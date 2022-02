Plantsch kämpft mit Personal-Ausfall - Vereinzelt müssen Attraktionen ausfallen

Von: Elena Siegl

Zufrieden mit seinem Team ist Plantsch-Chef Andreas Kosian. Die Mitarbeiter geben alles, damit alle Angebote aufrecht erhalten werden können. Nur vereinzelt Wartezeiten © Hans-Helmut Herold

Corona macht auch vor der Belegschaft des Schongauer Plantsch keinen Halt. Das kann im Einzelfall Auswirkungen auf den Schwimmbad-Besuch haben. Bislang wurde die Situation aber gut gemeistert.

Schongau – Wer aktuell einen Besuch im Plantsch plant, muss eventuell mit einem eingeschränkten Angebot rechnen, darauf wird auf der Internetseite des Schongauer Schwimmbades hingewiesen. Grund dafür ist, dass Corona auch vor der Belegschaft keinen Halt macht und zur Zeit vereinzelt Mitarbeiter ausfallen, erklärt Plantsch-Chef Andreas Kosian. Allerdings habe man auch diese Situation bislang gut gemeistert: „Die Öffnungszeiten mussten wir bisher noch nicht einschränken, auch wenn das fast an ein Wunder grenzt“, so Kosian auf Nachfrage der Heimatzeitung. Das verbliebene Personal fange durch eifriges Tauschen von Schichten bis zur Klärung der jeweiligen Infektionslage bislang nämlich jede Lücke auf.

Insbesondere das Gastronomie- sowie das Reinigungsteam würden „bis zur letzten Patrone“ kämpfen, so Kosian. „Erst wenn beispielsweise kein Koch mehr verfügbar gemacht werden kann, ohne die Arbeitsschutzgesetze zu verletzen, muss für wenige Stunden am Tag das Angebot an warmen Speisen eingeschränkt werden.“ Bisher sei es dem Plantsch-Team aber gelungen, jeden Gast zumindest mit Getränken und kleinen Gerichten zu versorgen, selbst wenn „Land unter war“. Bisher hatte man im Plantsch außerdem fast immer das Glück, dass ein neuer positiv getesteter Fall im Mitarbeiterstamm mit einem Rückkehrer aus der Quarantäne einherging, erklärt Andreas Kosian.

Plantsch: Zum Teil müssen Strömungskanal und Sprungbetrieb ausfallen

Im Aufsichtsbereich komme es vereinzelt dazu, dass Schichten nicht mehr doppelt oder dreifach besetzt werden können, sodass der Strömungskanal und der Sprungbetrieb nicht mehr beaufsichtigt werden können. „Diese beiden Angebote mussten daher vereinzelt ausfallen, jedoch nicht vollständig und über mehrere Tage oder längere Zeiträume. Noch nicht“, sagt Kosian.

