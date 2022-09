Unter Drogeneinfluss rücksichtslos überholt: 27-Jähriger verletzt bei Festnahme auch noch Polizisten

Spektakuläre Verfolgungsjagd

Mit zwei verletzten Polizisten endete am Donnerstagmittag in Schongau eine spektakuläre Verfolgungsjagd, bei der ein offenbar unter Drogen stehender Weilheimer (27) auch zahlreiche Autofahrer gefährdet hat.

Schongau – Am Donnerstag führte die Grenzpolizeiinspektion Murnau gemeinsam mit Unterstützungskräften der Bereitschaftspolizei eine Schleierfahndungskontrolle auf der B17 an der Lechtalbrücke bei Schongau durch. Gegen 12:45 Uhr befuhr ein 27-jähriger Weilheimer mit seinem Mercedes die B17 in Fahrtrichtung Schongau. An der Kontrollstelle täuschte er zunächst vor das er dem Anhaltezeichen eines Beamten Folge leisten würde. Nach einem kurzen Fahrmanöver lenkte er sein Fahrzeug jedoch wieder auf die Fahrbahn und beschleunigte stark.

Ohne Sicht komplette Kolonne überholt

Eine Streife der Grenzpolizeiinspektion Murnau nahm sofort die Verfolgung auf. Als der Fahrzeugführer diese jedoch bemerkte, beschleunigte er nochmals deutlich und startet im Bereich einer unübersichtlichen Kuppe ein Überholmanöver von mehreren Pkw. Nur durch ein sehr hohes Tempo konnte die Streifenwagen-Besatzung folgen, heißt es im Polizeibericht. Mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit überholte der Mercedes in einer langgezogenen Rechtskurve eine Autokolonne und mindestens einen Lkw, ohne das er hier sehen konnte, ob Gegenverkehr entgegen kommt. „Nur durch Zufall fuhr zu diesen Zeitpunkt auf dieser vielbefahrenen Straße hier niemand auf der Gegenspur“, so ein Polizeisprecher.

An der Ausfahrt Schongau-West musste das Auto eine Vollbremsung einleiten, um einen in der Ausfahrt vorausfahrenden Wagen nicht zu rammen. Dort konnte das Polizeifahrzeug aufschließen, doch Martinshorn, Blaulicht und das Zeichen ,,STOP POLIZEI“ interessierten den Fahrer nicht - weiter ging es in hohem Tempo Richtung Altstadt, wo er in die Tannenbergerstraße abbog und vortäuschte, auf dem Gelände einer Tankstelle anzuhalten. Kurz vor dem Stillstand gab er jedoch abermals Gas und fuhr auf den angrenzenden Parkplatz eines Schnellrestaurants. Dort hielt er tatsächlich an und wollte zu Fuß flüchten - vergebens.

Marihuana und Kokain im Auto

Gegen die folgende Festnahme wehrte er sich massiv - fünf Beamte waren notwendig, um den Weilheimer zu fesseln. Dabei verletzten sich zwei Beamte leicht. Auch der 27-Jährige wurde im Gesichtsbereich und an den Händen leicht verletzt, sodass er durch medizinisches Personal in Augenschein genommen wurde. Auf den Grund seiner Flucht angesprochen, gab er gegenüber Beamten an das er wohl Rauschgift im Blut habe. Daraufhin wurde durch einen Ermittlungsrichter eine Blutentnahme bei dem Weilheimer angeordnet und durchgeführt. Im Fahrzeug konnte unter zu Hilfenahme eines Rauschgiftspürhundes der zentralen Einsatzdienste Weilheim eine geringe Menge Marihuana sowie weißes Pulver aufgefunden werden, welches durch den 27-Jährigen als Kokain bezeichnet wurde.

Polizei sucht Zeugen

Da der Flüchtige mit den körperlichen Maßnahmen der festnehmenden Beamten bei seinem Widerstand nicht einverstanden war, übernahm hier die Kriminalinspektion Weilheim die weiteren Ermittlungen. Den 27-Jährigen erwarten nun mehrere Strafverfahren.

Die Grenzpolizeiinspektion Murnau bittet Fahrzeugführer, die durch die Flucht des Mercedesfahrers konkret gefährdet wurden, sich unter der Telefonnummer 08841/6176-206 zu melden.

