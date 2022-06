Appell: Verantwortungsvoll mit Trinkwasser umgehen

„Nicht für private Luxussachen zuständig“: Schongauer Stadtwerke befüllen keine Pools - Appell an Bürger

Von: Elke Robert

Teilen

Immer mehr große Planschbecken gibt es in den Schongauer Gärten. Das sieht die Stadt mit Sorge. © Hans-Helmut Herold

Private Pools werden von den Schongauer Stadtwerken nicht (mehr) befüllt. Entsprechende Anfragen von Bürgern erreichten die Stadt zuletzt vermehrt.

Schongau – Online ist er rasch bestellt, der Swimmingpool – mit ein paar Klicks bei Amazon oder Tchibo, gibt es teils richtig große massive Pools, die sich dann aber nicht mal rasch mit dem Gartenschlauch befüllen lassen. In die kleineren passen nur drei bis vier Kubik Wasser, in die großen auch mal 12, 13 oder mehr Kubikmeter, also in jedem Fall mehrere Tausend Liter Wasser.

In den vergangenen Wochen seien bei den Stadtwerken Schongau vermehrt Anfragen von Bürgern eingegangen zum Thema Befüllung der privaten Pools oder größeren Planschbecken, heißt es in einer Pressemitteilung. Schon allein aus versicherungstechnischen Gründen könne es da aber keine Einzelfall-Lösung geben. „Ich weiß nicht, wie meine Vorgänger das gehandhabt haben, es gibt Bürger, die sagen, dass das möglich war“, so Florian Hiemer, technischer Leiter der Stadtwerke. „Das ist aber nicht Sinn der Sache“, macht er unmissverständlich klar.

Trinkwasser über den eigenen Wasserhausanschluss für Poolbefüllung verwenden

Aber in dem Thema steckt noch mehr: „Wir sind im Alltag bemüht, unser Trinkwasserversorgungsnetz zu erhalten und sind nicht für private Luxussachen zuständig, die zulasten der Allgemeinheit gehen“, so der Hinweis Hiemers. Auch mit Hilfe der Schongauer Feuerwehr über den nächsten Hydranten sei eine Poolbefüllung nicht möglich, auch wenn dies natürlich viel schneller gehen würde: Statt rechnerisch bis zu 20 Liter pro Minute am Wasserhahn, schafft eine Feuerwehrpumpe bei vollem Druck 2000 Liter.

Richtigerweise verwende man für die Poolfüllung Trinkwasser über den eigenen Wasserhausanschluss, heißt es in der Pressemitteilung. Wer Trinkwasser ohne Wasserzähler abzapfe, mache sich hingegen strafbar. Auch von der Befüllung mit Brunnen- oder Regenwasser raten die Stadtwerke ab: „Das ist aus hygienischen Gründen höchst bedenklich.“

Zum Schutz des Grundwassers dürfe das Poolwasser auch nicht einfach abgelassen werden, sondern man muss es in den öffentlichen Kanal einleiten. „Daher ist bei Befüllung eines Pools ebenfalls die Schmutzwassergebühr zu entrichten. Eine Gebührenbefreiung ist nicht möglich“, so der Hinweis der Stadt.

Stadtwerke füllen keine Pools - Bürger sollten sich trotzdem melden

Optimalerweise melden sich Besitzer von großen Schwimmbecken dennoch bei den Schongauer Stadtwerken, und zwar, wenn die Pools befüllt werden. „Wir haben ein computergesteuertes System und können genau feststellen, zu welcher Zeit größere Mengen entnommen werden“, so Hiemer. Gerade nachts, wo in der Regel wenig Wasser fließt, fallen solche „Ausreißer“ mit mehreren Tausend Litern dann aber auf. „Dann müssen wir reagieren“, so der Hinweis Hiemers, dass ja auch ein Schaden am Leitungsnetz vorliegen könne. „Es ist also sinnvoll, uns Bescheid zu geben, auch tagsüber“, so Hiemer.

Im Gegensatz zu anderen Gemeinden sei man zwar in Schongau in der glücklichen Lage, nicht von Wasserknappheit betroffen zu sein. Die Stadtwerke beziehen ihr Wasser aus Grundwasserbrunnen im Umland von Schongau, die den Verbrauch jederzeit ausreichend abdecken können.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen Schongau-Newsletter.)

Appell: Verantwortungsvoll mit Trinkwasser umgehen

Dennoch beobachte man bei der Stadt die Zunahme privater Pools in Schongaus Gärten mit Sorge. „Im Sinne des ökologischen Gedankens ist es fraglich, ob es notwendig ist, dass jeder einen privaten Pool im Garten hat“, so Hiemer. Gerade in Schongau und Umgebung gebe es schöne Badestellen.

In Zeiten des Klimawandels sei es oberstes Gebot, mit Trinkwasser verantwortungsvoll umzugehen und Wasser als kostbares Gut zu sehen. „Eine bewusste Wasserentnahme schont unsere natürlichen Ressourcen“, heißt es dazu auch in der Pressemitteilung der Stadt. „Das Grundwasser ist unsere wichtigste Trinkwasserquelle.“

Erst im vergangenen Sommer war das auch großes Thema im Schwabsoien, sogar im Gemeinderat. Offenbar war es dort und in Sachsenried seit Jahren üblich gewesen, Wasser für die Pools vom nächsten Hydranten abzuzapfen – auch mithilfe der Feuerwehr. Dies wurde dann per Beschluss im Gemeinderat unterbunden.

Auch bei der Schongauer Feuerwehr kennt man solche Anfragen, weiß Kommandant Werner Berchtold, auch wenn sich das in Grenzen halte. „Grundsätzlich gehört das nicht zu unseren Aufgaben.“ Er könne sich in all’ den Jahren als Kommandant nur an ein einziges Mal erinnern, dass man jemandem einen Schlauch und den Hydrantenschlüssel zur Verfügung gestellt habe. Ein Einzelfall. Berchtold: „Ich lehne das immer ab.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus der Region rund um Schongau finden Sie auf Merkur.de/Schongau.