Priorisierung von Projekten sorgt für Diskussion im Schongauer Stadtrat

Von: Elke Robert

Das Schongauer Bauamt hat viele Projekte vor der Brust, darunter auch die Planung des Sondergebietes LKW-Stellplatz an der Friedrich-Haindl-Straße, was in der Liste ziemlich weit hinten steht. © Hans-Helmut Herold (Archiv)

Welche Vorhaben müssen am dringendsten angegangen werden, welche können warten – die Priorisierungsliste des Stadtrats bot Anlass zur Diskussion. Hat die Stadt genug Personal?

Schongau – Vor ziemlich genau einem Jahr hatte der Stadtrat in einem aufwändigen Prozedere die anstehenden Bauprojekte und Verwaltungsaufgaben bewertet und in einer Liste priorisiert. Dies ist auch weiter notwendig, weil so viele Neubau- und Sanierungsmaßnahmen bzw. „nicht investive Maßnahmen“ (Bauleitplanung oder Stadtentwicklung) anstehen, aber bei der Stadt Schongau weder genügend Personal noch ausreichend finanzielle Mittel zu Verfügung stehen.

In der Stadtratssitzung im Oktober hatte man die aktualisierte Liste bereits auf dem Tisch, die Stadträte entschieden damals jedoch, sich erst noch einmal eingehend in den Fraktionen beraten zu wollen, um dann ihre Punkte abzugeben. Nun gab es also eine neue Bewertung – und mehr als nur ein bisschen Diskussionsbedarf.

Priorisierung von Projekten: Städtische Wohnungen „Im Tal 8 bis 12“ führen Liste an

Dabei ging es gar nicht um die Projekte an sich, diese sind unstrittig, weil zwingend notwendig, vor allem im Bereich Baumaßnahmen. Die Städtischen Wohnungen „Im Tal 8 bis 12“ führen die Liste an, sie sollen für 4,06 Millionen Euro generalsaniert werden. Die Generalsanierung der Mittelschule ist ohnehin bereits angeschoben (22,5 Millionen Euro), auf Platz drei folgt eine temporäre Unterkunft für Obdachlose. Kornelia Funke (CSU) vermisste hierzu noch eine Kostenschätzung, die Stadtbaumeister Sebastian Dietrich auch in Aussicht stellte – eventuell gebe es hierzu bereits in der kommenden Sitzung mehr Informationen.

Ursprünglich habe man ja den Neubau der Obdachlosenunterkünfte zurückgestellt. „Aber es ist essenziell, dafür eine Lösung zu finden, um die Sanierung im Tal umsetzen zu können“, so Dietrich. Auf den nächsten Plätzen der wichtigsten Aufgabe für die Stadt stehen das Eisstadion (4.), die Raumluftanlage der Grundschule (5.) und Flächen für die Ganztagsbetreuung im Köhlerstadel (6.). Ohne Gegenstimme wurde die Reihung der Aufgabenliste angenommen.

Michael Eberle (CSU) übt Kritik: „Nur noch Ruine unserer Liste, die von allen Seiten überholt wird“

Stadtrat Michael Eberle (CSU) wunderte sich dann jedoch über die Reihung bei den nicht investiven Aufgaben, fand verschiedene Punkte, die vor einem Jahr vom Stadtrat ganz anders eingestuft worden seien. „Das ist nur noch eine Ruine unserer Liste, die von allen Seiten überholt wird“, kritisierte er. Er hält etwa die Einfriedungssatzung für viel zu weit hinten (Platz 22): „Hohe Zäune z.B. an der Augsburger Straße schießen jetzt aus dem Boden.“

Die Plätze eins bis drei belegen die Bauleitplanung für drei große Solarparks, nach der Überplanung der Historischen Altstadt (4.) soll gleich eine Photovoltaik-Satzung für diesen denkmalgeschützten Bereich folgen (5.), danach die Bauleitplanung der bereits geplanten Baugebiete Blumenschule (6.) und Schongauer Norden (7.). „Wir haben es so genommen, wie die Stadträte es abgestimmt haben“, machte Dietrich deutlich. Bei vielen Aufgaben könne man dagegen auch der aktuelle Rechtssprechung folgen. „Das war auch bei den Vorgärten unser Vorschlag“, erinnerte Dietrich.

Gregor Schuppe: „Wir haben die Ideen und kriegen nichts umgesetzt“

„Ich fände es hilfreich, wenn ersichtlich wäre, wie viel Arbeitsaufwand hinter den einzelnen Projekten steckt“, so Markus Keller (Grüne). Gregor Schuppe sah es durchaus als wichtig an, dass das Bauamt Planungssicherheit habe, fand es jedoch „ein Armutszeugnis“, wie langsam alles vorangehe. „Es kann ja nicht sein, wir haben die Ideen und kriegen nichts umgesetzt“, so Schuppe.

Er wisse, dass im Rathaus „top“ gearbeitet werde, kündigte aber an zu beantragen, die Organisationsstruktur zu überprüfen. Man müsse sehen, ob genug Personal eingestellt sei und dieses auch an der richtigen Stelle sitze. So eine Untersuchung sei wichtig, um künftig gar keine Prioliste mehr erstellen zu müssen. Auch Ilona Böse (SPD) wollte wissen, wie man es schaffen könne, noch mehr auf den Weg zu bringen, neue Projekte seien derzeit gar nicht mehr machbar.

Stadtbaumeister Dietrich spricht von „Investitionsstau“

„Wir bringen gerade sehr viel aufs Gleis“, verwies Dietrich unter anderem auf die Vielzahl laufender Förderprogramme. „Aber wir haben auch viel vor der Brust“, sprach der Stadtbaumeister von einem „Investitionsstau“. Letztlich bestimme immer der Stadtrat die Themen.

Aber man könne nur eins nach dem anderen abarbeiten, sonst werde man „ganz ganz langsam“, warnte Dietrich. „Wir haben ein Bauamt, das unter Volllast arbeitet und eine Liste, die sehr ambitioniert ist“, fasste es Bettina Buresch (Grüne) zusammen. Eine Priorisierung sei gut, aber auch unter dem Aspekt Erreichung der Klimaziele. Gegen vier Stimmen bleibt es bei der Reihung der nicht investiven Aufgaben.

