Plantsch: Hohes Defizit, aber „krisensicher" - Besucherzahlen so hoch wie vor Corona

Von: Elke Robert

Auch die langen Revisionszeit im Herbst hatte man für Verbesserungen im Plantsch genutzt. Sprunghafter Anstieg Verbraucher auf Elektro umgestellt © Hans-Helmut Herold

Mit einem blauen Auge ist Schongau beim Plantsch bisher durch die Krise gekommen. Bei den Besucherzahlen im Bad näherte man sich 2022 wieder dem Vor-Corona-Niveau an, nur im Saunaland ist man davon noch weit entfernt. Das Gesamtdefizit ist mit 1,2 Millionen Euro deutlich geringer als befürchtet.

Schongau – Bad-Chef Andreas Kosian kann auf-, wenn auch noch nicht wirklich tief durchatmen: Ein erster Blick auf die Zahlen des Betriebsjahres 2022 ergeben für ihn ein erfreuliches Ergebnis: „Trotz Coronaauflagen im Frühjahr, Energiekrise und Fachkräftemangel konnte das Plantsch fast das ganze Jahr über einen halbwegs normalen Geschäftsbetrieb durchführen“, so Kosian.

Im Freibad in der Sommersaison wurden knapp 77 000 Badegäste gezählt, das sind ein Prozent mehr als 2019 und ähnlich viel wie 2018. In der Badewelt im Winter hat man die Vor-Corona-Zahlen noch nicht ganz erreicht (2022 waren es mit 63 600 gegenüber 2019 rund zehn Prozent weniger Gäste).

Bei den Gesamtbesucherzahlen liegt man schon höher als 2018

Betrachtet man die Gesamtbesucherzahl inklusive Schulen und Vereine, weichen die Zahlen gegenüber 2019 nur noch um vier Prozent ab, im Vergleich zu 2018 ist man mit 234 190 Besuchern sogar schon um ein Prozent drüber.

Die hohen Zuwächse im Badbereich seien begünstigt worden durch die Schließung des Peitinger Freibades und des Wellenberges in Oberammergau, die sehr warme Witterung im Sommer und die bisher fehlenden Freizeitalternativen im Winter, sprich dem Schneemangel.

Im Saunabereich fehlen noch viele Besucher, aber auch dort geht es aufwärts

Anders sehen die Zahlen im Saunabereich aus: Durch die anfänglichen Corona-Auflagen, eine längere Revisionsschließzeit des Saunalandes und eine erkennbare Zurückhaltung der Gäste sei das Vorkrisen-Niveau noch nicht ganz erreicht. „Zum Jahresende hin wurden aber auch hier wieder die Zahlen übertroffen, die vor 2020 üblich waren“, erklärt Kosian. Konkret besuchten vergangenes Jahr 37 500 Gäste das Saunaland, 33 Prozent weniger als 2019. Und es geht laut dem Bad-Chef aufwärts: Wie er bereits vorausgesagt hatte, stiegen seit Abschaffung der Damensauna in den ersten Wochen des Jahres die Besucherzahlen im Saunaland sprunghaft an.

Energieeinsparungen haben bereits Wirkung gezeigt und sind nachhaltig

Dass man im Plantsch andere Wege gegangen sei, um Energie einzusparen, als die meisten anderen Bäder, habe Besucher von weit her angelockt, freut sich Kosian. In Schongau hatte man etwa darauf verzichtet, Wasser und Lufttemperaturen abzusenken, stattdessen besonders energieintensive Angebote auf Kernzeiten beschränkt. Lediglich der etwa dreiwöchige Versuch, das Außenwarmbecken außer Betrieb zu lassen, sei wirtschaftlich betrachtet eine schlechte Entscheidung gewesen.

Sollte wirklich zu wenig Energie zur Verfügung stehen, besser das Bad ganz schließen

Auch wenn die Energieeinsparung dort besonders hoch gewesen sei, wollten die meisten Badegäste einfach nicht darauf verzichten. Kosians Fazit: Bei einer „echten Energie-Mangellage“ ergebe eventuell eine komplette zeitweise Schließung des Plantsch mehr Sinn als ein reduzierter Sparbetrieb. „Soweit wird es aber hoffentlich niemals kommen“, so der Bad-Chef.

Das Betriebsergebnis für 2022 steht zwar noch nicht endgültig fest, es wird aber laut Kosian kaum schlechter ausfallen als in anderen Jahren. Das Gesamtdefizit ist dennoch riesig: Ein Minus von rund 1,2 Millionen Euro ist im vergangenen Jahr zusammengekommen, im Jahr 2019 betrug das Defizit noch 950 000 Euro. Dennoch ist Kosian zufrieden, denn man hatte heuer zeitweise sogar mit einem Defizit von 1,8 Millionen Euro gerechnet.

Verbraucher auf Elektro umgestellt

Die Hände in den Schoß gelegt hat man in Schongau aber nicht: Laufend wird an Verbesserungen gearbeitet, zuletzt hatte man die Großwasserrutsche gedämmt. Die Investitionen in Energieeinsparmaßnahmen seien nachhaltig. Seit Oktober 2022 werden im Plantsch keine fossilen Energieträger mehr eingesetzt, sämtliche Verbraucher sind von Gas auf Elektro umgerüstet worden.

Nach der Erweiterung der PV-Anlagen könne der Strombedarf in Bad- und Saunabereich überwiegend aus eigener Produktion erfolgen. „Insgesamt dürften diese Schritte den wirtschaftlichen Erhalt des Plantsch für die nächsten Jahrzehnte so weit wie möglich absichern und krisensicher machen“, ist sich Kosian sicher. Er geht derzeit davon aus, dass man trotz der gewaltigen Preissteigerungen im Energie- und Lieferantenbereich auch für 2023 mit einem blauen Auge davonkommen wird.

Aus steuerlichen Gründen wurde das Schongauer Kommunalunternehmen Plantsch jüngst auf weitere Füße gestellt - ein ziemlich große Bürokratiemonster, wie befürchtet wird

Prekär waren die Zahlen fürs Plantsch zu Coronazeiten für das Jahr 2020, davon hat man sich heute wieder erholt