Großes Interesse an neuer Rutsche „Die Rutsche funktioniert inzwischen nicht nur völlig störungsfrei, sie erfreut sich auch allergrößter Beliebtheit“, erzählt Plantsch-Chef Andreas Kosian auf Nachfrage der Heimatzeitung. Insgesamt „sagenhafte 64 236“ Mal wurde die Rutsche an möglichen 99 Rutschtagen genutzt. „Das ist selbst ohne Berücksichtigung der durch Auflagen stark reduzierten Besucherzahl mit durchschnittlich rund 650 Rutschvorgängen je Tag beeindruckend“, zeigt sich Kosian sehr zufrieden. An Wochenenden sei die Auslastung freilich höher als unter der Woche, erklärt der Plantsch-Chef. Da die Rutschmesstechnik sowie die Ampelanlage inzwischen ohne jegliche Probleme arbeiten, stelle aber auch hoher Andrang kein Problem dar und werde „schnell abgearbeitet“: Fast drei Rutschvorgänge pro Minute können mit bis zu sechs Rutschern stattfinden, auf der alten Rutsche waren es maximal 2,5 Durchgänge mit nur jeweils einem Rutscher pro Durchlauf, erklärt Kosian. Die Nutzung von Doppelreifen bringe im Vergleich zur alten Rutsche ebenfalls einen spürbar höheren Besucherdurchsatz. Bei den vier Szenarien, aus denen die Rutscher wählen können, ist das mit etwas Abstand meistgenutzte „Shark Attack“, dicht gefolgt vom „Basic Slide“, erklärt Kosian. Die „Reise zum Mars“ und „Biss der Kobra“ liegen ungefähr gleich auf – „Shark Attack“ wird etwa um fünfzehn Prozent häufiger gewählt. Nicht nur bei den Badegästen ist die Rutsche gefragt – auch Kollegen Kosians sind sehr interessiert. Vertreter von anderen Schwimmbädern aus dem ganzen Bundesgebiet waren schon zur Besichtigung vor Ort, weil sie „von unserem Konzept einer kompletten Rutschen-Show innerhalb und außerhalb der Rutschanlage gehört haben“, berichtet Kosian. Auch die modernisierte Rutschzeitmessung mit Touchpoint-Auswertung und Übernahme der Rutschtabellen für verschiedene Szenarien ins Internet finde in der Branche Anklang und wird sich voraussichtlich bald auch in größeren Erlebnisbädern wiederfinden, ist sich der Plantsch-Chef sicher.

Darüber hinaus belastet weiterhin die beschränkte Besucherzahl das Schongauer Schwimmbad. Von allen Auflagen und Einschränkungen sei die Kapazitätsbegrenzung die wirtschaftlich härteste und auch diejenige, die für den größten Schaden bei der Kundenzufriedenheit sorgt, so der Plantsch-Chef. „Jeder kann sich vorstellen, dass eine deutliche Reduzierung der Erlöse durch weniger verkaufbare Tickets bei gleichzeitiger Erhöhung sämtlicher Kosten keine befriedigende Situation hervorruft.“

296 Gäste dürfen aktuell ins Plantsch eingelassen werden

296 Gäste dürfen aktuell gleichzeitig ins Plantsch eingelassen werden. „Zum Glück wurde die Kapazität wenigstens auf 50 Prozent angehoben“, freut sich Kosian. Bis zum 26. Januar waren nämlich lediglich 148 Badegäste erlaubt – die Auslastung war da noch auf 25 Prozent beschränkt. Diese Grenze war in den Weihnachtsferien oft schnell erreicht. Ab und zu bildeten sich zwar längere Warteschlangen, es sei jedoch kein Dauerzustand gewesen, so der Plantsch-Chef. Außerhalb der Ferien seien Warteschlangen eher selten der Fall, „die Kommunikation der noch verfügbaren Ticketzahlen funktioniert ganz gut“, so Andreas Kosian. Zwar können keine Tickets reserviert werden, die verfügbare Anzahl wird aber immer aktuell auf der Webseite angezeigt.

Auch wenn zeitweise kein weiterer Badegast eingelassen werden könne, werde niemand weggeschickt, betont Kosian. „Aber natürlich ist nicht jeder Gast bereit, eine unbestimmte Zeit auf Einlass warten zu müssen, weshalb es auch schon dazu kam, dass Gäste wieder abgefahren sind. Die Anzahl wurde aber nicht erfasst.“

Die Erhöhung der Kapazitätsgrenze auf 50 Prozent habe die Lage sehr entspannt, allerdings könne es an typischen „Plantsch-Bade/Saunatagen“ trotzdem stundenweise zu Wartezeiten kommen, so Kosian. „Besucherhäufung bzw. das Überschreiten der Kapazitätsgrenze ist zu erwarten, wenn sehr schlechtes, nasskaltes Wetter auf Wochenenden oder Feiertage trifft.“ Unter der Woche reiche das aktuelle Ticketkontingent aber in aller Regel aus.

