Proteste gegen Rinderexporte - das sagen die Weilheimer Zuchtverbände

Tagelange Tiertransporte in entfernte Länder sind umstritten und lösen unter Tierschützern immer wieder heftige Proteste aus. Aber wie gehen die Weilheimer Zuchtverbände, die solche Exporte vermitteln, mit diesem Problem um?

Landkreis – „Die Notwendigkeit der Tiertransporte in Drittländer begründet sich in dem Erfolg, mit dem in den vergangenen Jahren deutsche Zuchtrinder nachgefragt worden sind – als Grundlage für den Aufbau hochwertiger Herden in den Zielländern“, sagt Helmut Goßner, Geschäftsführer der Weilheimer Zuchtverbände. Die züchterischen Anstrengungen und die daraus resultierenden Erfolge der vergangenen 100 Jahre in Deutschland sollten auch in diese Länder zum Wohle der dortigen Bevölkerung gebracht werden.

Die Grundlage für Transporte bildet laut Goßner stets die gültige EU-Tiertransportverordnung (EU VO 1/2005). Diese Vorschriften würden bereits jetzt die Basis eines jeden Transportes sein und auch seitens der Transporteure mit großem Aufwand und modernen Fahrzeugen und möglichst tierschonend durchgeführt.

„Es liegt im Interesse eines jeden Zuchtverbandes, dass die Rinder gesund im Drittland ankommen“, sagt Goßner und begründet dies damit, „weil wir zum einen ein Qualitätsprodukt verkaufen und dahinter stehen, zum anderen sind uns die Rinder und die Kundenzufriedenheit sehr wichtig, denn nur ein zufriedener Kunde mit gesunden, leistungsfähigen Tieren ist ein treuer Kunde“.

In den Berichten über Tierexporte werden nach Auskunft der Weilheimer Zuchtverbände stets Schlachtviehtransporte gezeigt, die aus anderen Ländern kommen. „In Deutschland wurden nach meinen Erkenntnissen im Jahr 2018 etwa 165 Schlachttiere aus ganz Deutschland in Drittländer verbracht“, beruft sich Helmut Goßner auf die offizielle Statistik und ergänzt: „Zuchtvieh, das wir von unseren Landwirten vermitteln, ist in den Empfängerländern sehr gefragt, aber auch sehr teuer.“ Eine Schlachtung nach der Ankunft in einem Drittland sei wenig zielführend, da so weder die Bestände aufgebaut werden könnten, noch wäre dieser Import finanziell darstellbar, da Schlachttiere deutlich günstiger als Zuchttiere sind.

„Jeder berechtigten Kritik stehen wir offen gegenüber, aber es muss faktenbasierte Kritik sein“, sagt Gossner. Würden Zuchttiere nachweislich misshandelt, „gehen wir diesem mit aller Schärfe nach“, kündigt der Geschäftsführer der Weilheimer Zuchtverbände an.

Es gibt aber genug Beispiele von gelungenen Fleckvieh-Exporten, wie etwa nach England. Die Weilheimer Zuchtverbände verweisen in diesem Zusammenhang auf Jamie Vanstone, einen begeisterten Fleckviehzüchter in Devon, der seine ersten Erfahrungen mit Fleckvieh vor rund fünf Jahren auf dem Kuhbetrieb seines Vater Alistair gemacht hat, indem er Fleckvieh auf seine Holstein-Herdebuchkühe einkreuzte und mit dem Ergebnis sehr zufrieden ist.

Nachdem sich Jamie Vanstone die einzigartige Gelegenheit bot, ein 100 Hektar große Farm zu pachten, wollte er reinrassiges Fleckvieh aus Deutschland importieren. Über einen befreundete Züchter kam der Kontakt zu den Weilheimer Zuchtverbänden zustande. Gemeinsam wurde im Oberland über 60 Tiere ausgewählt, die den Grundstock für die Zucht in England bildeten.

Zuchtvieh aus dem Oberland ist also in England gefragt. Doch was passiert, wenn der Brexit kommt? Diese Frage lässt sich derzeit noch nicht klären, weil der Vertrag noch nicht feststeht, „und wir weder wissen, welche handelspolitischen Restriktionen, z.B. Zölle, uns ins Haus stehen, noch welche Gesundheitszeugnisse zukünftig notwendig sind, oder ob das aktuelle EU-Zeugnis übernommen wird“. Diese Frage bleibt nach Auskunft von Goßner wohl noch bis zum Herbst spannend.

