Planungen für zweiten Christopher Street Day in Schongau

Von: Elena Siegl

Hunderte Teilnehmer versammelten sich zur Abschlusskundgebung des ersten Christopher Street Days im Jahr 2021 am Schongauer Schwanenweiher. © RAFAEL SALA

„Solidarität für alle“, heißt es im Juni, wenn der zweite Christopher Street Day in Schongau gefeiert werden soll. Die Planungen sind in vollem Gange.

Schongau – Es war eine Auftaktveranstaltung, wie sie sich Soja-Nemo Heißerer kaum besser hätte vorstellen können: Rund 300 Teilnehmer strömten im vergangenen Jahr zum ersten Christopher Street Day (CSD) in Schongau. Ein Demonstrationstag der Homo-, Bi-, Queer-, Inter- und Transsexuellen sowie der Transgender (LGBTQ*), der für Gleichstellung, Akzeptanz und Toleranz wirbt.

Immer wieder hat Heißerer in den vergangenen Wochen und Monaten gerne an die Feier sowie an den Zuspruch und die „durchweg positiven Rückmeldungen“, die sie seither erreichten, zurückgedacht. Viele hätten im Vorfeld gesagt, es würde in Schongau nicht angenommen werden – „wir haben es einfach gemacht. Und durch die vielen Teilnehmer gesehen, dass es genau das gebraucht hat“, so Heißerer.

Zweiter CSD in Schongau soll noch größer werden

Dass es eine zweite Auflage des CSDs in Schongau geben soll, stand für Heißerer und alle Mitstreiter darum schnell außer Frage. Aber es ist eine Mammutaufgabe für das aktuell noch kleine Organisationsteam. Einige, die im vergangenen Jahr noch mit anpackten, machen heuer ihren Schulabschluss und können sich zeitbedingt nicht mehr einbringen, erklärt Heißerer. Dafür habe man heuer immerhin mehr Zeit. Die Premiere im vergangenen Jahr wurde recht spontan aus dem Boden gestampft.

Die Genehmigung für den zweiten CSD liegt bereits vor. Am 11. Juni, einem Samstag, soll er stattfinden. Auf jeden Fall soll diesmal ein DJ dabei sein. Außerdem sind unter anderem Essens- und Getränkestände geplant. Das Organisationsteam sprudelt vor weiteren Ideen, aber „viele Sachen sind aktuell noch in der Schwebe und nicht spruchreif“.

Vorgenommen haben sie sich in jedem Fall, dass es noch ein bisschen größer als im Vorjahr wird. „Wir hoffen natürlich, dass auch noch mehr Leute kommen.“ Für den Umzug wird eine neue Route geplant. „Beim ersten CSD ging es sozusagen oft an Hinterhöfen vorbei – wir wollen diesmal mehr in die Öffentlichkeit, deutlicher wahrgenommen werden“, sagt Soja-Nemo Heißerer.

Das Motto des zweiten CSDs soll „Solidarität für alle“ lauten – Solidarität für die LGBTQ*-Bewegung weltweit – und aus leider aktuellem Anlass insbesondere mit den Menschen in der Ukraine, erklärt Heißerer.

Eines der Ziele des CSDs in Schongau war es, sich untereinander zu vernetzen und auszutauschen. Wegen Corona habe es sich leider schwierig gestaltet, miteinander in Kontakt zu bleiben. Vielleicht wird auch das heuer anders.

Zweiter CSD in Schongau: Helfer gesucht

Für weitere Planungen trifft sich das Organisationsteam des CSD am heutigen Dienstag, 5. April, um 18 Uhr im Juze. Wer am zweiten CSD mitwirken will, ist herzlich willkommen. Außerdem kann man sich gerne auch über die Instagram-Seite „csd_schongau“ an das Team wenden.