratung vor Ort“.

Landkreis – „Die Menschen machen sich oft schon vor dem Eintritt einer Pflegebedürftigkeit viele Sorgen“, sagt Agnes Gilch, Beraterin des Bezirks Oberbayern am neuen Pflegestützpunkt in Schongau. Wie finanziere ich die Heimkosten? Muss ich Einkommen und Vermögen einsetzen? Das sind laut Gilch die wichtigsten Fragen, mit denen Ratsuchende zu ihr und ihren „Beratung vor Ort“-Kollegen kommen.

Als im Frühjahr der Pflegestützpunkt im Landkreis mit seinen Anlaufstellen in Weilheim und Schongau den Betrieb aufnahm, hat sich der Bezirk mit einem eigenen Beratungsangebot angeschlossen: Für den Bezirk gibt Gilch nun jeweils freitags in Schongau kostenfrei Auskunft zu dessen Sozialleistungen „Hilfe zur Pflege“ für Pflegebedürftige und „Eingliederungshilfe“ für Menschen mit Behinderungen (s. Kasten). „Auch unterstützen wir gerne beim Ausfüllen von Anträgen und Formularen und vermitteln Ansprechpersonen im Bezirk Oberbayern“, erklärt Gilch zur „Beratung vor Ort“, die sie und ihre Kollegen in 16 Landkreisen und kreisfreien Städten in Oberbayern jeweils einmal pro Woche anbieten.

„Beratung vor Ort“ gibt Auskunft zu Sozialleistungen in Schongau

„Für viele Menschen ist es wichtig, ihre Fragen und Anliegen persönlich mit jemandem vor Ort besprechen zu können, ohne den oft weiten Weg nach München auf sich nehmen zu müssen“, so Gilch. Mit seiner Vorort-Beratung komme der Bezirk dem Wunsch nach. Das Angebot in Schongau richtet sich an alle Bürger des Landkreises.

„Wir bekommen auch viele Anfragen zur ambulanten ,Hilfe zur Pflege’. Häufig ist nicht bekannt, dass sich der Bezirk Oberbayern auch an den Kosten für die Pflege zuhause beteiligen kann, selbst wenn der Pflegeaufwand hoch ist und die vorhandenen finanziellen Mittel nicht ausreichen“, sagt Gilch, die bei den Gesprächen mit den Ratsuchenden einiges von deren Sorgen mitbekommt.

Zwei Hilfsangebote des Bezirks Oberbayern Die „Hilfe zur Pflege“ ist eine Form der Sozialhilfe, die pflegebedürftige Menschen unterstützt. Dabei übernimmt der Bezirk Oberbayern Kosten, wenn die Leistungen der Pflegeversicherung sowie das eigene Einkommen und Vermögen der pflegebedürftigen Personen nicht ausreichen, um die Pflege zu finanzieren. Dabei unterscheidet man zwischen ambulanter und stationärer Hilfe zur Pflege – je nachdem, ob die Pflege ambulant, also zu Hause beziehungsweise in einer Pflege-WG, oder stationär, in einem Pflegeheim, erfolgt. Infos unter https://www.bezirk-oberbayern.de/Soziales/Menschen-mit-Pflegebedarf/*.

Die sogenannte Eingliederungshilfe umfasst Teilhabeleistungen für Menschen mit körperlichen, geistigen und/oder seelischen Behinderungen. Ihre Aufgabe ist es, den Betroffenen eine individuelle Lebensführung zu ermöglichen. Diese soll der Würde des Menschen entsprechen und die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft ermöglichen. Dazu dienen etwa Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und zur Teilhabe an Bildung und am Arbeitsleben. Infos unter https://www.bezirk-oberbayern.de/Soziales/*. (Quelle: Bezirk Oberbayern)

Welche Dimensionen die „Hilfe zur Pflege“ bayernweit hat, geht aus Anfang August veröffentlichten statistischen Daten hervor. Knapp 1,02 Milliarden Euro betrugen 2021 die Nettoausgaben für Leistungen der Sozialhilfe nach SGB XII, davon flossen etwa zwei Drittel – rund 678 Millionen Euro – in Leistungen für „Hilfe zur Pflege“.

In Schongau vor allem Auskünfte zu „Hilfe zur Pflege“ gefragt

Menschen mit körperlichen, seelischen oder geistigen Behinderungen oder deren Angehörige bekommen bei der Beratung des Bezirks Auskunft über die sogenannte Eingliederungshilfe. Laut Gilch wollen sie sich zum Beispiel informieren, welche Unterstützung sie beziehungsweise ihre behinderten Angehörigen beim selbstständigen Wohnen, in Bezug auf ihre Mobilität und ihre Freizeitgestaltung erhalten können. In Schongau waren seit Einführung der Beratung im Mai allerdings vor allem Auskünfte zur „Hilfe zur Pflege“ für Pflegebedürftige gefragt. Das teilte der Bezirk auf Anfrage der Heimatzeitung mit.

Info: Die „Beratung vor Ort“ des Bezirks Oberbayern findet in Schongau jeweils freitags in den Räumen des Pflegestützpunktes, Münzstraße 48, statt. Eine Terminvereinbarung ist für die offene Sprechstunde, die von 10 bis 12 Uhr dauert, nicht erforderlich. Zur Vereinbarung von Terminen, die außerhalb dieser Sprechzeit liegen, aber auch, um Fragen vorab zu klären, ist Agnes Gilch unter der Rufnummer 089/2198-21063 erreichbar.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter. Und in unserem Weilheim-Penzberg-Newsletter.