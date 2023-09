Plantsch meldet „exorbitanten Besucherrekord“ - höhere Preise und neue Öffnungszeiten im Herbst

Von: Elke Robert

Bestes Wetter, beste Saison: Einen enormen Anstieg bei den Besucherzahlen gab es im Plantsch. © Hans-Helmut Herold

Die Badesaison läuft nicht nur gut, sondern sehr gut. Badchef Andreas Kosian meldet einen „exorbitanten Besucherrekord“, schon bisher waren es mehr Badegäste als in den besten Jahren im Plantsch. Selbst der Rückgang der Saunagäste hält sich in Grenzen – trotz Sanierung im Saunaland-Neubau.

Schongau – Eines ist schon heute klar: Das Jahr 2023 im Plantsch wird, was das Defizit anbelangt, wohl kein Katastrophenjahr werden. Das kann Andreas Kosian, Vorstand des Kommunalunternehmens Plantsch, bereits jetzt sicher sagen. Im Gegenteil, er meldet sogar einen enormen Anstieg bei den Besucherzahlen.

Ende August schon den Besucherrekord gebrochen

„Wir hatten Ende August schon so viele Besucher im Plantsch wie im bisher besten Jahr seit Bestehen überhaupt“, so Kosian. Er schätzt, dass man bis Ende dieses Jahres voraussichtlich in einen Bereich oberhalb von 260 000 Besuchern kommen wird. „Früher lagen wir meistens um die 200 000 Besucher, in den sehr guten Jahren vor und nach der Coronazeit bei um die 235 000“, rechnet Kosian vor. Der Sommer 2023, aber auch schon das Frühjahr, seien also „absolute Top-Monate“ gewesen.

Also alles im grünen Bereich, wie der Blick in die bisherige Jahresübersicht vom Plantsch bestätigt, in dem sogar nur die zahlenden Gäste erfasst sind, also keine Kleinkinder, Vereinsmitglieder oder Schulkinder. Gegenüber dem Vorjahr bis einschließlich August konnten überall deutliche Zuwächse verzeichnet werden.

Rote Zahlen im Saunabereich, dort wird aber gerade renoviert

Buchstäblich im roten Bereich sind dagegen die Zahlen der Saunagäste, was sich aber auch leicht erklären lässt, denn seit Juni ist der Saunaland-Neubau wegen Sanierung geschlossen. „Wir hatten aber mehr Rückgang befürchtet“, so Kosian. Saunagarten, Blockhaus, Schwimmteich und sämtliche Saunabereiche im Hauptgebäude sind weiterhin nutzbar und zugänglich, in der Regel komme es nicht zu Lärmbelästigungen durch die Bauarbeiten, informiert das Plantsch-Team seine Gäste auf der Internetseite.

Als kleinen Ausgleich für das nun kleinere Angebot in der Sauna kann man derzeit Stempel sammeln, die dann in der Wintersaison für einen vergünstigten Eintritt gelten.

„Glück“ mit dem Personalstand

Und was ist mit dem Personal? „Mit unserem Personalstand sind wir zum Glück gerade so über die Runden gekommen und mussten an keinem einzigen Tag ungeplant schließen oder verkürzen“, berichtet Kosian. Lediglich im Gastrobereich habe man an wenigen Tagen die Zeiten für die warme Küche einschränken müssen.

Die Wassernixen sind sich einig, das Baden macht Spaß. Nur bei der Sauna geht derzeit wenig. © Hans-Helmut Herold

Das Fazit des Bad-Chefs fällt also bisher recht positiv aus: „Alles in allem kann ich zumindest abschätzen, dass mit den getroffenen Maßnahmen zur Einsparung, dem Energiekostenzuschlag und den Mehrerlösen aus der gewaltigen Besuchersteigerung die explodierten Mehrkosten bei Energie/Wärme und Personal in weiten Teilen aufgefangen werden.“

Wermutstropfen PV-Anlage, diese kann erst jetzt installiert werden

Einen Wermutstropfen gibt es aber: Die im Frühjahr beauftragte PV-Anlage auf dem Dach des Saunaland-Neubaus kann erst jetzt installiert werden. „Es ist natürlich zum Weinen, dass wir den Sommer verloren haben, aber es waren keine Wechselrichter zu bekommen, die eine frühere Inbetriebnahme ermöglicht hätten.“

Auch heuer endet die Freibadsaison im Familienbad Plantsch mit den Sommerferien. Ab Dienstag, 12. September, ist erst einmal für Wartungsarbeiten und kleinere Reparaturen geschlossen. Voraussichtlich dauert die Revision bis einschließlich 6. Oktober. „Hauptsächlich konzentrieren wir uns darauf, den während der Sanierung vollkommen entkernten Saunabereich wieder ins Laufen zu bekommen“, erklärt Kosian.

Die wichtigsten Arbeiten seien soweit abgeschlossen, allerdings dauere das Verlegen der Fliesen länger als geplant. „Wir hoffen, dass wir den Zeitplan halten können und auch das Saunaland zum 7. Oktober wieder vollständig an den Start gehen kann.“ Falls es zu einer Verzögerung komme, lasse sich zumindest absehen, dass es sich nicht um einen langen Zeitraum dreht.

Plantsch öffnet wieder mit neuen Zeiten und neuen Preisen

Das Plantsch startet nach der Revision mit neuen Zeiten und neuen Preisen. „Wir kehren wieder zu den von vor der Krise gewohnten Öffnungszeiten zurück, lediglich das Frühschwimmen wird aus Kosten- und Personalgründen in der Wintersaison nicht mehr angeboten“, so Kosian. Wie der Bäderausschuss bereits im Frühjahr 2023 beschlossen hatte, wird der Energiekostenzuschlag zur Wintersaison nicht mehr extra ausgewiesen. „Die Mehrkosten sind nun absehbar dauerhafter Bestandteil der Preiskalkulation“, erläutert Kosian. Die Tarifpreise werden entsprechend angepasst. Nicht erhöht werden die Eintrittspreise für Kinder. Für Erwachsene im Badbereich wird um einen Euro aufgestockt, für die Sauna sind es zwei Euro. Bei Familientarifen beträgt die Erhöhung im Bad zwei Euro, für die Sauna vier Euro. Der Bäderausschuss des Plantsch hatte im Frühjahr das erste Mal getagt, nachdem das Kommunalunternehmen seit Anfang des Jahres 2023 als Regiebetrieb der Stadt Schongau geführt wird. Entschieden hatte man auch über die Thematik Sauna und Rauchen.

Info: Alle Informationen zu den neuen Öffnungszeiten und den Tarifen zur Wintersaison sind bereits unter www.plantsch.de abrufbar. Ab 19. September wird die Anmeldung für neue Schwimmkursplätze online freigeschaltet. Wegen einer technischen Störung bei der Telekom ist das Plantsch aktuell nicht telefonisch erreichbar.

Immer wieder locken auch Aktionen Badgäste ins Plantsch, wie etwa das beliebte Entenrennen.

