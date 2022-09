Schongau: Viel bessere Saison im Familienbad Plantsch als erwartet

Von: Elena Siegl

Teilen

Zieht eine positive Bilanz zur Sommersaison: Plantsch-Chef Andreas Kosian. Tatsächlich hatte man im Erlebnisbad mit schlechteren Zahlen gerechnet. © Hans-Helmut HEROLD

Mit dem größten Defizit in der Geschichte des Plantsch hatte man für heuer gerechnet – doch verschiedene Faktoren haben nun dazu geführt, dass die Sommersaison deutlich besser verlief als erwartet. Ganz aufatmen können die Verantwortlichen wegen der Energiekrise allerdings noch nicht.

Schongau – Die Sommersaison im Plantsch ist vorbei. Traditionell zum Schulstart am Dienstag, 13. September, geht das Erlebnisbad in die Revisionszeit und schließt für vier Wochen. Hatte Plantsch-Chef Andreas Kosian Anfang des Jahres noch mit dem größten Gesamtdefizit in der Geschichte des Bads gerechnet – 1,4 Millionen und seit Beginn des Ukrainekriegs und der Energiekrise sogar mit 1,8 Millionen Euro –, stellt sich nun heraus, dass 2022 sogar zu einem der drei besten wirtschaftlichen Jahre werden könnte. Erwartet wird nun ein Gesamtdefizit unter einer Million Euro.

Der Energiekostenzuschlag hat Kosten teils aufgefangen

Der Energiekostenzuschlag und die notwendige Tarifpreisanhebung konnten einen Großteil der vor allem durch Energie und Personal immens gestiegenen Kosten auffangen. Im Großen und Ganzen seien beide Preise von den Badegästen akzeptiert worden, sagt Kosian.

Und nach zwei schwachen Coronajahren kamen heuer wieder mehr Menschen ins Plantsch, was auch den Einnahmen zugute kam: Sechs Tage vor Saisonende waren es bereits 71 212 Freibadgäste, man dürfte letztendlich an die Zahlen von 2019 herankommen. Damals waren es bis Saisonende 76 354. Zum Vergleich: Im Jahr 2021 kamen nur 20 746 Menschen ins Freibad, 2020 noch weniger, nämlich 14 039. Damals gab es noch weitreichende Corona-Maßnahmen, teilweise war das Bad sogar ganz geschlossen.

Auch bei der Sauna fällt die Bilanz gut aus

Auch wenn schöne Sommertage erfahrungsgemäß weniger Besucher ins Saunaland locken, fällt auch hier die Bilanz gut aus: Im Sommer 2020 wurden 4186 Saunisten gezählt, 2021 dann 7410, heuer waren es (Stand 6. September) 9758. Ans Ergebnis von 2019 kommt man allerdings nicht heran. 14 033 Menschen nutzten damals das Saunaland.

Auch positiv zu erwähnen: nennenswerte Unfälle ereigneten sich in der Sommersaison 2022 nicht. Dass insgesamt deutlich mehr Besucher als erhofft kamen, hängt auch mit der Schließung des Peitinger Freibads zusammen, und, dass weitere Bäder in der Umgebung an ein bis zwei Tagen pro Woche schlossen, die Temperaturen senkten oder Attraktionen einschränkten, erklärt Andreas Kosian.

Das Plantsch kooperierte wieder mit den Freibädern in Peiting und Altenstadt

Wie in den vergangenen Jahren kooperierte das Plantsch mit den Freibädern in Peiting und Altenstadt: Wer eine Saisonkarte einer dieser Bäder hatte, kam um 25 Prozent günstiger ins Plantsch. Nun war es freilich so, dass im Peitinger Bad heuer keine Saisonkarten verkauft wurden – stattdessen galten die Dauerkarten vom vergangenen Jahr.

Aus Peiting wurden im Sommer 2022 insgesamt 210 rabattierte Eintritte ins Plantsch wahrgenommen. Außerdem 15 rabattierte Verkäufe von Saisonkarten (überwiegend Familienkarten mit mehreren Personen). Wie viele Peitinger insgesamt – ohne Saisonkarte – ins Plantsch kamen, kann nicht gesagt werden, schließlich werde an der Kasse niemand nach seinem Wohnort gefragt. 325 rabattierte Eintritte für Menschen mit Altenstadter Saisonkarte wurden im Plantsch registriert.

In Oktober schließt der Wellenberg in Oberammergau, Andreas Kosian rechnet daher mit neuen Gästen

Da ab Oktober der Wellenberg in Oberammergau schließt, rechnet Kosian damit, dass im Winter aus dieser Richtung einige neue Gäste ins Plantsch kommen. Weil die auf keinen Fall gleich wieder verschreckt werden sollen und Kosian ohnehin lieber konkrete Vorgaben der Politik abwarten möchte, statt „Alibi-Energiesparmaßnahmen“ zu ergreifen, die dem Image womöglich nachhaltig schaden, soll der Betrieb im Plantsch nach der Revisionszeit mindestens bis zum Ende der Winterferien wie gewohnt weiterlaufen. Also ohne die Temperaturen zu senken oder Attraktionen zu streichen.

Die steigenden Energiepreise beschäftigen das Plantsch-Team aber durchaus und man will nun in der Revisionszeit zum Beispiel alles daran setzen, unabhängig von fossiler Energie zu werden. Eine Schließung wird befürchtet.

Mehr Besucher als gedacht, aber an das Ergebnis von 2019 kommt man nicht heran

Sollte es aber durch die Energiekrise bzw. staatliche Auflagen zum Pandemieschutz zu keinen Rückschlägen kommen, sieht man einem „sehr befriedigendem Jahresabschluss“ entgegen, so Kosian.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter. Und in unserem Weilheim-Penzberg-Newsletter.

Alle News und Geschichten aus Schongau sind auf unserer Facebook-Seite zu finden.