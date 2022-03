Schongauer Bikepark in den Startlöchern - doch pünktlicher Saisonbeginn ist noch nicht garantiert

Von: Elena Siegl

Der Schongauer Bikepark soll rund um Ostern wieder öffnen. © Archiv/Herold

Rund um Ostern, so ist der Plan, soll der Schongauer Bikepark nach der Winterpause wieder öffnen. Zuvor stehen allerdings noch Instandsetzungsarbeiten auf dem Programm.

Schongau – Nicht nur der Winter hat seine Spuren auf den sogenannten Trails hinterlassen. „Den Bikepark gibt es ja jetzt schon ein paar Jahre“, so Benedikt Huber, Mitarbeiter der Hauptverwaltung bei der Stadt und für die Sportstätte zuständig. Im Jahr 2016 wurde der Bikepark eröffnet. Joscha Forstreuter, einst selbst Profi-Mountainbiker, hatte die Trails damals als Architekt gebaut.

Bevor die Radler heuer an der Schärflshalde in die neue, die siebte, Saison starten können, stehen ab der kommenden Woche erst einmal „umfassende Instandsetzungsarbeiten“ an, sagt Martin Blockhaus vom Stadtbauamt. Auch wenn der Park im vergangenen Jahr wegen Corona-bedingten Sperrungen kaum genutzt werden konnte.

Die Bauhofmitarbeiter werden extra in Sachen Bikepark-Pflege geschult

Für die Arbeiten werde der Erbauer des Bikeparks nach Schongau kommen, die Trails wieder auf Vordermann bringen und gleichzeitig den Bauhofmitarbeitern eine spezielle Schulung geben. Zeigen, worauf es ankommt bei der Pflege. Man habe beim Bauhof ein paar neue Mitarbeiter, die sich daran sehr interessiert zeigen, so Blockhaus. Nachdem sich keine ehrenamtlichen Helfer mehr für die Instandsetzung der Bahnen gefunden hatten, übernahmen bekanntlich Bauhof und Stadtgärtnerei die Aufgabe.

Fahrrillen, Abnutzungen und Spuren, die der Winter hinterlassen hat, werden beseitigt, die Oberflächen teilerneuert und Unebenheiten ausgebessert, fasst Blockhaus die anstehenden Arbeiten zusammen. Darüber hinaus werden die Fahrbahnen wieder verbreitert – dazu müssen seitliche Einwüchse entfernt werden. Auch Unkrautzupfen gehört dazu.

Bis zu den Osterferien soll alles fertig sein

Geplant ist, dass man mit den Arbeiten, die in der kommenden Woche starten, bis zum Beginn der Osterferien fertig wird. Ein genaues Datum, wann der Bikepark seine Pforten wieder für die Radbegeisterten öffnet, habe man aber noch nicht ins Auge gefasst, sagt Benedikt Huber. Schließlich müsse man abwarten, wie die Instandsetzungsarbeiten voranschreiten, und auch das Wetter muss mitspielen. Sobald klar ist, wann der Bikepark öffnet, soll es auf der Homepage der Stadt Schongau veröffentlicht werden, so Huber.

Unter welchen Bedingungen dann wieder in die Pedale getreten werden und welche Öffnungszeiten man anbieten kann, werde sich noch zeigen, so Huber. „Das steht und fällt mit den Corona-Regeln.“

Die Hoffnung für dieses Jahr: Wieder ein frei zugänglicher Bikepark

Weil der Bikepark als Sportanlage gilt, mussten im vergangenen Jahr nämlich Kontaktdaten erfasst und kontrolliert werden, dass auf dem Gelände FFP2-Masken getragen werden. Nur beim Radeln selbst durften sie abgenommen werden. Für die Registrierung der Besucher fand man allerdings nur wenige freiwillige Helfer, weshalb die Öffnungszeiten des Bikeparks drastisch reduziert werden mussten. „Wir haben das nicht aus Übervorsicht gemacht, sondern, weil es Vorschrift war“, betont Huber. Er hofft aber, dass all’ das heuer keine Rolle spielen wird und der Bikepark wieder frei zugänglich ist.

