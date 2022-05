Kein grünes Licht für PV-Anlage auf Haus an der Bauerngasse

Von: Elke Robert

Auch im zweiten Anlauf wird es erst einmal nichts mit der Photovoltaikanlage auf diesem Hausdach in der Altstadt. In Wasserburg am Inn werden derzeit Lösungen im Sinne des Denkmalschutzes gesucht, die man abwarten will. © Hans-Helmut Herold

Das große Zauberwort, um der Energiekrise entgegenzusteuern, heißt derzeit Photovoltaik. Dort, wo der Denkmalschutz dies verbietet, wie in der Schongauer Altstadt, gibt es noch keine Lösung. Erneut gab es für ein Gebäude in der Bauerngasse kein grünes Licht. Das könnte sich aber bald ändern.

Schongau – „Da klingen bei manchem die Alarmglocken, da das normalerweise in der Altstadt schwierig ist.“ Bürgermeister Falk Sluyterman hatte schon eingangs des Tagesordnungspunktes auf die Problematik verwiesen. Auch der zweite Anlauf des Hauseigentümers in der Bauerngasse 4 war nicht von Erfolg gekrönt, die Mitglieder des Bauausschusses erteilten dem Ansinnen jüngst erneut eine Absage.

Gewünscht ist, auf dem südwestlichen Dach eine Photovoltaikanlage zu errichten. Grundsätzlich bräuchte es dafür eigentlich gar kein Verfahren, in der Schongauer Altstadt aber durchaus. Zum einen liegt das Gebäude in einem Bereich, in dem derzeit eine Veränderungssperre gilt, denn es soll der Bebauungsplan Nr. 94 „Historische Altstadt“ aufgestellt werden.

Zum anderen fällt die gesamte Altstadt unter den Ensembleschutz: Selbst wenn ein einzelnes Gebäude nicht denkmalgeschützt ist, darf an der Außenansicht nicht einfach etwas ohne Genehmigung verändert werden.

„Die Dachlandschaft der Altstadt ist geprägt von rot-braunen Ziegeldächern, die lediglich von Gauben und Dachliegefenstern durchbrochen werden“, so Sebastian Dietrich. Eine Möglichkeit für eine PV-Anlage auf dem Dach dieses Anwesens sieht der Stadtbaumeister nicht.

„Das Bild wird zweifellos beeinträchtigt, das Dach kann sehr stark eingesehen werden; wir finden es schwierig, eine Ausnahme vom Ensembleschutz zu begründen.“

Ganz abgesehen davon hat der Antragsteller bei der Stadt wohl auch kein Stein im Brett, denn 2007 war auf dem Gebäude bereits eine PV-Anlage errichtet worden, und zwar ohne Beantragung einer denkmalpflegerischen Erlaubnis. Trotz der Aufforderung zum Rückbau durch das Landratsamt ist die Unterkonstruktion bis heute auf dem Dach installiert.

Ganz möchte man sich in Schongau diesem Thema aber wohl nicht verschließen, zumal es immer wieder einmal angesprochen wird – auch Denkmalschützer sehen die Notwendigkeit, und es gibt auch baulich mittlerweile gute Lösungen. In Wasserburg am Inn läuft derzeit ein Pilotprojekt.

Modellprojekt in Wasserburg am Inn

Getestet werden dort verschiedene Varianten, die altstadttauglich sein könnten. Das Modellprojekt wird vom Bayerischen Landesamt für Denkmalpflege begleitet und verfolgt das Ziel, insgesamt eine Lösung für den Umgang mit Photovoltaik in Bayerns Altstädten zu erarbeiten. Die Ergebnisse sollen auch allen Städten und Gemeinden zur Verfügung gestellt werden.

Dietrich schlug daher vor, das Pilotprojekt, das bis Ende des Jahres läuft, abzuwarten und danach über die weitere Vorgehensweise in Schongau zu entscheiden. Außerdem soll noch eine Gestaltungssatzung für die Schongauer Altstadt erarbeitet werden – die künftig Grundlage ist für solche Entscheidungen.

„Bis diese gültig ist, sollten wir bei der aktuellen Sichtweise bleiben, dass sich Photovoltaikanlagen nicht mit dem Ensembleschutz der Altstadt vereinbaren lassen“, schlug die Verwaltung vor.

Im Gegensatz hierzu solle es in anderen Bereichen Schongaus rasch und unkompliziert gehen: „Bei Industriebauten oder Einfamilienhaus-Siedlungen wird sich das regeln lassen, auch die Möglichkeit, dass Bürger große Flächen gemeinsam nutzen“, so Dietrich.

Stephan Hild (UWV) fand das Pilotprojekt in Wasserburg sehr interessant und begrüßte das Vorgehen, abzuwarten, was die Denkmalschutzbehörde dann empfiehlt. „Das ist 1:1 auf uns zugeschnitten, auch gestalterisch gibt es schöne Möglichkeiten“, lobte er.

Martin Schwarz (SPD) zog Parallelen zwischen der Diskussion um PV-Anlagen in der Altstadt und einer nicht für alle Bürger nachvollziehbaren drohenden Aberkennung des Titels Weltkulturerbe für die Wieskirche, sollten dort in der Sichtachse Windräder erbaut werden (wir berichteten).

„Hier ist es das gleiche, nur ein anderer Rahmen.“ Von der Wieskirche aus seien bereits heute Hunderte von Strommasten sichtbar, winkte Dietrich ab, das Haus an der Bauerngasse hingegen liege sehr prominent und sei von überall her einsehbar. „Wir achten schon sehr auf unsere Altstadt“, so Dietrich. „Die Einschätzung des Bauamtes ist ehrenwert, aber es handelt sich um einen minderschweren Fall“, konnte Bettina Buresch (Grüne) die ablehnende Haltung nicht nachvollziehen. Letztlich stimmte der Bauausschuss einstimmig dafür, die PV-Anlage abzulehnen.

