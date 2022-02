Lieferschwierigkeiten bremsen Radlhändler aus: „Ganze Branche ächzt“

Von: Katrin Kleinschmidt

Fahrradfahren wird auch im Landkreis Weilheim-Schongau immer beliebter. Doch Händler können derzeit nicht annähernd so viele Räder anbieten, wie sie gerne würden.

Landkreis – Tillman Wahlefeld muss nicht lang überlegen: 9. November 2020, sagt er. An diesem Tag hat eine seiner Kundinnen ihr Traumfahrrad bestellt – und wartet immer noch darauf. „Sie tut mir wirklich leid“, sagt der Inhaber von „Zeitlosmobil“ in Weilheim, einem Radgeschäft. Diese lange Dauer ist ein Extremfall.

Doch mehrere Wochen, bisweilen Monate, auf ein Wunsch-Fahrrad zu warten, ist seit der Corona-Pandemie nicht ungewöhnlich – Lieferschwierigkeiten sind der Grund. Vergangenes Jahr schon, und dieses wieder. „Die ganze Branche ächzt unter der Problematik“, sagt Wahlefeld. „Es hakt an den Bremsen, es gibt keine Schaltungsteile.“

Die Hersteller stehen mit ihren Rahmen da und können die Radl nicht fertigstellen. Die fehlenden Ersatzteile machen zudem auch Wahlefeld in der Werkstatt Schwierigkeiten. Seine Schilderungen bestätigen einige Kollegen im Landkreis – und sie betreffen nicht nur die Verkäufer vor Ort, sondern selbst die Online-Händler.

Fahrrad-Ersatzteile: Lieferzeit von bis zu 600 Tagen

„Nach Äußerungen der Hersteller werden die Probleme in diesem Jahr vermutlich noch größer“, sagt Helmut Lerf, Inhaber von Radsport Lerf in Schongau. Bei Ersatzteilen gebe es zum Teil eine Lieferzeit von 400 bis 600 Tagen – unabhängig von der Marke oder der Art des Rads. „Ursachen sind Rohstoffmangel und Lieferkettenunterbrechungen“, sagt Lerf. Auch bei den Rädern selbst sei die Situation schwierig.

„Die Bestellungen sind oft unsicher oder werden verschoben, teilweise wurden sogar Räder seitens der Hersteller aus der Bestellung herausgenommen.“ Trotzdem seien aktuell genügend Fahrräder zu bekommen. „Wir müssen nehmen, was wir bekommen, bevor uns die Bikes vorzeitig ausgehen, wenn bestätigte Lieferungen ausbleiben.“ Wer also noch eine Auswahl haben möchte, sollte sich „am besten sofort“ nach einem Rad umschauen.

Bisher immer genug Räder im Geschäft

Auch Stefan Schuster, Geschäftsführer von Intersport Schuster in Peiting, hat derzeit eine große Auswahl da. Zuletzt sei in dem Sportgeschäft einiges angekommen. „Wir haben eher das Problem, wie wir die Räder jetzt unterbringen.“ Verzögerungen bei der Auslieferung gebe es auch bei ihm, bisher seien aber immer genug Räder im Geschäft gewesen. Es gebe keinen Grund zur Panik, „wenn Räder noch nicht kommen“.

Eine Kundin wird von Verkäufer Hannes Kunterweit im „Intersport Schuster“ in Peiting beraten. © Hans-Helmut Herold

„Ich warte auf meine bestellten Räder zum Teil über ein Jahr“

Doch nahezu alle befragten Händler sind sich einig: Wer heuer ein Rad braucht, ist gut beraten, sich schon bald umzuschauen. „Die Probleme bestehen wie im Vorjahr“, sagt Olaf Hagel, Filialleiter von „Multicycle Penzberg“. Da es sich bei Fahrradteilen oft um Containerware aus Asien handelt und die Lieferketten durch die Pandemie stockten, „entstehen Rückstände“. Kommen dann Container an, erhalten die Händler innerhalb kürzester Zeit viele Waren geliefert. „Die Kunden brauchen Geduld“, sagt Hagel. „Aber wer ein Rad bestellt hat, bekommt es auch sicher.“

Die Händler selbst haben bereits im Frühjahr vergangenen Jahres den Großteil ihrer Räder für dieses Jahr geordert. Auch der Weilheimer Wahlefeld. „Ich warte auf meine bestellten Räder zum Teil über ein Jahr“, sagt er. Im Geschäft stehen derzeit nicht halb so viele Zweiräder wie in früheren Jahren. „Aber ich kriege heuer noch einen Haufen Räder.“ Die können bei ihm bereits reserviert werden. „Die Kunden, die jetzt kommen, haben noch Auswahl.“ Doch sie sollten sich sputen. „Wer im Sommer fahren will, sollte bald kommen.“

Sofern er nicht schon längst sein Traumrad bestellt hat. Wie Wahlefelds geduldigste Kundin. Für sie gibt es derweil schon einen Liefertermin. Am 25. Februar soll das Pedelec kommen, sagen die neuesten Benachrichtigungen zum Lieferstatus. Klappt das wirklich, sagt der Chef des Geschäfts, „dann mach’ ich einen Sekt auf“.

