Der Buchsbaumzünsler profitiert im Raum Weilheim-Schongau von der Trockenheit

Bereitet vielen Menschen Sorgen: Die auffällige Raupe des Buchsbaumzünslers. © Archiv

Er ist wieder unterwegs, der Buchsbaumzünsler. In den heimischen Gärten sorgt das für mächtig Ärger und Unmut. Absterbende oder gar vollständig zerstörte Pflanzen lassen Hobbygärtner verzweifeln. Gerade bei der Entsorgung der befallenen Sträucher sind sich noch viele Menschen unsicher.

Landkreis – Die Gärten im Landkreis geraten nach vier harmloseren Jahren nun wieder vermehrt ins Visier des ursprünglich aus Asien stammenden Buchsbaumzünslers. Gerade die lang anhaltende Hitze, begleitet von der außergewöhnlichen Trockenheit des diesjährigen Sommers, sorgen zum einen für eine Zunahme der gefräßigen Raupen, zum anderen leiden die Sträucher unter dem ständigen Wassermangel, was sie zur leichten Beute für Schädlinge macht.

Die hohen Temperaturen haben außerdem zur Folge, dass der „Kleinschmetterling“ mehr Nachwuchs produziert. Bereits 2019 berichtete Heike Grosser, Kreisfachberaterin für Gartenkultur und Landespflege, von einem Anstieg der Zünsler-Zahlen. Ursprünglich seien ein bis zwei Generationen pro Sommer normal gewesen. Nun findet sich jedoch teilweise weit mehr Nachwuchs des Falters in den Grünanlagen der Region.

Die Raupen bekämpfen

Die Strategie, was die Bekämpfung des Schädlings betrifft, hat sich hingegen nicht verändert. Die leicht zu erkennenden Raupen sollten möglichst früh ausfindig gemacht und sofort bekämpft werden. Sind keine Raupen zu sehen und der Strauch zeigt sich dennoch stark versponnen, muss ebenfalls von einem Befall ausgegangen werden, da die jungen Raupen in den selbstgebauten Gespinsten überwintern.

Handelt es sich bei dem befallenen Buchs um ein recht großes Exemplar, so sollte eine Folie darunter gelegt und der Busch mit einem Hochdruckreiniger abgespritzt werden. Im besten Fall spült man somit einen großen Teil der Raupen heraus, erklärt Heike Grosser in einem Gespräch mit der Erbenschwanger Entsorgungs- und Verwertungs GmbH (EVA).

Grosser weist darauf hin, dass durch besondere Zünslerfallen der Bestand der Art im eigenen Garten überprüft werden könne. Als äußerst hilfreich habe sich in der vergangenen Zeit die Verwendung eines biologischen Pflanzenschutzmittels auf Basis des Bakteriums „Bacillus thuringiensis“ erwiesen, sagte Grosser. Die noch jungen Raupen müssten jedoch im Strauch und bei warmen Temperaturen, direkt getroffen werden, nur dann zeige das Mittel Wirkung.

Charakteristisch für den Befall: In den Gespinsten im Inneren des Buchses überwintern die Raupen. © Andrea Warnecke

Wenn, dann komplett entfernen und zum Wertstoffhof bringen

Laut Grosser sei die Behandlung zwar relativ zeitintensiv und müsse äußerst gründlich erfolgen, lohne sich jedoch, da der Buchs auch einen Anziehungspunkt für Bienen darstelle. Besteht jedoch ein sehr großer Bestand an Buchs im Garten, so täten sich die Bürger mit dem Prozedere „keinen Gefallen“, da es im kommenden Jahr wiederholt werden müsse, so die Kreisfachberaterin.

Völlig zerstörte Sträucher sollten daher inklusive der Wurzel aus dem Garten entfernt und, wenn möglich, zum Wertstoffhof geliefert werden. „Kleinmengen bis 200 Kilogramm sind einmal täglich kostenfrei“, schreibt die EVA. Die Temperaturen in den Kompostieranlagen würden den Zünsler abtöten.

Keinesfalls auf den Kompost

Ist eine Anlieferung nicht möglich, erfolge die Entsorgung kleinerer Mengen über die Biotonne, keinesfalls jedoch auf dem Komposthaufen, da sich der Schädling sonst weiterverbreitet. Vor der Neupflanzung soll der ehemalige Boden des Buchses außerdem neu gedüngt werden, da dieser laut Grosser durch den Strauch stark auslaugt werde.

Die Hoffnung vieler Bürger, die Verbreitung des Schädlings könnte in Zukunft zurückgehen, könnte sich bewahrheiten. Offenbar entdecken immer mehr Fressfeinde den Zünsler als Futterquelle. Besonders einige Vogelarten scheinen die Raupe des Falters langsam in ihren Speiseplan aufzunehmen, wie Grosser anmerkt. Auch Wespen und einige Spinnenarten finden vermehrt Gefallen an den grünen Raupen.

Auch noch andere Schädlinge

Wer vom Zünsler arg geplagt ist und seinen Buchsbestand gerne ersetzen würde, der finde laut Grosser mit Heckenkirsche, Robustico, grüner Hecken-Berberitze, Liguster oder der bis auf den roten Fruchtmantel sehr giftigen Eibe geeignete Alternativen. In milderen Gegenden lohne es sich auch, Lavendel oder Heiligenkraut zu pflanzen.

Andere Schädlinge wie Buchdrucker, Rosskastanienminiermotte oder der asiatische Laubholzbockkäfer seien in der Region zwar noch immer präsent, allerdings hänge ihr Bestand auch stark von der Witterung ab. Der Buchsbaumzünsler stelle jedoch gerade für Hobbygärtner das Hauptproblem dar.

FLORIAN ZERHOCH

