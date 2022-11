Pflegepool soll Einrichtungen entlasten

Von: Theresa Kuchler

Den neuen Pflegepool im Landkreis stellten Andrea Bauer (l.) und Stephanie Hör der Öffentlichkeit vor. © Ralf Ruder

Krankheitsausfälle und Fachkräftemangel: Die personelle Lage in Pflegeeinrichtungen ist oft angespannt. Für Entlastung soll der neue Pflegepool im Landkreis sorgen, der Helfende dahin schickt, wo die Not am größten ist. Doch Einsatzkräfte müssen erst noch gefunden werden.

Landkreis – Was es bedeutet, wenn plötzlich reihenweise Personal ausfällt, haben die vergangenen zweieinhalb Jahre gezeigt. Die Corona-Pandemie setzte alle Branchen unter Druck, besonders hart traf es Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen. Brach dort das Virus aus, erkrankten Patienten, Bewohner – und die dringend benötigten Pflegekräfte. Von jetzt auf gleich stand die Versorgung auf der Kippe.

Der Pflegepool soll eine Vermittlerstelle sein zwischen Helfern und Einrichtungen

„Solche akuten Ausbruchsgeschehen können trotz größter Hygiene- und Vorsorgemaßnahmen immer wieder vorkommen“, sagte Stephanie Hör von der Fachstelle für Senioren im Landkreis. Zusammen mit Andrea Bauer von der Heimaufsicht stellte sie im Rahmen eines Pressetermins im Weilheimer Landratsamt den neu geschaffenen Pflegepool vor. Dieser soll eine Vermittlungsstelle zwischen Helfern und Einrichtungen sein und einen Puffer schaffen, wenn es kurzfristig zu personellen Engpässen kommt.

Hör erklärte, dass der Pflegepool eine Kontaktstelle sei, bei der sich die interessierten Helfer melden können. „Ein Anruf oder eine E-Mail genügen.“ Das Team der Heimaufsicht und die FQA (Fachstelle für Pflege- und Behinderteneinrichtungen, Qualitätsentwicklung und Aufsicht) nimmt die Kontaktdaten der Interessierten auf und pflegt sie in die Datenbank des Pflegepools ein. Kommt es in einer Einrichtung zu Personalausfällen, kann sich ein Landratsamtmitarbeiter bei den registrierten Helfern melden und ihn an die betroffene Stelle weiterlotsen.

Landkreisweites Projekt steht noch am Anfang

Das landkreisweite Projekt steht noch ganz am Anfang. „Mit diesem Aufruf wollen wir den Pflegepool bekannt machen“, sagte Hör, die hofft, rasch viele Helfer finden zu können. Um die Datenbank mit qualifizierten Kräften zu füttern, sucht man Personen, die aus dem medizinisch-pflegerischen Bereich kommen und ihre Arbeitskraft zur Verfügung stellen können. „Insbesondere suchen wir ausgebildete Altenpfleger und -helfer, Gesundheitspfleger und -helfer, Krankenpfleger und -helfer, Heilerziehungspfleger sowie Rettungs- und Notfallsanitäter“, zählte Hör auf. Als Voraussetzung gilt, dass die Helfer bereit sind, in der aktuell krisenhaften Situation kurzfristig einzuspringen.

Bei Details wie der Vergütung, genauen Tätigkeiten oder Einsatzzeiten hat der Pflegepool kein Mitspracherecht. Das werde immer zwischen der Einsatzstelle und der Unterstützungskraft direkt verhandelt, erklärte Hör.

Wie groß der Pflegepool sein wird, ist noch völlig offen

Zu welcher Größe der Pflegepool einmal anwächst, sei noch offen, sagte Hör. Aber klar ist: je mehr, desto besser. „Jede helfende Hand zählt.“

Landrätin Andrea Jochner-Weiß zeigte sich von dem neuen Pflegepool begeistert. Schriftlich teilte sie mit, dass ihr „das Wohl der pflegebedürftigen Bürgerinnen und Bürger sehr am Herzen“ liege. „Deshalb ist es mir sehr wichtig, dass die Pflegeeinrichtungen des Landkreises auch in Notfallsituationen in der Lage sind, die Versorgung der Bewohnerinnen und Bewohner sicher zu stellen.“ Mit dem Pflegepool wolle der Landkreis „schnell und unbürokratisch“ unterstützen, so Jochner-Weiß.

Wer als Helfer im Bedarfsfall kurzfristig unterstützen kann oder Fragen zum Pflegepool hat, kann sich an die Heimaufsicht/FQA des Landkreises unter 08861/2113182 oder heimaufsicht@lra-wm.bayern.de wenden.

